Ztráta, která neublížila. Hradec je rád za remízu, přežil několik šanci Dukly

Bez covidu bych si nezahrál Hradecký útočník Daniel Vašulín by jistě nechtěl brát na milost podzimní nelehkou koronavirovou situaci, ale v jeho případě v souvislosti s covidem-19 platí, že všechno špatné může být i k něčemu dobré. „Kdyby covidové pauzy nebyly, na podzim bych se na hřiště asi už nepodíval,“ sděloval po včerejším zápase na Dukle, do kterého poprvé po dlouhém zranění naskočil od začátku. Jeho úvaha je logická. Kdyby totiž covidové pauzy, které jednak opozdily start druholigového ročníku a jednak soutěž v říjnu na měsíc přerušily, v těchto dnech by se už dávno nehrálo. „Měl jsem proto hodně času na uzdravení mého kotníku, teď se cítím v pořádku a ještě jsem si na podzim zahrál,“ pochvaloval si střelec jediné branky Hradce ve včerejším zápase na hřišti pražské Dukly. Vašulín naposledy naskočil do druholigového zápasu na konci srpna, kdy se svým prvním gólem nejen v sezoně, ale i v hradeckém dresu podílel na výhře 4:3. Poté ale přesně tři měsíce v lize absentoval, fanouškům se připomněl až v sobotním utkání s Prostějovem. Vstup do zápasového kolotoče to ale nebyl šťastný, Hradec prohrál a bylo z toho velké zklamání. Nyní na Dukle sice lídr soutěže znovu nevyhrál, avšak alespoň získal bod. I díky tomu, že se právě Vašulín na začátku druhé půle na hranici pokutového území soupeře krásně uvolnil a pak z poměrně velkého úhlu dal gól. „To, že jsem v úhlu, jsem vůbec nevnímal. V hlavě jsem měl, že se otočím a levačkou vypálím na přední tyč, a to se vlastně podařilo,“ popsal gólovou situaci hradecký útočník.