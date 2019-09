Vydřené hradecké body. Tahle vítězství jsou někdy cennější, říká kouč

Šípek neměl od začátku hrát, po vynucené změně rozhodl Kdyby nedošlo k nepříjemné události, která potkala jeho spoluhráče Erika Prekopa, nebyl by Jakub Šípek ve chvíli, kdy v zápase s Vyšehradem vstřelil jediný a tím i rozhodující gól, pravděpodobně vůbec na hřišti. Ještě na konci první půle si totiž útočník Hradce Králové naběhl na přesný pas z přímého kopu, dostal se za obranu hostů a nekompromisně zakončil. „Moc jsem nepřemýšlel, soustředil jsem se hlavně na to, abych trefil branku, nemířil jsem, že míč zapadl na přední tyč, byla paráda,“ popisoval rozhodující okamžik zápasu hradecký útočník. Podle zápisu ho měl začít jako náhradník a nebylo tudíž příliš pravděpodobně, že se ještě v 1. poločase na hřiště dostane. Jenomže při předzápasové rozcvičce se zranil jeho kolega z útoku Erik Prekop a hrát nemohl. Volba trenérů, kdo jej na poslední chvíli nahradí, padla právě na Šípka. „Moc času jsem neměl, ale připravit jsem se stihl, stihl jsem totiž ještě půlku rozcvičky. Jen jsem se v kabině podíval, jak budou standardní situace a šlo se hrát,“ popisoval trochu netradiční nástup do zápasu, jenž mu přinesl druhý ligový gól v této sezoně. Zápas pro něj nebyl jednoduchý, na hrotu se rval se stopery Vyšehradu možná častěji, než chtěl. Hradci totiž moc nešla kombinace a často to řešil nakopávanými míči právě na Šípka: „Zatímco oni byli vysocí, my jsme tam moc hlavičkářů neměli. Zápas asi nebyl moc koukatelný, ale všichni jsme tam nechali všechno, týmově to byla bomba.“