Návrat diváků! Práce, ale radost, zní z fotbalového Hradce Králové

„Udělená výjimka pro fotbal sice platí, ale až od soboty. Proto diváci nemohli na středeční zápasy MOL Cupu, ačkoliv už pomalu stáli před stadionem,“ znělo v informacích, které se nesly. Přitom Hradec hraje už v pátek.

„Byli jsme chvíli v nejistotě,“ přiznává Michal Petrák, tiskový mluvčí hradeckého klubu. Slovo chvíle je na místě, protože telefonický dotaz na Ligovou fotbalovou asociaci přinesl úlevu. „Ligové soutěže mají výjimku už od tohoto kola,“ vysvětlil Petrák.

Hradec tak bude patřit k prvním místům, kde po dlouhých měsících fanoušci budou moci jít na fotbal. „Je to obrovská psychická vzpruha pro celý klub a hlavně pro hráče,“ říká k tomu tiskový mluvčí hradeckého klubu.

Rozhodně však nečekejte, že na rekonstrukci čekající stadion bude praskat ve švech. Výjimka totiž říká, že hlediště na stadionu může být naplněno z deseti procent. Hradecký stadion má kapacitu stanovenu na 4 500 míst, tudíž dnes na něm bude moci být 450 osob.

Ale pozor! Do toho se počítají všichni včetně jeho aktérů, tedy hráčů, realizačních týmů, rozhodčích, pořadatelské služby a dalších lidí, kteří jsou pro uskutečnění utkání nezbytní. „Není to moc, i tak jsme ale rádi a moc se na to těšíme, bez diváků hrajeme už sedm měsíců,“ připomíná Petrák. Jako dobrou zprávu to v Hradci berou i přesto, že jim připravila spoustu práce navíc.

„Musíme přesně vyznačit místa, kde budou moci diváci sedět, a dodržet při tom potřebné rozestupy, fanouškům musíme při vstupu změřit teplotu a oni sami se musejí prokázat některým z potřebných potvrzení. Samozřejmostí je, že musejí mít po celou dobu nos a ústa pokryty respirátorem,“ popsal alespoň některé povinnosti z nich tiskový mluvčí hradeckého klubu.

Těch opravdu není málo. Vedle už vyjmenovaných musí každý fanoušek vyplnit formulář týkající se jeho zdravotního stavu a předložit už zmíněné potvrzení. To vše se bude dnes týkat jen těch, kteří mají platnou permanentku z podzimu, jejíž platnost byla prodloužena i na jaro.

Hradec si poslední zápasy s fanoušky v hledišti užil už loni na přelomu září a října, nejprve doma s Vyšehradem a poté na hřišti Táborska. Ani na jeden zápas nemá nejlepší vzpomínky, v obou pouze remizoval.

Neoficiální pomoc fanoušků však hráči pocítili už při dvou posledních odehraných utkáních, v Chrudimi a v Ústí nad Labem je několik z nich povzbuzovalo zpoza stadionu. „Hned to bylo znát, proto tohle hodně vítáme,“ řekl Petrák.