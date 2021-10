Vzpomněli jsme si! Přes Baník šli hradečtí fotbalisté před lety za pohárem

„Tomáš Urban, který byl u toho, když jsme před šestadvaceti lety s Hradcem získali pohár, si vzpomněl. V Ostravě jsme tehdy, stejně jako teď, vyhráli. Musím říct, že jsem si i bez jeho zprávy také vzpomněl,“ uvedl hradecký manažer poté, co Hradec poprvé po oněch šestadvaceti letech nad Baníkem v pohárové soutěži vyhrál.

V poháru s Baníkem ● Fotbalisté Hradce Králové se v pohárové soutěži v historii samostatné České republiky utkali s Baníkem Ostrava teprve počtvrté. ● Hned první vzájemný zápas na jaře 1995 v Ostravě 2:0 ve čtvrtfinále vyhráli, poté poprvé a zatím naposledy v historii získali trofej. ● Také další tři vzájemná pohárová utkání se hrála v Ostravě, před patnácti lety v semifinále Hradec prohrál 0:2, stejně jako před dvěma lety ve 3. kole. ● Nyní po výhře 2:1 Hradec postoupil do čtvrtfinále.

Předpokládám, že to nebyla jen příjemná vzpomínka, ale třeba i náznak možné paralely s letošním rokem.

Tak nějak, i když pochopitelně aby to došlo tam, kam v roce 1995, je ještě daleko. Určitě je to ale příjemné nejen pro nás, kteří jsme tam tehdy hráli, ale pro celý klub. Vyřadit Baník v poháru na jeho hřišti, to se nepodaří tak často.

Srovnání se opravdu nabízí, byť tehdy šlo o čtvrtfinále a letos teprve o osmifinále. Vidíte v tom ještě nějaký rozdíl?

Hlavně v tom, že tehdy jsme pohárem postupovali v situaci, kdy se nám v lize nedařilo, zatímco letos jsme na tom velmi slušně.

Ještě něco?

Vzpomínám si, že i když jsme na tom v lize nebyli nejlépe a nebyli jsme v tak komfortním postavení, v jakém jsme nyní, v Ostravě jsme tehdy nastoupili v nejsilnějším složení. A že jsem tam tehdy dal gól.

Napadne člověka při vzpomínce na tehdejší úspěch a středeční výhru, že by se mohlo něco podobného zopakovat?

Určitě je to příjemná myšlenka, ale aby se to zopakovalo, k tomu je ještě hodně daleko. Každopádně takový výsledek je pro klub velmi cenný.

Hradec musel před zápasem poslouchat, že jede do Ostravy bez řady opor. To pohár není tak důležitý?

Určitě to tak není, ale nezastíráme, že pro nás je prioritní úspěch v lize. Brali jsme to tak, že to pro náš tým je příležitost zahrát si soutěžní zápas s kvalitním soupeřem.

Baník dával najevo, že úspěch v poháru je pro něj důležitý.

Vnímali jsme to. I třeba proto, že když jsme chtěli hrát vzhledem k vytíženosti hráčů v blížící se reprezentační přestávce, oni na to nepřistoupili. Šli si za tím, že chtějí dál. A nám se je povedlo vyřadit, i když sedm osm kluků zůstalo doma.

Jak se vám jevil zápas, v němž Hradec vybojoval postup?

Myslím si, že jsme je překvapili svojí aktivitou. Dali jsme poměrně brzy gól a měli další dvě šance. Pak se Baník z toho dostal, hrozil hlavně ze standardních situací, na které má nadstandardní hráče, ale hodně nám pomohl brankář Vítek, který toho hodně pochytal. Podle mě to bylo vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás.

Výsledek jen potvrdil zatím úspěšný podzim vašeho týmu. Potvrzuje se, že jdete po správné cestě?

Musím říct, že jsme na začátku měli trochu obavy. Šli jsme do ligy jako nováček, moc jsme neposilovali a rozdíl mezi druhou a první ligou přece jen je. Myslím si ale, že se ukazuje, že se vyplatilo vsadit na tříletý horizont budování mužstva, který jsme tehdy zvolili. Teď vidíme, že máme kádr vyrovnaných fotbalistů, kteří na jedné straně tvoří vzájemnou konkurenci a na druhé na sebe nejsou naštvaní, když ne všichni mohou hrát.

Po pohárovém úspěchu jede Hradec do Mladé Boleslavi, kde hraje svá domácí utkání, ale tentokrát bude hostem skutečně domácí Boleslavi. Co od utkání v období, kdy se Hradci daří, očekáváte?

Že tam pojedeme vzhledem k soupeři s velkým respektem. Mladá Boleslav má podle mě letos kádr, který patří do elitní pětky ligy a s postupujícím časem to potvrzuje. O víkendu hrála výborně na Spartě, teď v poháru vyřadila Plzeň. Musím říct, že právě proto, že hrajeme domácí zápasy na jejím stadionu, tak ji hodně sleduji, její kvalita je jasná. Na druhé straně si myslím, že s přihlédnutím k tomu, co nyní předvádíme, bude respekt i na její straně.