Pohár nás zajímá, zdůraznil po postupu do osmifinále hradecký trenér Koubek

„Každý chce postoupit co nejdál, je to soutěž, která nás zajímá a kterou máme rádi,“ řekl trenér Hradce Miroslav Koubek po postupové výhře 4:0. V Čáslavi před měsícem Hradec nastřílel dokonce 11 gólů.

Ke čtvrteční výhře střelecky pomohl hráč, od kterého se to moc nečekalo. Stoper Čihák nejprve proměnil standardní situaci v první půli, po přestávce přidal druhý úspěch. „Těmi jsme si pomohli a jsem rád, že to takto dopadlo,“ uvedl stoper, jenž do Hradce přišel jen před několika týdny a kterého to byly první góly v hradeckém dresu.

Ten druhý Čihák vstřelil už ve chvíli, kdy domácí třetiligový tým hrál bez vyloučeného Frizoniho. Sudí jej poslal do kabin ještě před přestávkou po střetu s hradeckým Smržem.

„Škoda že tady nebyl VAR, protože vyloučení bylo necitlivé a pro nás fatální, zápas výrazně ovlivnilo,“ uvedl zklamaný kouč domácího Chlumce Miloš Sazima, „v oslabení se proti týmu, který patří mezi šest nejlepší v první lize, těžko hraje.“

Favorit pak k postupu do osmifinále dokráčel s jistotou, když ho v závěru zápasu stvrdil dalšími dvěma góly. Více než 1200 diváků se tak překvapení nedočkalo.

„Nebyl to ale pro nás jednoduchý zápas. Třetí ligu jsem hrál, vím, že tam jsou šikovní kluci, navíc Chlumec v nedávné minulosti hrál proti ligovým týmům hodně dobře,“ sdělil stoper Čihák.

Prvoligový Hradec zůstal v MOL Cupu jako jediný tým z kraje, boj o čtvrtfinále ho čeká podle rozpisu soutěže ještě v listopadu. Na koho v osmifinále narazí teprve určí los, v osudí ale už nebude mistrovská Plzeň, jež včera vypadla v Hlučíně.