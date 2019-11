Královéhradecký Vlkanova po porážce: Jeden poločas je málo

„Nezvládli jsme to tak, jak jsme to zvládnout chtěli,“ řekl Vlkanova, se šesti brankami nejlepší střelec týmu, který ale tentokrát, stejně jako jeho spoluhráči, vyšel střelecky naprázdno.

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste v Ústí prohráli?

Špatný první poločas z naší strany. Do toho přišla chyba v rozehrávce, kterou soupeř potrestal.

Druhý jste se zlepšili, co se podle vás na vaší hře změnilo?

Zjednodušili jsme hru. Zlepšili jsme se, jen škoda brejků, které jsme měli.

V nich jste se několikrát ocitl i vy, gól ale z žádného nebyl.

Sám jsem tam měl některé příležitosti, jenomže ani jedna nevyšla. Jednou jsem mířil mezi nohama brankáře, protože se jim to těžko chytá, ale netrefil jsem branku, jednou z toho byla přihrávka, na kterou Šípek těsně nedosáhl. Druhý poločas byl z naší strany stokrát lepší a asi jsme si za něj prohru nezasloužili, ale takový je fotbal a hrát dobře jen poločas je málo.

Inkasovaný gól byl trochu nešťastný a pak se vše podobalo vašemu minulému zápasu s Prostějovem, kdy soupeř po vstřelené brance také hlavně bránil. Hodně podobný zápas?

Možná to tak vypadá, ale myslím si, že Ústí bylo v prvním poločase mnohem kvalitnější na míči než před týdnem Prostějov. Ve druhém jsme Ústí naší hrou dostali pod tlak, najednou nevěděli, jak mají bránit a jak hrát, ale nepomohlo to.

Taktika z druhé půle je tedy ta, která by měla v takových zápasech vést k úspěchu?

My asi nemůžeme akci vykombinovat od své branky až k nim, musíme to ubojovat, to nám přinese body.

Minulý zápas jsme nehráli stejně jako další tři vaši spoluhráči kvůli žlutým kartám. Jak jste se těšil na návrat do sestavy?

Člověk chce na hřišti vždycky co nejvíc, těšili jsme se hodně i proto, že ten minulý se nevydařil a chtěli jsme prohru vrátit výhrou venku. Šance na to, abychom uspěli, byly, ale nepadlo to tam.