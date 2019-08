0:8, peklo Varnsdorfu. Teď se ukáže charakter, vědí Severočeši

„Hradec hrál v pohodě, my jsme mu to hodně ulehčili. Musíme se oklepat a jít dál, dívat se dopředu. Nic jiného nám nezbývá,“ nevolil ostrá slova trenér David Oulehla; věděl, že už samotný výsledek je pro jeho hráče trestem a ostudou.

Co poločas, to čtyři góly. Hattrickem svůj bývalý tým sestřelil střídající Djurdjevič, jednou se trefil i Zbrožek, taky exvarnsdorfský. A na lavičce Hradce to dirigovala trenérská legenda z Kotliny Zdenko Frťala. Domácí lavina nešla zastavit.

„Je to pořádná facka, musíme se teď semknout, začít každý sám u sebe,“ burcoval na klubovém webu útočník Adam Ondráček.

I obránce Ondřej Rudzan těžko hledal slova: „Po 1. půli bylo rozhodnuto. Musíme se poučit z chyb. Teď se ukáže, jaký máme charakter.“

Ve 2. lize je Varnsdorf od sezony 2010/11, ale takové peklo si ještě neprožil. Dosud dvakrát schytal debakl 0:6, v dubnu 2016 doma od Znojma, v březnu 2015 ve Zlíně.

„Hattrick proti Varnsdorfu je speciální, mám tam hodně kamarádů,“ tvrdil v hradecké klubové televizi střelec Fahrudin Djurdjevič. „Ale nebylo příjemné se na ně dívat při takovém výsledku. Mají hodně nových hráčů, obměna byla velká, musí se sehrát.“

Loni za první půlku soutěže, tedy za 15 zápasů, inkasoval Varnsdorf jen sedm gólů! V pátek osm v jednom duelu. „Jako hráč Trnavy jsem zažil porážku v Nitře 0:8, pak na Spartě 1:10,“ vzpomněl si Frťala. Varnsdorf se z toho bude sbírat ve středečním poháru ve Velkých Hamrech, v neděli hostí Jihlavu.