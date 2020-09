Hořká dohra druholigové euforie: fotbalistům Blanska hrozí trest

„Disciplinární řízení nás netěší. Uvidíme, jaký bude jeho další průběh. Jsou tam věci, které můžeme do příště odstranit,“ řekl předseda ambiciózního nováčka soutěže Zdeněk Veselý.

Na to má Blansko týden, doma zase hraje příští neděli s Viktorií Žižkov. Na utkání proti Dukle přišlo v Blansku minulý pátek 1 200 fanoušků, což nevyčerpalo současnou maximální možnou kapacitu stadionu 1 500 diváků. Disciplinárka ale domácímu klubu vyčítá nedodržení odstupů mezi diváky a hráči a členy realizačních týmů.

Zápas po výhře nováčka 1:0 končil ve velké blanenské euforii. Po závěrečném hvizdu vběhly na hřiště děti. „Výtky disciplinární komise směřují k pořadatelské službě a směrem k hráčům, kteří se dopustili přestupku po skončení zápasu. To si pohlídáme a do příště to nedopustíme. Euforii chápu, nicméně hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat, a tohle bylo v rozporu s instrukcemi. To nás mrzí,“ dodal Veselý. Kapacity stadionu by se disciplinární řízení dotknout podle jeho slov nemělo.

Komise se bude zabývat i brněnskými fanoušky kvůli jejich výtržnostem a rasistickým projevům vůči zlínským hráčům, což vedlo k přerušení zápasu 3. kola první ligy. Když disciplinárka podobné prohřešky řešila naposledy, udělila Mladé Boleslavi pokutu 150 tisíc korun.