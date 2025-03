Zlín, nebo Žižkov? Vzal jsem si volno. Hoftych o souběžném angažmá ve druhé lize

Nic vás nepřesvědčí, abyste byl na stadionu?

Odjíždím na Slovensko, kde budu sledovat v zápasech možné posily s potenciálem na léto. Když se hrálo na podzim ve Zlíně, byl jsem na pozvání kolegy v Albánii. Ale měl jsem dostatek zpráv. Věděl jsem, že Žižkov měl několik velkých šancí. Byl to zajímavý zápas, mohl skončit jiným výsledkem.

Mám dost informací z obou klubů, ale ať si to rozdají trenéři a hráči na hřišti bez mé přítomnosti. Zpětně se na zápas podívám. Bude mě zajímat práce obou trenérů, dobře je znám.

O postup může Zlín připravit jen vlastní kolaps. Klub je zdravý, zůstali kvalitní hráči. Pavel Hoftych

Co od utkání čekáte?

Zápas bude mít dva pointy, fotbalový, střetnou se dva kvalitní týmy, a fanouškovský v hledišti. I podpora Žižkova se v posledních dvou letech zvedá. Zlín suverénně vede soutěž, Žižkov hraje zase doma. Oba jsou to tradiční kluby s bohatou historií.

Zápas bude o to zajímavější tím, jakou aktivitu kluby vyvíjejí. Zlínští fanoušci berou utkání na Žižkově jako výjezd jara. Stadion je menší, útulný, pro hráče je všechno blízko, pomáhá to atmosféře, čekám že bude prvoligová.

Stíháte během víkendu osobně zápasy obou týmů?

Až na výjimky jsem viděl živě všechny. Není to těžké sladit, je to o organizaci. Minulý týden hrál Žižkov v pátek v Prostějově, Zlín v neděli v Olomouci, mohl jsem zůstat na Moravě.

Jak máte mezi kluby rozdělenou práci?

Ve Zlíně nejsem smluvně vázaný, jde čistě o poradenskou činnost. Moje zaměstnání je na Žižkově, kde jsem v každodenním režimu.

Na Žižkově vám angažmá ve Zlíně nikdo nevyčítal?

Od začátku je to se souhlasem mého šéfa a předsedy představenstva Milana Richtera. Přišel jsem do Viktorie loni na jaře pomoct se záchranou ve druhé lize a už tehdy věděl, že bych v létě chtěl zkusit trénování v zahraničí. Nakonec jsme se domluvili na pokračování, přestože jsem mohl jít do Zlína.

Majitel zlínského klubu pan Červenka mě lákal do sportovního úseku na pozici sportovního manažera. Když jsem přišel s tím, že bych dělal Zlínu poradce, dal mi pan Richter zelenou. Bral jsem to i tak, že byť hrají oba týmy stejnou soutěž, mají každý jiné ambice. A kdyby se náhodou protnuly, tak je to jasné, jediný smluvní vztah mám na Žižkově.

Jak často jste v kontaktu se zlínskými činovníky?

Kdykoliv cítíme potřebu, zavoláme si, s majitelem, Zdenou Grygerou (generální ředitel), Broňou Červenkou (trenér). Fyzicky se pak vidíme jednou týdně na zápasech, když nekolidují, což se stává málokdy. Jen teď v neděli to nebude.

Co kdyby Zlín postoupil zpátky do první ligy, k čemuž nezadržitelně směřuje? Půjdete na Moravu?

Momentálně jsem smluvně vázaný na Žižkově, mým šéfem je Milan Richter, je s ním výborná spolupráce. Právě kvůli němu jsem loni přišel do Viktorie, dávalo mi to smysl.

Překvapilo vás, jak suverénně si Zlín počíná ve druhé lize?

Po sestupu se mu podařilo uchovat jádro týmu, které má prvoligové parametry. Začátek sezony měl pomalejší, ale hrál pragmaticky, stabilně, vyváženě, díky souhře obrany s brankářem Dostálem neinkasoval góly, v zakončení byl efektivní.

Teď na jaře přidal k výsledkům i fotbalovou nadstavbu, že?

Mužstvu prospělo herní soustředění v Turecku. Majitel klubu vytvořil hráčům na druhou ligu nadstandard. Oproti podzimu působí Zlín sebevědoměji.

Co by se muselo stát, aby se nevrátil po roční pauze do Chance ligy?

Platí, co jsem říkal na jarní generálce. O postup může Zlín připravit jen vlastní kolaps. Postupu jdou naproti. Klub je zdravý, nedělá chyby, zůstali kvalitní hráči, podporuje ho město. Je zajímavé, že Praha 3 a Zlín mají prakticky stejný počet obyvatel (přibližně 74 tisíc) a podpora sportu ve Zlíně je výrazně vyšší než v Praze 3.

Už tipujete případné posily do první ligy?

Máme komunikační kanál, kde se bavíme o budoucnosti. Ale je to v mém volném čase, když nepracuji pro Žižkov.

Zimní přestup útočníka Koubka z Hradce Králové do Zlína jste zařizoval vy, že?

Ještě když jsme s Vlastou Marečkem trénovali Zlín, měli jsme v týmu jeho tátu Frantu. Dali jsme slovo, nastínil jsem mu možnosti. Není snadné dostat hráče z Čech do Zlína, ale Matěj zareagoval hned pozitivně. Je to pracovitý kluk, má budoucnost, je to takový jiný Kuchťák (útočník Sparty Jan Kuchta), je na tom stejně běžecky, agresivní v napadání.

Jak blízko byl přestup do Zlína Milana Petržely, který nakonec zakotvil na Žižkově?

Jednal s více kluby, ale cesta do Zlína by nebyla pravá ořechová v kontextu jeho historie ve Slovácku. Jsme rádi, že skončil na Žižkově. Je to velká persona. Hodně lidí chodí na něj. Ještě může atakovat rekord Marka Matějovského (nejstarší hráč, který nastoupil v první lize).

Povahově jste si dost podobní, oba životní optimisté, že?

Milánka znám dlouho, od jeho sedmnácti let a pořád je to hravý kluk. Kdo hraje jen pro peníze, rychle se vytratí radost z fotbalu. On je neustále pozitivně nastavený. Má 41 let a je pořád extrémně rychlý. V Prostějově mohl dát dva góly, ale týden předtím nahrál na vítěznou branku.

Nejlepším střelcem soutěže je Tomáš Necid. Našel na Viktorce zase chuť do fotbalu?

Tomáš je na druhou ligu pořád těžký kalibr. Má něco za sebou. Na Žižkově mu to sedlo. Celý podzim neměl větší zdravotní potíže. Prakticky nevynechal trénink. Nabil se. Předtím na Bohemce pořád dojížděl na zranění. Konečně zase hrál. Pro mužstvo má fantastický přínos. To zase ví, co v něm má. Když se dostane do šance, většinou ji promění. Užívá si to tady. Když skončí nedělní zápas, přeskočí jeho děti zábradlí a jdou za ním na hřiště.

Měl by ještě na první ligu? Prý o něm přemýšlely v zimě Pardubice.

Nějaký zájem byl, ale moc jsem to neřešil. Tomáš řekl, že chce vykopat první ligu na Žižkově a přes to nejede vlak.

Teď je zraněný. Je to velký problém pro tým?

Doma s béčkem Olomouce jsme to zvládli, v Prostějově jsme měli do prvního inkasovaného gólu dost šancí. Jsou to kdyby, ale tvrdím, že s Tomášem bychom neprohráli. V zimě navíc odešel Sodoma, což jsou další čtyři branky.

Jaké jsou vůbec ambice Žižkova? Jste připravení na variantu baráže a případného postupu do první ligy?

Hlavně nechceme mít na jaře problémy. Také Příbram byla loni po podzimu nahoře a přesto spadla. Když si odmyslíme Zlín, je druhá liga naprosto vyrovnaná. Mužstvo je velmi dobře a zajímavě složené. Jsou v něm hráči na hraně první ligy nebo ji hráli. Funguje chemie mezi hráči a vedením, s fanoušky, hráči se fotbalem na Žižkově baví. Pokud by se nám povedlo vybojovat baráž, chtěli bychom v ní udělat dobrý dojem. Ale platí ukázaná na hřišti. Teď máme Zlín, z příštích pěti kol jedeme třikrát ven.