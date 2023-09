Další nekalé sázky? Penaltou vzal sudí zápas do rukou, řekl hodonínský kouč

Středeční souboj mezi fotbalisty Hodonína a rezervy Baníku Ostrava v třetí lize spěl k bezgólovému poločasu, když čtvrtý sudí ukázal šest minut nastavení.

V jeho závěru po akci a centru z pravého křídla šel k zemi hostující útočník a sudí Vlastimil Ogrodník odpískal penaltu. Z ní Drozd poslal hosty do vedení. Událost vzbudila až takové podezření, že příslušná komise sudího i delegáta utkání Milana Knechta vyřadila z listiny.

Fotbalová asociace podává trestní oznámení, protože od společnosti Sportradar má informace o podezřelých sázkách.

„Když se pak o sázkách dozvíte, diskuze je na místě,“ řekl hodonínský trenér a bývalý prvoligový brankář Pavol Švantner.

Jak jste penaltu v nezvykle dlouhém nastavení vnímal?

Pustíte si to podruhé a potřetí... Tím neříkám, že nám penalta prohrála zápas, to ne, ale nahlodala nás. Kluci cítili křivdu, seděli schlíple v kabině a neuměli se s tím vyrovnat. Když dostanete do poločasu takový gól, zamává to s vámi. V druhém poločasu jsme se dostávali z útlumu, a než jsme se stačili vyhrabat, dostali jsme druhou branku a bylo po zápase.

Na další vývoj utkání se vzpomínat asi nebude, na odpískanou penaltu v posledních sekundách dlouhého nastavení asi ano.

Ten inkriminovaný okamžik samozřejmě probírají úplně všichni, a není se čemu divit, když se objeví informace, že jsou ve všem ještě zamotané sázky. Já netušil, že se do určité minuty dá sázet na průběžný výsledek. To mi přijde neuvěřitelné. Pak to ve vás hlodá, přemítáte, že na jedné straně se pořád bavíme o očistě fotbalu a pak se děje tohle.

Sázky.

Je to ohromně frustrující. Celý týden připravujete kluky na zápas, potýkáte se se zraněními, navíc my nyní nemáme ideální výsledky. Chcete se tedy dostat do pohody, v jaké jsme byli třeba loni. Pak vám ale nohy podrazí takováhle kauza, tak je toho hodně, co musíte skousnout. Sebevědomí hráčů je rázem pryč.

Jiří Gabriel @GabrielJiri Sázkaři dnes dle grafu @SuspiciousSport a https://t.co/Yiag7BL2iT očekávali gól do poločasu a 2,5+ branek v zápase Hodonín - Baník B. A dočkali se.



V první půli nastavil sudí Ogrodník 6 minut, z penalty se v 45+8 prosadil Drozd. V 73’ navýšil na 2:0 Šudák, v 85’ završil výhru… https://t.co/FPL7XHJlKG https://t.co/qTRVK5axTZ oblíbit odpovědět

Podle vás se mělo nastavovat méně, než šest minut?

Byla přestávka na občerstvení kvůli teplu, proběhlo i ošetřování hráče. Šest minut to ale jistě nebylo a vy pak v sedmé minutě z hodně, ale opravdu hodně přísné penalty dostanete gól.

Byl to podle vás zákrok na pokutový kop?

V žádném případě. Když v nastavení pískáte penaltu, musíte být absolutně přesvědčený. To pak není férové. Baník penalta samozřejmě nakopla a už nás nepustili.

Vyčítáte něco soupeři?

To ne. Baník byl silnější a sportovně prohru beru. Byli lepší, vstřelili později dvě branky, my dvě břevna a tak vyhráli. Když se vám ale do toho takhle vloží rozhodčí, neuvažujete o sportu.

Zdál se vám výkon rozhodčího Vlastimila Ogrodníka v celém zápase podezřelý?

Celý zápas pískal v pohodě a neřekli bychom ani popel, když pomineme tuto penaltu. Jenže právě tam vzal utkání sám do rukou.

Klub se brání, co podniká?

Samozřejmě jsme hned po utkání dlouho do noci zkoumali celý zápas. Hlavně tedy ten penaltový okamžik. Za mě to bylo necitlivé, poškozující a zásadní moment, který ovlivnil utkání. Ráno jsme tedy sedli s vedením klubu a konzultovali věci s fotbalovou asociací. Shodli jsme se, že to nebylo určitě košer. Zvažujeme podání trestního oznámení. Je to tedy řada nepříjemných věcí. Raději bych řešil fotbalové nedostatky a problémy, ale místo toho řeším další reprízu představení, které před nedávnem předvedl pan Paták.

Berete to tedy stejně, jako v případě Michala Patáka v zápase Admiry Praha s Českými Budějovicemi, kde si sudí penaltu úplně vymyslel?

Je pravda, že tam to bylo úplně šílené. Tady připouštím obě varianty, že to může být šíleně hloupá shoda špatných okolností a náhod, nebo že sudí věděl, co dělá. Já si na pana Patáka vzpomínám z první ligy, jaký byl a co kolem něj šlo za zvěsti. Když jsem viděl, co provedl na Admiře, tak jsem se nejvíc divil tomu, že ještě vůbec píská. Pana Ogrodníka naopak znám z třetí ligy a bral jsem ho jako zkušeného, bezproblémového rozhodčího, který pískal náš zápas například v Uničově a bylo všechno v pořádku. Že někdy zapískal nebo nezapískal k naší nevůli, to tak je s každým rozhodčím. Ale teď jsem byl překvapený, protože podle věděl, co dělá. Do toho ty sázky na první poločas. Diskuze je tedy určitě na místě.

Sudí dostali maximální trest, byli vyřazení z listiny. Souhlasíte?

Je jedno, že se to stalo nám. Bylo mi líto i kluků Budějovic na Admiře. Teď to potkalo nás a fotbal musí být nešťastný. Budu asi tvrdý, ale nejsem sám s tímto názorem. Jestli rozhodčí figuruje v takové kauze, a je jedno, že jen v podezření, tak tam raději nemá co dělat. Kdyby se to přešlo, za měsíc či dva to přijde znova.

Platí to, i kdyby šlo pouze o nešťastnou shodu náhod?

I kdyby to byla jen chyba, následky musí nést a třeba i radikální. Tohle ve fotbalu nemá co dělat. Musí to už přijít. V Polsku potrestali snad padesát rozhodčích najednou a slyšíme teď o skandálech v Polsku? Ne, mají klid a fotbal tam nabírá úroveň. Zřejmě musí i u nás přijít opravdu radikální řez, kdy budou pískat kluci z lásky k fotbalu, a ne pro peníze. Nejhorší je, že se to pak odrazí zpátky proti nám. Fanoušek si řekne, že nemá důvod jít na fotbal, když se pak dočká takové nespravedlnosti. A to platí i o sponzorech, které fotbal také životně potřebuje a tohle je spolehlivě odradí. Hážeme si klacky pod nohy sami. A to mě na tom štve nejvíc.