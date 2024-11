Liberec si odškrtli. Co dál? Hlučínští vyhlížejí návštěvu z Prahy

„Nedělal bych z toho vědu. Podařilo se nám vyhrát jeden zápas s ligovým týmem. Ve fotbale jsem už nějaký pátek, něco už o něm vím,“ prohlásil Černín, který v první lize odehrál 45 utkání. Všechny za Opavu.

Co vůbec Hlučínští o Liberci věděli? „Dívali jsme se na video, ale nebylo to nijak speciálnější oproti naší lize. Jak se soupeři jmenují, jsme věděli z televize,“ usmál se záložník Ondřej Moučka.

„Porazili jsme kvalitního soupeře, ale teď na nás budou i tlaky. V sobotu hrajeme v Blansku, tam klidně můžeme prohrát,“ uvědomuje si Lukáš Černín. „Kluci budou mít nynější vítězství v hlavách, ale moje práce je, abych je uhlídal.“

Liberecký trenér Radoslav Kováč hlučínské fotbalisty chválil za obětavost a nasazení. A ocenil mladého útočníka Marka Havrana. „Podal excelentní výkon, měli jsme s ním problémy,“ řekl.

„Hrál velmi dobře,“ souhlasil Lukáš Černín. „Marek přišel z devatenáctky. Ze začátku, než si zvykl, měl trochu problémy s mužskou kopanou, ale postupem času vše pochytil. Je tahounem. Stává se pro nás klíčovým hráčem.“

Černín dodal, že se ozval trenér reprezentace U19 a ptal se, jak Havran, který reprezentoval už v týmu sedmnáctiletých a v Hlučíně je na hostování z Baníku Ostrava, vypadá.

„U nás je to jeho první kontakt s mužským fotbalem,“ řekl Černín. „Je to nějakých šest zápasů, co hraje v základní sestavě. Pracuje na sobě. Ukazuje, že by mohl být přínosem, ale ještě to je daleká cesta. Takových hráčů bývá spousta. Záleží na něm.“

Hlučínští jsou v moravskoslezské lize po třinácti kolech čtvrtí, přičemž na první Kroměříž a druhý Třinec ztrácejí třináct bodů.

„Ambice máme pořád nejvyšší... “ uvedl Černín. „Jako vše i třetí ligu bychom rádi vyhráli, ale trochu nám uskočil začátek. Třinec a Kroměříž mají dobré týmy, skoro profi, my jsme amatéři, kluci chodí do práce anebo studují. Přesto cíle musejí být vždy ty nejvyšší.“

Další kolo čeká hlučínské fotbalisty až na jaře. Koho by si přáli?

„Určitě někoho z Prahy, Slavii, nebo Spartu. Přeju si Spartu,“ odpověděl Ondřej Moučka.

Liberecký útočník Ahmad Ghali (vlevo) a hlučínský obránce Vojtěch Kolaska se ženou za míčem.

„Pohár asi těžko vyhrajeme, to bych byl velký optimista, ale pokud by naše cesta měla v příštím kole skončit, tak s tím nejzvučnějším soupeřem,“ řekl Černín.

Takže?

„Třeba Sparta, Slavia, Plzeň... Je nám to jedno, ale ať to je zase nějaký sváteční den, pokud bychom hráli na domácím hřišti.“