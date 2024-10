Postupová cesta Hlučína: Penalta, gól. A teď hlavně ne prodloužení! přál si kouč

Moučka duel rozhodl, když v 58. minutě po ruce soupeře střílel z pokutového kopu do pravého horního rohu branky. „Penalty zkouším, kopu je furt,“ řekl. „Věděl jsem, kam budu balon cpát, a vyšlo to.“

Hlučínští na hosty vletěli a už ve druhé minutě Havran trefil břevno.

„Chtěli jsme dát soupeři najevo, že to tady nebude mít jednoduché, nechtěli jsme být zalezlí,“ prohlásil hlučínský trenér Lukáš Černín. „Moc si vážíme, že jsme porazili ligový tým, který má skvělé zázemí a vysoké ambice. Jednou za čas se to stává.“

Kouč přiznal, že se modlil, aby utkání nešlo do prodloužení. „Tam by už fyzično bylo asi trochu vidět, ale kluci zápas odmakali. Věděli jsme, že do přechodové fáze máme hráče, abychom soupeře pozlobili. Ten tak nemohl úplně dobývat naši branku, protože se musel starat i o defenzivu, což nám vyhovovalo.“

Černín připustil, že výhra je pro něj o to cennější, že trenérem Liberce je Radoslav Kováč, s nímž vedl Opavu, odkud dobře zná i liberecké asistenty Davida Mikulu a Davida Hampla.

„My víme, kam patříme,“ dodal Černín. „Ty tlaky, které teď na ně přicházejí, jim nezávidím. To ale přináší fotbal.“