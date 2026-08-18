Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok

„Hráč po vstřelení gólu přiložil prsteníček a ukazováček levé ruky pod nos a tímto gestem napodobil knír, jaký nosil Adolf Hitler, a zvedl pravou ruku ve vpažení způsobem připomínající nacistický pozdrav, známý jako hajlování,“ píše se v usnesení Disciplinární komise Zlínského krajského fotbalového svazu z 12. srpna letošního roku.
Opírala se přitom o paragraf 67 disciplinárního řádu, který postihuje náboženskou, ideologickou a politickou propagandu na fotbalových utkání. Patákovi hrozila až pětiletá stopka, peněžitá pokuta do výše 100 tisíc korun nebo fotbalově prospěšná činností.
K politováníhodné události mělo dojít už téměř před dvěma lety v utkání 7. ligy skupiny B, které 9. září vyhrály doma Rymice nad Těšnovicemi poměrem 3:2 díky Patákově trefě ze 45. minuty úvodního poločasu.
Případ řešila i okresní policie v Kroměříži. „Nenaplnil ale znaky trestného činu, proto jsme ho před rokem předali k dořešení Fotbalové asociaci,“ uvedl mluvčí kroměřížské policie Radomír Šiška.
Přes Etickou komisi se pak po roce dostal letos v létě na zlínskou krajskou disciplinárku, která nad 27letým hráčem okamžitě vynesla rozsudek. „Důkazy byly jasné, z policejního spisu jsme měli i fotografii. Vyslechli jsme si hráče, který si byl vědomý svého činu, ale odmítl, že by byl členem nějakého spolku nebo sekty,“ informoval šéf krajské disciplinárky Zdeněk Kadlček, který podobnou kauzu nepamatuje.
Rymický fotbalista, který ještě na začátku srpna nastoupil k utkání 6. ligy, se proti trestu odvolal. „Mrzí mě, že jsou v médiích prezentovány jednoznačné závěry o události, která je stále předmětem odvolacího řízení. Z tohoto důvodu nebudu poskytovat další komentáře a vyčkám na rozhodnutí příslušných orgánů,“ odpověděl Paták na dotaz iDNES.cz.