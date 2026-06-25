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Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout

Petr Bílek
  13:32
Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš, třetí fotbalová liga. Ústecký trenér Svatopluk Habanec. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Ústecký kouč Svatopluk...
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava....
Kouč Svatopluk Habanec sleduje trénink ústeckých fotbalistů.
28 fotografií
Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec republiky do Opavy.

„Klub angažoval analytika (Jakuba Dobiáše), který se během několika dní stal sportovním ředitelem,“ řekl Habanec na opavském webu. „Tuto pozici jsem de facto zastával dva roky a najednou jsme se neuměli dohodnout na nějaké vizi do budoucna. Moje představy o sportovní stránce byly úplně jiné. Se smlouvou, která mi byla nabídnuta, jsem prostě nemohl souhlasit.“

Pro šestapadesátiletého kouče bylo Ústí zase oázou úspěchu. Svůj osudový klub dovedl do druhé ligy a v ní k senzačnímu čtvrtému místu nováčka. Jenže v zimě Viagem vsadil na nový model řízení, angažoval skauty a analytiky a novým šéfem sportovního úseku se stal právě Dobiáš.

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„Ještě na konci roku jsme se bavili o tom, že by moje angažmá mohlo být dlouhodobé,“ přiblížil Habanec. „Chtěli jsme se v příštích letech pokusit o postup do první ligy, ale v poslední době se v klubu událo několik změn a moje myšlení se začalo převracet. Naše pohledy na fotbal se začaly rozcházet. Najednou jsem si říkal, že moje dvouletá mise je dokončena a zřejmě i překročena. Myslím si, že jsme velice dobře reprezentovali Ústí.“

Svůj konec komentoval smířlivě. „Teď se klub vydává jinou cestou a já mu přeji hodně štěstí. Zároveň děkuji za příležitost, kterou mi Ústí dalo,“ vzkázal teď už svému soupeři.

Ústecký trenér Svatopluk Habanec s vnoučkem.

S Opavou dorazí do města nad Labem v pátek 9. října. A páteční ústecké termíny se mu zalíbily natolik, že by je rád prosadil i ve svém současném působišti.

„Hodně se těším na fanoušky. Jako trenér i předtím hráč si vždycky vybavím fantastickou atmosféru. Navrhneme jim změnu domácích zápasů na pátky od 18 hodin,“ avizoval. „Lidé můžou jít po práci na fotbal a pak si dát pivo. Navíc o víkendu se hrají nižší soutěže, tak aspoň se nebudou fotbaly krýt.“

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice. Svatopluk Habanec, trenér ústecké áčka, na tribuně.
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Ústecký kouč Svatopluk Habanec slaví výhru.
Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Svatopluk Habanec, ústecký trenér.
Kouč Svatopluk Habanec sleduje trénink ústeckých fotbalistů.
28 fotografií

Habanec odmítl spekulace, že o něj stálo i prvoligové Slovácko. „Beru ho jako srdeční záležitost, protože jsem tam čtyři roky působil, ale nikdo se mi neozval,“ zavrtěl hlavou.

Beztak už předtím, než Slovácko shánělo kouče, kývl Martinu Latkovi, spolumajiteli a šéfovi představenstva SFC Opava: „Podali jsme si ruce a řekli jsme si, že se touto cestou můžeme vydat. Já jsem ze staré školy, kdy se ještě dohody dodržovaly. S Martinem Latkou navíc máme podobný pohled na fotbal.“

Z Ústí si s sebou vzal asistenta Vladimíra Bekera a jako trenéra brankářskou legendu Tomáše Grigara, který z Opavy pochází.

„Pod trenérem Nádvorníkem se tady hrál náročný fotbal s celoplošným presinkem jeden na jednoho, což je hodně rizikové, ale vycházelo to. Mohl se opřít o několik nadstandardních fotbalistů. Mám na mysli Papalelého a Ndiayeho, který nám v Opavě nasázel tři góly. Někteří hráči už odešli, o jiné je zájem, takže je hlavně potřeba mužstvo vhodně doplnit.“

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Pak by si dělal Habanec zálusk i na umístění do páté příčky. Stejně jako v Ústí bude sázet na partu.

„Ví se o mně, že jsem kabinový trenér, mám rád metodu cukru a biče, hráči musí držet pospolu. Preferuji otevřený fotbal, ale bez kvalitní defenzivy úspěch prostě nepřijde. Nechci hrát nakopávanou, i hráči musí mít z fotbalu radost.“

Ústí místo Habance angažovalo Davida Oulehlu, který má k ruce hned čtyři asistenty: Kanaďana se slovenskými kořeny Dominica Rajnu, Slováky Róberta Ollého a Jozefa Šišjaka a Dána Marcela Seifeddina.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Turecko vs. USAFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Turecko vs. USA //www.idnes.cz/sport
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  • 3.84
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26. 6. 04:00
  • 2.64
  • 2.23
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Program a výsledky
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