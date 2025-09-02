Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

„Fotbal není úplně můj šálek kávy, ale pár známých v Ústí mám a není to úplně špatné. Fotbal se probudil, teď ať do toho šlápne ještě hokej,“ vybídl onen Grundza, což je postava z filmu Na plech. Ztvárňuje ji ústecký herec Marek Milko.
V minulém týdnu spolu s ústeckými fotbalisty a dalšími sportovci pomáhal v rámci městské kampaně uklízet v nehostinné čtvrti Předlice. Proto fotbalový klub, který s ním spolupracuje, na dres natiskl malůvku Grundzy v grafickém stylu kultovní hry GTA s výzvou: Já už uklízím, přidej se i ty!
„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím
„Chtělo by to víc obětavců než jen malou skupinku. Dvacet lidí je málo do oblastí jako Předlice, Mojžíř, Krásné Březno,“ jmenoval problematické čtvrti. „Ale je to těžké, ne každý má na to chuť a většina lidí se bojí chodit mezi takovou komunitu.“
Ač je Rom, mezi nepřizpůsobivými se prý nikdy nepohyboval. „Já vyrůstal ve Všebořicích, kde je celkem klid, a mezi bílejma, takže já mám trošku jinou náturu. Nedokážu si vysvětlit ten nepořádek,“ rozhlížel se po odpadcích, které se válely všude. „Pro někoho je automatické, že všechno odhodí na zem. A když to dělá rodič, dítě ho napodobuje.“
Milko, který si převážně v Praze vydělává jako DJ, souzní s názory, že nepořádek se do vyloučených lokalit po úklidu zase vrátí.
„Obejdeš blok, řekneš si, kus jsem vyčistil. Jenže to je blbost. Za týden bude bordel na stejném místě znova. Jde o to, že oni o to nestojí. Kdyby chtěli mermomocí pomoct, řekli by. Ale mají svůj život, svoji komunitu,“ zauvažoval Milko. „Že my občas přijdeme a děláme takové věci, oni se tím baví. Aspoň snaha se cení...“
Že by pomohl jeho apel jako populárního herce, to si nemyslí. „Nepovažuji se za herce ani se necítím slavný, tolik to neprožívám. Jsem úplně normální člověk. Film dělal můj dlouholetý kamarád a já mu prostě vypomohl,“ nelítá Milko alias Grundza v oblacích. „Když jsme natáčeli, byli jsme jako rodina. Říkali jsme si, že jsme rodinný film. A pár večerů jsme si vyhodili z kopýtka, to bylo fakt na plech.“
Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město
Na plech se mohlo cítit i českobudějovické Dynamo, které ještě deset minut před koncem vedlo v Ústí 2:1, ale nakonec prohrálo. Střídající David Černý z penalty srovnal, v poslední minutě rozhodl po rohu Angličan s českými a senegalskými kořeny Seydil Touré po deseti sekundách na hřišti. Fanoušci, jichž se sešly bezmála dva a půl tisíce, explodovali nadšením a domácí tým zrovna tak.
„Něco takového se mi ještě nestalo, vběhnout na hřiště a dát okamžitě gól,“ zářil hrdina večera, který mluví česky. V rodném Londýně sice o ústeckém klubu a jeho bizarním marketingu neslyšel, ale zamlouvá se mu to. „Stačí se podívat, kolik máme sledujících.“
Viagem poslal výhru svému trenérovi Svatoplukovi Habancovi do nemocnice, do kabiny se připojil na oslavu přes videochat. A viděl tedy i svůj tým s postavičkou Grundzy na dresu.