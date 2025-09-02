Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Petr Bílek
  8:40
Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému dvougólovému obratu v posledních minutách nedělní druholigové bitvy na 3:2. Zakulacený filmový vařič drog na trikotu, to je těžká váha a další střípek do vybočujícího klubového marketingu.
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga. Další provizorní dres Viagemu.

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga. Další provizorní dres Viagemu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústecký Solomon Osaghae si zpracovává míč v utkání proti Českým Budějovicím.
30 fotografií

„Fotbal není úplně můj šálek kávy, ale pár známých v Ústí mám a není to úplně špatné. Fotbal se probudil, teď ať do toho šlápne ještě hokej,“ vybídl onen Grundza, což je postava z filmu Na plech. Ztvárňuje ji ústecký herec Marek Milko.

V minulém týdnu spolu s ústeckými fotbalisty a dalšími sportovci pomáhal v rámci městské kampaně uklízet v nehostinné čtvrti Předlice. Proto fotbalový klub, který s ním spolupracuje, na dres natiskl malůvku Grundzy v grafickém stylu kultovní hry GTA s výzvou: Já už uklízím, přidej se i ty!

„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

„Chtělo by to víc obětavců než jen malou skupinku. Dvacet lidí je málo do oblastí jako Předlice, Mojžíř, Krásné Březno,“ jmenoval problematické čtvrti. „Ale je to těžké, ne každý má na to chuť a většina lidí se bojí chodit mezi takovou komunitu.“

Ač je Rom, mezi nepřizpůsobivými se prý nikdy nepohyboval. „Já vyrůstal ve Všebořicích, kde je celkem klid, a mezi bílejma, takže já mám trošku jinou náturu. Nedokážu si vysvětlit ten nepořádek,“ rozhlížel se po odpadcích, které se válely všude. „Pro někoho je automatické, že všechno odhodí na zem. A když to dělá rodič, dítě ho napodobuje.“

Milko, který si převážně v Praze vydělává jako DJ, souzní s názory, že nepořádek se do vyloučených lokalit po úklidu zase vrátí.

Fotbalisté druholigového Viagemu Ústí nad Labem a basketbalisté Slunety vyrazili uklízet ústecké ghetto Předlice. Nechyběl ani mluvčí Daniel Ferenc (vpravo) a herec Marek Milko. (25. srpna 2025)

„Obejdeš blok, řekneš si, kus jsem vyčistil. Jenže to je blbost. Za týden bude bordel na stejném místě znova. Jde o to, že oni o to nestojí. Kdyby chtěli mermomocí pomoct, řekli by. Ale mají svůj život, svoji komunitu,“ zauvažoval Milko. „Že my občas přijdeme a děláme takové věci, oni se tím baví. Aspoň snaha se cení...“

Že by pomohl jeho apel jako populárního herce, to si nemyslí. „Nepovažuji se za herce ani se necítím slavný, tolik to neprožívám. Jsem úplně normální člověk. Film dělal můj dlouholetý kamarád a já mu prostě vypomohl,“ nelítá Milko alias Grundza v oblacích. „Když jsme natáčeli, byli jsme jako rodina. Říkali jsme si, že jsme rodinný film. A pár večerů jsme si vyhodili z kopýtka, to bylo fakt na plech.“

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Na plech se mohlo cítit i českobudějovické Dynamo, které ještě deset minut před koncem vedlo v Ústí 2:1, ale nakonec prohrálo. Střídající David Černý z penalty srovnal, v poslední minutě rozhodl po rohu Angličan s českými a senegalskými kořeny Seydil Touré po deseti sekundách na hřišti. Fanoušci, jichž se sešly bezmála dva a půl tisíce, explodovali nadšením a domácí tým zrovna tak.

„Něco takového se mi ještě nestalo, vběhnout na hřiště a dát okamžitě gól,“ zářil hrdina večera, který mluví česky. V rodném Londýně sice o ústeckém klubu a jeho bizarním marketingu neslyšel, ale zamlouvá se mu to. „Stačí se podívat, kolik máme sledujících.“

Viagem poslal výhru svému trenérovi Svatoplukovi Habancovi do nemocnice, do kabiny se připojil na oslavu přes videochat. A viděl tedy i svůj tým s postavičkou Grundzy na dresu.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

