Gól, pád a úleva. Jak brněnský Hladík odčinil zahozenou šanci proti Hradci

Ve středu ve Varnsdorfu mu ale v 85. minutě za bezgólového stavu běželo hlavou víc věcí, když se dral do rozhozené obrany domácích.

Tohle musíš dát, říkal si.

Minulý týden se na Hladíkovu hlavu snesla zloba brněnských fanoušků poté, co v Hradci Králové zahodil stoprocentní šanci a Zbrojovka tak přišla o výhru. Z úhlu šel sám na branku, měl zvýšit na 2:0, ale minul. Vzápětí domácí vyrovnali.

„Samozřejmě mám ten zápas v paměti,“ přiznává odchovanec Sigmy Olomouc. „Další den mi to leželo v hlavě. Jestliže ale chcete pracovat a být úspěšní, musíte tyhle věci umět hodit za hlavu,“ říká.

Zrychlený program 2. ligy je nemilosrdný z hlediska únavy, ale nabízí šanci všelijaké kiksy velmi rychle nahradit. A to dokázal i Hladík, když týden po Hradci vystřelil Zbrojovce výhru ve Varnsdorfu.

Perně vybojované tři body dokonce brněnský tým dostaly do takové pozice, že když zítra doma porazí Žižkov, půjde na 1. místo tabulky!

„Celý první poločas, co jsem (ve Varnsdorfu) seděl na lavičce, jsem doufal, že na hřiště půjdu, a pak jsem věřil, že jedna šance určitě přijde. Říkal jsem si, že ji musím proměnit. Jsem brejkový, rychlostně vybavený hráč. Přišla, proměnil jsem a jsem hrozně rád. Hlavně že jsme si odvezli tři body,“ řekl Hladík.

Tentokrát nešel na branku osamocen, ale tlačil se do ustupujících obránců. Na hranici pokutového území si zasekl míč doleva, čímž vyřadil ze hry dva z nich, a mezi nohama toho třetího namířil přesně k tyči.

„Nikdy nevíte, co obránce před vámi udělá, musíte být o myšlenku napřed. Tady to vyšlo i trochu se štěstím, ale gól to byl. Procedil jsem to obránci mezi nohama, což se taky nevidí. Někdy při vás stojí štěstí, někdy ne. I slavným hvězdám se stane, že netrefí bránu,“ pravil.

Fotbalisté Zbrojovky Brno se radují, hráči Varnsdorfu zklamáním padli na trávník.

Sotva vystřelil, padl Hladík na záda a zvedl ruce. „Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem neměl sílu vstát a jít se radovat. Tak jsem slavil na zemi. Celý zápas byl boj, moc šancí jsme neměli, tak jsme byli všichni rádi, že to tam padlo,“ usmíval se.

I díky téhle trefě může být Zbrojovka v neděli první. I když by to klamalo, protože Pardubice budou mít o dva zápasy méně, jako důležitý psychologický moment to v Brně mohou brát. „Chceme vyhrát každý zápas a dostávat Pardubice pod tlak,“ souhlasí Hladík.