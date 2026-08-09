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Gól nejde vysvětlit. Buď ho dáte, nebo ne. Kanonýr Lafata o dnešním fotbale a Spartě

  12:00

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Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista David Lafata (44) nikdy nebyl hráč do tabulek a algoritmů. Patřil na trávník, do vápna, do té správné chvíle. A stal se nejlepším střelcem české ligy všech dob. Dnes ho obvykle najdete v deset dopoledne na hřišti sportovního gymnázia v Českých Budějovicích a místo střelby na bránu vede studenty k fotbalu přes gymnastiku a posilovnu. | foto: Lundák PetrMAFRA

Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista David Lafata nikdy nebyl hráč do tabulek a algoritmů. Patřil na trávník, do vápna, do té správné chvíle. A stal se nejlepším střelcem české ligy všech dob.

Dnes ho obvykle najdete v deset dopoledne na hřišti sportovního gymnázia v Českých Budějovicích a místo střelby na bránu vede studenty k fotbalu přes gymnastiku a posilovnu. Paradox, který dává smysl. Fotbal se totiž změnil a on taky. Ale jenom trochu.

Jestli to chápu správně, dneska jste trenérem na gymnáziu. To znamená – pořád fotbal, jen bez stadionu?
Pořád fotbal. Jen bez iluzí, že stačí kopnout do míče. Máme sportovní gymnázium v Českých Budějovicích, několik sportů vedle sebe, a já mám na starosti fotbal.

Říkají vám studenti pane profesore?
Jasně že ne. Jsem pro ně trenér. (Přichází majitel Starého mlýna u Byšic, kde je Lafata na fotbalovém kempu se studenty: „Tak tady máte kafíčko, pane profesore!“)

Ani na chvilku vás neláká být „pan profesor Lafata“?
Ne. Na to nemám ani papíry, ani potřebu. Jsem trenér. To mi stačí.

Má to i školní kulisy? Kabinet, porady, tyhle věci?
Jo, máme svůj trenérský kabinet. V tomhle je to normální škola. Jen místo učebnic řešíme tréninky.

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  • 2.56
  • 3.14
  • 2.66
Slavia vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 9. 8. 2026:Slavia vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
9. 8. 15:00
  • 1.22
  • 6.44
  • 13.20
Hradec Kr. vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 9. 8. 2026:Hradec Kr. vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
9. 8. 17:00
  • 2.24
  • 3.32
  • 3.36
Jablonec vs. SlováckoFotbal - 3. kolo - 9. 8. 2026:Jablonec vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
9. 8. 17:00
  • 1.69
  • 3.78
  • 5.27
Žilina vs. SkalicaFotbal - 3. kolo - 9. 8. 2026:Žilina vs. Skalica //www.idnes.cz/sport
9. 8. 17:00
  • 1.53
  • 4.26
  • 5.58
Č. Budějovice vs. Admira PrahaFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2026:Č. Budějovice vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
9. 8. 17:00
  • 2.27
  • 3.50
  • 2.27
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