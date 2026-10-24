Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nadával jsi sudím, pískej! Napravený rebel z ústecké polepšovny: Ať to zkusí i Chorý

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00

Fotogalerie7 Premium

Lukáš Trux jako fotbalista Chabařovic a coby rozhodčí, kterým se kvůli odmazání části trestu za vyloučení. | foto: Petr Bílek a Roman Rypka

Nadával jsi rozhodčímu? Vyloučil tě? Dostal jsi trest? Můžeš si jeho část odpracovat! Přesně řečeno odpískat a odmávat. Originální fotbalovou „polepšovnu“ vymysleli v ústeckém fotbalovém okrese a už má prvního absolventa. Lukáš Trux z Chabařovic se během jediného víkendu převtělil na tři zápasy v sudího, dvakrát v asistenta, jednou v hlavního.

„Teď už mám na rozhodčí jiný pohled, nadávky si příště rozmyslím. Doporučil bych to ve všech soutěžích, i slávista Chorý by si měl zkusit pískat za ten jeho fakáč,“ nadhodil třicátník Trux, dlouholetý útočník, epizodní rozhodčí a nyní i napravený hříšník.

Za to, že na mladého arbitra při zápase 8. ligy se Sebuzínem vyštěkl „Běž do pr…, ty vole, to byl faul“, schytal červenou kartu a drakonický trest, který si pokrátil na polovic. A vstoupil tím do dějin novátorské a naprosto důmyslné fotbalově prospěšné činnosti.

Dostal jste pokutu 2000 korun a zákaz činnost na čtyři zápasy. Jaký by byl trest, kdybyste odmítl rozhodovat zápasy?
Řekli mi, že když nepřijmu roli rozhodčího, dostanu osm zápasů. Takhle mám půlku a ještě z toho, co si za mávání a pískání vydělám, si zaplatím pokutu. Ne celou, ale většinu to pokryje, tak asi dobrý. Navíc jsem si chtěl vyzkoušet, jaké je zápas řídit, takže jsem kývl. Zajímavé je, že to šéf okresu Pepa Zitko zavedl snad dva dny před mým vyloučením.

Hráči se na to tváří kysele. Jejich první reakce byla: Já si přece jako rozhodčí nenechám nadávat. A já na to: Ty přece všem nadáváš! Tak se do té role aspoň vžiješ.

Josef Zitkopředseda Okresního fotbalového svazu Ústí nad Labem

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Motorlet Praha vs. Slavia CFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Motorlet Praha vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • -
  • -
  • -
Loko Praha vs. Admira PrahaFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Loko Praha vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • -
  • -
  • -
Velké Hamry vs. BenátkyFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Velké Hamry vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 4.44
  • 3.70
  • 1.50
Aston Villa vs. Manchester CityFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
24. 10. 13:30
  • 4.90
  • 4.58
  • 1.65
Rayo Vallecano vs. ElcheFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2026:Rayo Vallecano vs. Elche //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:00
  • 1.76
  • 3.98
  • 4.77
Česká Lípa vs. PříbramFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Česká Lípa vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:30
  • 2.58
  • 3.38
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Nadával jsi sudím, pískej! Napravený rebel z ústecké polepšovny: Ať to zkusí i Chorý

Premium
Lukáš Trux jako fotbalista Chabařovic a coby rozhodčí, kterým se kvůli odmazání...

Nadával jsi rozhodčímu? Vyloučil tě? Dostal jsi trest? Můžeš si jeho část odpracovat! Přesně řečeno odpískat a odmávat. Originální fotbalovou „polepšovnu“ vymysleli v ústeckém fotbalovém okrese a už...

24. října 2026

Sparto, nedáš víc lístků? Bournemouth píše pohádku, kterou málokdo uvidí

Amine Adli (vlevo) slaví s Adrienem Truffertem branku Bournemouthu proti AC...

Za Bournemouth docela nedávno kopal druhou a třetí ligu. „Tehdy jsme si ještě občas zatrénovali v parku,“ vzpomíná bývalý obránce Joe Partington a mrkne na listnaté stromy, které se tyčí na dohled...

24. října 2026  10:30

Nouzovka? Bez Zlína bych nehrál půl roku, líčí Kratochvíl. Proč mu nevyšla cizina?

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...

Zdráhá se to označení použít. Nakonec ale uzná, že víceméně sedí. Angažmá ve Zlíně může být pro kreativního fotbalového záložníka Miloše Kratochvíla přechodnou variantou, za kterou je ovšem...

24. října 2026  9:30

Ligový úkaz na třetím místě. Náhoda? Data odpovídají, proč Boleslav nejspíš nevydrží

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Zatímco na jaře tápali, teď patří k nejlepším týmům české ligy. Jak je to možné? Fotbalisté Mladé Boleslavi, kteří se v sobotu střetnou s lídrem ze Slavie, se svou hrou podle dat nezlepšili, jen se...

24. října 2026

Karviná vyvětrala dusno a nabrala rychlost. Tlak jsme vstřebali, cítí West

Trenér Karviné Roman West se raduje z výhry.

Splín z přeřazení do druhé ligy? Vyléčeno! Fotbalová Karviná nabrala raketovou rychlost, čtvrté vítězství v řadě uhrála v pátečním šlágru na ústecké trávě a poslední tři zápasy jí posloužily jako...

23. října 2026  22:01

Karviná vyhrála v Ústí a pojistila si vedení, Dukla opět ztratila body

Karviná slaví branku.

Fotbalisté Karviné ve 12. kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha...

23. října 2026  21:21

I hlavní tahoun koeficientu strádá. Plzeň se učí být bohatá, český fotbal ale trpí

Premium
Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč.

Léta neúnavně krmila pohárový koeficient. Poctivěji než kdokoli jiný. Že má Česko druhý rok po sobě šampiona v Lize mistrů, je vlastně do velké míry i její zásluha. Ale najednou jako když utne. V...

23. října 2026

Dortmund brojí proti mobilům. Fanoušky bude sledovat aplikace, neaktivní odmění

Fanoušci Dortmundu před zápasem Ligy mistrů v Baku.

Německý fotbalový klub Borussia Dortmund se snaží motivovat fanoušky, aby se při zápasech co nejméně věnovali svým mobilním telefonům. Mohou získat odměny jako podepsané dresy či dárkové poukazy na...

23. října 2026  16:59

Artis a Bohemians znají náhradní termín. V Brně se utkají začátkem listopadu

Fotbalisté brněnského Artisu se radují z gólu, který vstřelil Alexis Alegue.

Odložené utkání 11. kola fotbalové ligy mezi Artisem Brno a Bohemians Praha 1905 se bude hrát v náhradním termínu ve středu 4. listopadu od 18 hodin. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace...

23. října 2026  14:50

Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

Fotbalisté MFK Karviná se radují z prvního gólu, který vtsřelil Štěpán Míšek...

Kádr karvinských fotbalistů doplnil v této sezoně po druhém kole druhé ligy. Nejprve se záložník Štěpán Míšek rozkoukával, čtyřikrát naskočil do utkání jako střídající hráč. Ale v minulých třech...

23. října 2026  13:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..

Ne, zatím to není povedená pohárová sezona z pohledu českých klubů. V týdnu zapsaly jen dvě remízy a to znamená, že se desátí Řekové v žebříčku národních koeficientů nadále vzdalují. Český fotbal...

23. října 2026  13:21

Baník skolila hromadná marodka. Liga s Libercem se odkládá, co pohár se Spartou?

Fotbalisté ostravského Baníku nastoupili k utkání s úctou k zesnulému Luďku...

Sobotní utkání první fotbalové ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

23. října 2026  11:26,  aktualizováno  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.