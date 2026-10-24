Nadával jsi sudím, pískej! Napravený rebel z ústecké polepšovny: Ať to zkusí i Chorý

„Teď už mám na rozhodčí jiný pohled, nadávky si příště rozmyslím. Doporučil bych to ve všech soutěžích, i slávista Chorý by si měl zkusit pískat za ten jeho fakáč,“ nadhodil třicátník Trux, dlouholetý útočník, epizodní rozhodčí a nyní i napravený hříšník.
Za to, že na mladého arbitra při zápase 8. ligy se Sebuzínem vyštěkl „Běž do pr…, ty vole, to byl faul“, schytal červenou kartu a drakonický trest, který si pokrátil na polovic. A vstoupil tím do dějin novátorské a naprosto důmyslné fotbalově prospěšné činnosti.
Dostal jste pokutu 2000 korun a zákaz činnost na čtyři zápasy. Jaký by byl trest, kdybyste odmítl rozhodovat zápasy?
Řekli mi, že když nepřijmu roli rozhodčího, dostanu osm zápasů. Takhle mám půlku a ještě z toho, co si za mávání a pískání vydělám, si zaplatím pokutu. Ne celou, ale většinu to pokryje, tak asi dobrý. Navíc jsem si chtěl vyzkoušet, jaké je zápas řídit, takže jsem kývl. Zajímavé je, že to šéf okresu Pepa Zitko zavedl snad dva dny před mým vyloučením.
Hráči se na to tváří kysele. Jejich první reakce byla: Já si přece jako rozhodčí nenechám nadávat. A já na to: Ty přece všem nadáváš! Tak se do té role aspoň vžiješ.