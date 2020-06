Hradecký kouč Frťala: JIhlava má také své problémy, bude to otevřené

Do konce soutěže je ještě daleko a případné zakopnutí bude čas ještě napravit. Přesto si není potřeba něco nalhávat, dnešní ztráta by v boji o přední příčky mohla být pro Hradec hodně bolestivá.

„Čeká nás ještě deset kol, ve hře je spousta bodů. Minimálně o baráž se bude hrát do posledního kola,“ říká ale před dnešním duelem trenér Hradce Zdenko Frťala.

Fakta Jihlava versus Hradec Zápas 21. kola Fotbalové národní ligy, dnes v 18 hodin.

Utkají se šestý tým tabulky (Jihlava) s pátým (Hradec), oba zatím získaly shodně 36 bodů.

Ve třech posledních vzájemných zápasech ve FNL byl úspěšnější Hradec, na podzim 2018 v Jihlavě vyhrál 1:0, loni na jaře doma stejným poměrem prohrál, na podzim pak doma uspěl 4:2.

Zápas se bude díky současným opatřením hrát s omezeným počtem diváků, což znamená, že se na stadion nedostanou žádní hostující fanoušci.

Výchozí pozice je pro dnešní soupeře hodně podobná. Špice tabulky není daleko, ale poslední výsledky je přece jen vzdálily, nemluvě o tom, že vedoucí Pardubice dál neohroženě kráčejí za překvapivým postupem a zbytku týmů usilujících o postup tak nechávají jen boj o dvě barážové příčky.



Navíc právě o ně se v poslední době vehementně hlásí Brno a Dukla, tedy mužstva, od kterých se to očekává. Po včerejších zápasech Hradec ztrácí na druhé Brno už šešst bodů, třetí Žižkov má ale v tuto chvíli jen o dva body více.

Jihlava a Hradec se mezi barážové nápadníky počítají rovněž, i když je třeba říct, že poslední výsledky a forma obou týmů na to až zase tak neukazují.

Patrnější to je především u Jihlavy, která ve třech kolech po restartu soutěže získala jediný bod. Povedlo se jí to v minulém kole na hřišti nováčka z Líšně, předtím prohrála v Praze s Duklou a poté i doma s Varnsdorfem, v obou případech 1:2. V tom druhém šlo vůbec o první domácí ztrátu v tomto ročníku soutěže. „Určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou. Oni mají taky svoje problémy, bude to otevřené,“ poznamenal trenér.

Slabší formu Jihlavy nechce přeceňovat ve prospěch svého mužstva. „Jihlava je fotbalový tým, mají dva tři šikovné hráče do ofenzivy, jakou jsou Klobása a Zoubele. V dmácím prostředí jsou nebezpeční, až do utkání s Varnsdorfem tam měli úctyhodnou bilanci. Potvrdilo se, že ve druhé lize může každý porazit každého,“ myslí si.

A Hradec? Po minulých dvou zápasech také žádné jásání. Nejprve domácí remíza s Třincem, poté v Chrudimi, stejně jako u Jihlavy stejným výsledkem, tentokrát 2:2. Ta druhá v šest dnů starém zápase poté, co Hradec v nastaveném čase druhého poločasu nejprve dostal gól na 1:2, aby o pár desítek vteřin později ještě stačil vyrovnat. „Zápas s Chrudimí jsme si rozebrali, řekli jsme si, proč jsme ho neodehráli dobře. Nakonec jsme za minutu dvanáct zachránili bod z venku. Trápí nás vědomí, že jsme mohli mít tři, ale na druhou stranu klobouk dolů před hráči, že to nevzdali a vydolovali aspoň jeden,“ poznamenal k tomu Frťala, „změny určitě nastanou, protože od některých hráčů čekám víc, na druhou stranu nechci dělat bouřku.“

Na týmu bylo vidět, že chyběl Jakub Rada, jenž je schopen po svém zimním příchodu dát mužstvu herní řád. Bohužel není jisté, zda jeho absence nebude pokračovat i dnes.

„Moc nevíme, jak se zranění bude vyvíjet. Je to sval, momentálně se léčí a věříme, že to nebude nic dlouhodobého,“ uvedl k tomu trenér.