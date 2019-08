Pro nás je velký čtverec snad zakletý, láteří sokolovský trenér Šturma

„Prohráli jsme remízové utkání,“ zlobí se trenér Šturma. Podobný zápas podle něj sehrál Baník v Praze už předtím, jen to bylo na Žižkově. „Jsem z toho rozladěný. Stejně jako z výkonů některých našich hráčů, byly totiž pod jejich možnosti,“ přiznává sokolovský kouč.

Vyšehrad na strahovském stadionu poslal do vedení v 56. minutě Čvančara. Za čtvrt hodiny vyrovnal střídající Vávra, ale hosté nerozhodný stav udrželi jen do 74. minuty, kdy rozhodl opět Čvančara. Osmnáctiletý útočník v novém ročníku skóroval už počtvrté.

I díky němu mají Pražané na kontě šest bodů. „To je podle mě úspěch,“ soudí Roman Veselý, trenér Vyšehradu.

Za poslední rok ušel Vyšehrad podle něj velký kus cesty. „Hodně se změnilo, nicméně v této soutěži budeme asi těžko dominovat v každém utkání, jako tomu bylo v ČFL. Jde také o to, pečlivě se na každého soupeře připravit, protože mužstva jsou hodně vyrovnaná, fyzicky dobře připravená, a tak mnohdy rozhodují detaily,“ uvědomuje si trenér Vyšehradu.

Stejné to bylo i v utkání se Sokolovem. „Nebylo jednoduché, ale zvládli jsme ho i takticky,“ pochvaluje si Veselý. „Zejména v první půli jsme nechali Sokolov hodně hrát, což jsme nechtěli. Naše obrana hrála hodně hluboko, naštěstí soupeř své šance nevyužil. Až ve druhé půli jsme víc ožili v ofenzivě a udrželi daleko víc balonů, navíc nám vyšel signál, který jsme den před zápasem pečlivě nacvičovali. Sokolov s řadou zkušených hráčů vyrovnal, a vypadalo to na remízové utkání, ale nakonec se nám podařilo do jeho obrany znovu udeřit a já jsem šťastný za tři body,“ říká Roman Veselý.

Sokolov opravdu vypadal v první půli lépe, jenže tlak byl pouze platonický a do nebezpečných prostorů se hosté příliš nedostávali. „Měli jsme převahu, ale hráli jsme jen po vápno. V něm jsme hluší, přestože to stále trénujeme. Jako by byl pro nás velký čtverec zakletý,“ krčí rameny sokolovský trenér Šturma.

To souvisí také se zatím bídnou koncovkou Baníku v rozehrané sezoně. „Na trénincích to sice není špatné, ale neumíme to přenést do zápasů,“ říká Šturma. Další problém byl podle něj v tom, že jeho svěřenci mnohdy až příliš drželi balon uprostřed hřiště a soupeř se stačil zatáhnout. „Pak už to bylo těžké. Měli jsme to hrát jednodušším způsobem,“ ví Šturma.

Podle sokolovského kouče se Vyšehrad ve druhé půli do vedení dostal zaslouženě. „Přesto jsme vyrovnali, a vypadalo to z našeho pohledu dobře. Měli jsme dvě tři pološance, ale zase se pro nás naplnilo, tak jako v předchozích zápasech, nedáš - dostaneš. Zkrátka přijeli jsme si na Strahov zahrát, zpestřit si sobotní dopoledne, ale ne vyhrát. Prohráli jsme 1:2 a podle mého mínění vlastní vinou, naším přístupem a výkonem,“ hněvá se František Šturma.

V příštím kole hostí jeho tým Vlašim, která do sezony odstartovala přeci jen o něco lépe. Také Baník by se měl ale začít srovnávat se všemi těmi letními změnami a tak sobotní utkání 5. kola FNL nabídne důležité srovnání. Na stadionu Baníku se začne hrát v tradičních 10.15 hodin.