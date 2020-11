Straka vzkřísil Třinec. Jsme kobry s ocelářským srdcem! říká

„Jsou tady kluci, kteří se chtějí zlepšovat. Mají obrovské ocelářské srdce!“ energicky vykládal populární Franz po sobotním vítězství 1:0 na půdě Ústí nad Labem. K týmu nastoupil po čtyřech porážkách místo odvolaného Svatopluka Habance.

Z posledních pěti zápasů máte 13 bodů. Čím jste se nastartovali?

Klobouk dolů před klukama, je vidět obrovský charakter týmu. Dokázat se takhle zvednout? Skvělé! Jsem rád, že tam je zase nula vzadu. Já říkal, že od ní se to odvíjí. Těší mě, že to kluci pochopili, že každý na tom pracuje, jak nejlíp umí. A pomalinku, ale jistě se dostáváme ze zóny, kde jsme byli. To byl můj cíl, kvůli kterému jsem přišel.

Začal jste porážkou s lídrem Hradcem Králové, ale pak jste se rozjeli.

Ta šňůra se natahuje a věřím, že se ještě natáhne. Že té šňůry nebude konec! Ale zůstáváme pokorní, stojíme pevně na nohách. Nedovolím, aby si někdo myslel, že se tady bude hrát na mistra světa. Stojí za tím tvrdá dřina kluků, kteří na sobě chtějí pracovat. My máme kobry – to jsem vymyslel já. Kobry, které dokážou kousat, ve správný moment ukázat sílu. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Brankář Pastornický neinkasoval už 399 minut v řadě. Jak on stojí za vzestupem?

Já ho znám z Karviné a vím, jaký to je gólman. Když si nebude hrát na de Gea nebo na Neuera, tak je to Pastornický takový, jak vypadá teď. Musí si uvědomit, že přišel, aby mančaft dirigoval, držel a potvrzoval své kvality, které má.

Zaskočili jste i Ústí. Jaký to byl od vás výkon?

Jsem absolutně spokojen! Poněvadž jsme podali velice dobrý, zodpovědný a disciplinovaný výkon. Absolutně se mi líbil 1. poločas, to bylo nejlepší, co jsme hráli. Takhle bych si představoval naši hru. Pak nám docházely síly, Ústí nás zatlačilo, i když my jsme měli dvě tutovky na nohách. Ale taky při tyčce v 90. minutě i štěstíčko, které potřebujeme.

Při rozcviče jste mluvil s ústeckým trenérem Jiřím Jarošíkem, dalším exsparťanem. Co jste si povídali?

Strašně moc jsem se těšil na setkání s ním. Uznávám ho se vším všudy. Říkal jsem mu: Jirko, měj trpělivost, protože na tebe čekají ty patra nahoře. O tom jsem přesvědčený. Je to kluk, který má fotbal zmáklý. A v něčem jsme si podobní. Já si ty trenérské elementy vzal z Německa, které mě dál zdobily. Jirka to samé. Hrál na skvělé úrovni, poznal x trenérů, x systémů, nakonec má svůj vlastní. Umím si ho představit někde jinde. Výš.

Výš je teď už i Třinec. Co je kromě záchrany vaší metou?

Půjdeme zápas od zápasu až do doby, kdy si oddechneme. A pak budeme moct zapracovat na úplně jiných elementech, než momentálně pracujeme. Zatím chceme hrát jednoduchý účelný fotbal, který bolí a soupeřům bude dělat problémy. V Ústí se potvrdilo, že to funguje.