Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Petr Bílek
  10:45
Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec, který v létě přestoupil do věhlasného francouzského AS Monako.
Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Franck Idumbo...

Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Franck Idumbo slaví gól. | foto: FK VIAGEM Ústí nad Labem

Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Fanynky.
Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Franck Idumbo...
Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Franck Idumbo...
Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Ve výskoku...
7 fotografií

„Franckův bratr hrál ještě před dvěma měsíci v základu FC Sevilla, pak ho koupilo Monako. V genech to trošku mají,“ prozradil kouč Svatopluk Habanec po domácí výhře 4:1.

Dvacetiletý Stanis Idumbo a třiadvacetiletý Franck změnili dres shodně v srpnu. Stanis předtím nastoupil ve španělské lize třeba proti Realu Madrid. Teď sbírá minuty ve francouzské lize i v Lize mistrů, kde si ho pojistili na pět let, Franck ve druhé české nejvyšší soutěži.

„Musí se prosadit napřed tady. Jeden zápas z něj nedělá nějakého top plejera, ale byli bychom rádi, kdyby to tak bylo,“ komentoval Habanec představení Belgičana s konžskými kořeny. „V tréninku i v zápasech béčka dokazoval, že by se potřeboval do sestavy dostat. Už v Opavě měl slušné věci, proti Ostravě byl mužem zápasu. Nejen díky gólům, ale byl platný i jinak. Je rychlý a technicky slušný. Hrál díky rozestavění 3-5-2 útočníka, jinak je útočníko-křídelník. Je zajímavý!“

Střelec sám líčil: „V utkáních za béčko jsem se snažil ukázat v nejlepším možném světle. Hodně lidí mě neznalo. Jsem rád, že mi trenéři dali příležitost, snažil jsem se ji jen co nejlépe využít.“

I díky němu Ústí oslavilo vítězství po pěti kolech, první od konce srpna. Posunulo se na 6. místo a svůj účet navýšilo na 21 bodů. Za dva zápasy nasázelo sedm gólů.

„Proti Ostravě se podzim lámal,“ míní ústecký kapitán Daniel Richter a autor jednoho z gólů. „Nezvládnout to, byli bychom od 10. místa níž, vítězstvím jsme se vyhoupli do horní poloviny tabulky. Začali jsme dávat i góly, minule v Opavě tři, teď čtyři. Už se zase trefujeme ze hry, to je pozitivní. Výhra nám pomůže psychicky.“

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

I Habanec bral poslední domácí zápas podzimu za klíčový.

„Hráče jsem nechtěl znervózňovat, ale i s vedením jsme si říkali, že to bude rozdílový zápas o klidné, nebo neklidné zimě,“ odtušil Habanec. „Něco jsem ve druhé lize odkoučoval, a co je přes 20 bodů, bývá obvykle klidná zima. Teď chceme získat něco navíc z posledních dvou utkání venku.“

Tedy v úterý na hřišti béčka Slavie a pak ve Vlašimi. Pomůžou další Idumbovy góly?

Vstoupit do diskuse
Výsledky

