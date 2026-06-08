Holoubek do Ústí? Ne, Viagem by měl převzít Oulehla. Brankář Vaclík nepřijde

„Že náš tým převezme Holoubek, je mylná informace, o tom nic nevím. U nás v klubu to jméno nezaznělo, vůbec jsme o něm nepřemýšleli,“ zavrtěl hlavou Kubáň, který se sportovním vedením hledá trenéra poté, co Svatopluk Habanec nepodepsal novou smlouvu. Údajně míří do Opavy spolu s trenérem brankářů Tomášem Grigarem.
Habancovým nástupcem by se měl stát dvaačtyřicetiletý Oulehla, bývalý úspěšný trenér druholigového Varnsdorfu. Odtud „přestoupil“ na Žižkov, následně jako asistent do Ostravy, coby hlavní pak trénoval Jihlavu a naposledy slovenskou Skalici.
„S vybraným trenérem jsme před podpisem smlouvy, stane se to v nejbližších dnech, z profesionálních důvodů nemůžu říct jeho jméno,“ omluvil se Kubáň. „Oulehla? Nemůžu tuto informaci potvrdit,“ usmál se.
Habanec vytáhl Viagem do druhé ligy a v ní k senzačnímu čtvrtému místu, po sezoně se však rozloučil. „Od nového trenéra si slibujeme, že tréninkový proces bude na prvoligové úrovni, tedy intenzivnější a kvalitnější. Přenastavujeme náš systém, bude víc zaměřený na rozvoj hráčů,“ pronesl Kubáň.
|
Habanec končí, Ústí do ligy nedovede. Klidný Kubáň: Trenérů je plno, klubů málo
Klub pod patronátem šéfa sportovního úseku Jakuba Dobiáše zároveň pracuje na posílení kádru, který opustilo pět hráčů v čele se zkušenými Tomáši Grigarem a Vondráškem. Angažování bývalého reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka, o němž se spekulovalo, nevyjde.
„S panem Vaclíkem skutečně jednání nějakým způsobem probíhala, v tuto chvíli potvrzuji, že se to jeví nerealistické,“ uvedl majitel. „Co se týče pozice gólmanské jedničky, máme jiný cíl, kde jsme v pokročilé fázi jednání. Půjde o zkušenějšího brankáře.“