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Holoubek do Ústí? Ne, Viagem by měl převzít Oulehla. Brankář Vaclík nepřijde

Autor:
  10:24
Trénoval pražskou Spartu, Liberec, mládežnické reprezentace a naposledy Duklu, na lavičku ústeckých fotbalistů však David Holoubek neusedne. Spekulace odmítl majitel druholigového klubu Přemysl Kubáň. Podle informací iDNES.cz by se měl novým koučem stát progresivní David Oulehla.
Jihlavský trenér David Oulehla

Jihlavský trenér David Oulehla | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavský trenér David Oulehla.
Jihlavský kouč David Oulehla gestikuluje ke svěřencům.
Tomáš Vaclík během utkání Ligy národů s Portugalskem.
Trenér jihlavských fotbalistů David Oulehla
25 fotografií

„Že náš tým převezme Holoubek, je mylná informace, o tom nic nevím. U nás v klubu to jméno nezaznělo, vůbec jsme o něm nepřemýšleli,“ zavrtěl hlavou Kubáň, který se sportovním vedením hledá trenéra poté, co Svatopluk Habanec nepodepsal novou smlouvu. Údajně míří do Opavy spolu s trenérem brankářů Tomášem Grigarem.

Habancovým nástupcem by se měl stát dvaačtyřicetiletý Oulehla, bývalý úspěšný trenér druholigového Varnsdorfu. Odtud „přestoupil“ na Žižkov, následně jako asistent do Ostravy, coby hlavní pak trénoval Jihlavu a naposledy slovenskou Skalici.

„S vybraným trenérem jsme před podpisem smlouvy, stane se to v nejbližších dnech, z profesionálních důvodů nemůžu říct jeho jméno,“ omluvil se Kubáň. „Oulehla? Nemůžu tuto informaci potvrdit,“ usmál se.

Habanec vytáhl Viagem do druhé ligy a v ní k senzačnímu čtvrtému místu, po sezoně se však rozloučil. „Od nového trenéra si slibujeme, že tréninkový proces bude na prvoligové úrovni, tedy intenzivnější a kvalitnější. Přenastavujeme náš systém, bude víc zaměřený na rozvoj hráčů,“ pronesl Kubáň.

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Klub pod patronátem šéfa sportovního úseku Jakuba Dobiáše zároveň pracuje na posílení kádru, který opustilo pět hráčů v čele se zkušenými Tomáši Grigarem a Vondráškem. Angažování bývalého reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka, o němž se spekulovalo, nevyjde.

„S panem Vaclíkem skutečně jednání nějakým způsobem probíhala, v tuto chvíli potvrzuji, že se to jeví nerealistické,“ uvedl majitel. „Co se týče pozice gólmanské jedničky, máme jiný cíl, kde jsme v pokročilé fázi jednání. Půjde o zkušenějšího brankáře.“

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Nizozemsko vs. UzbekistánFotbal - - 8. 6. 2026:Nizozemsko vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
8. 6. 20:45
  • 1.22
  • 6.23
  • 11.50
Francie vs. Sev. IrskoFotbal - - 8. 6. 2026:Francie vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
8. 6. 21:10
  • 1.12
  • 8.98
  • 19.30
Peru vs. ŠpanělskoFotbal - - 9. 6. 2026:Peru vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
9. 6. 04:00
  • 16.50
  • 7.94
  • 1.15
DR Kongo vs. ChileFotbal - - 9. 6. 2026:DR Kongo vs. Chile //www.idnes.cz/sport
9. 6. 17:00
  • 1.98
  • 2.97
  • 3.68
Maďarsko vs. KazachstánFotbal - - 9. 6. 2026:Maďarsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
9. 6. 19:00
  • 1.22
  • 5.32
  • 10.40
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