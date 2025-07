„Všechno tvoříme od nuly. Je to pro nás těžké, ale hlavní je, že jsme začali,“ oddechl si Rudnytskyy, že v pondělí odstartovala příprava na třetí ligu. Pochází také z Ukrajiny, ale má i české občanství, v tuzemsku žije už čtvrt století.

Dohoda s Ukrajinci o vstupu do klubu písemně stále stvrzena není. A majitel Vlastimil Gabriel zatím nechce zveřejňovat ani podrobnosti o potenciálním sponzorovi, jen to, že už jeden fotbalový klub vlastní v Polsku, kde je i sídlo firmy. „Je to všechno složitější, než když jdete kupovat chleba a housky. Pořád jednáme, brzy má dorazit i jejich hlavní šéf,“ tvrdí Gabriel.

Nechce domýšlet, co by se stalo, kdyby k uzavření paktu nedošlo. „Ale nikdo jiný se neozval, že by chtěl pomoct. Takže to beru tak, že to je jedna z posledních šancí, jak tady fotbal zachránit.“

Gabriel zariskoval a klub přihlásil do třetí ligy, ačkoli odstoupení ze soutěže by ho vyšlo na 750 tisíc korun. „Byla varianta, že to padne celé, naštěstí k tomu nedošlo a snad už nedojde,“ doufá Rudnytskyy.

Ukrajinský trenérský štáb působí důvěryhodně, devětatřicetiletý Aržanov patří ve své vlasti ke známým bývalým fotbalistům, pracoval také coby analytik polského klubu Zaglebie Sosnowiec. „Je zvyklý na jinou úroveň, hrál první ukrajinskou ligu, má v ní přes 400 startů. Zatím trenérsky působil jako asistent,“ prozradil Rudnytskyy. „Ukrajinská fotbalová škola je trochu jiná, určitě nám má co dát.“

Zápas druhé fotbalové ligy FK Varnsdorf - Sigma Olomouc B. Kapitán domácích Pavlo Rudnytskyy.

Jedním z asistentů je Serhij Hrečko, který se bude starat také o překlad, ještě jeden asistent dorazí. „Zkoušíme hráče z ciziny, z Polska, Ukrajiny, Nigérie, je tady i Švéd. A pak hodně českých hráčů, které sháníme především. Ale je to těžké, protože všichni už začali přípravu. Máme čtrnáct dní, abychom kluky otestovali a pak se kádr ustálil,“ předeslal Rudnytskyy.

K týmu se připojilo i mládí, šest talentů z dorostu. „Pro ně to bude velký skok, to si nebudeme nic nalhávat, ale třeba tři čtyři by v kádru mohli zůstat,“ věří. Na prvním tréninku cvičilo 26 hráčů.

V klubu je Rudnytskyy šéftrenérem mládeže, ale také klukem pro všechno. „Jen jako hráč jsem zatím skončil, ale není vyloučené, že se vrátím,“ prodlouží si možná kariéru. „Neměl jsem chuť z klubu odcházet, i když možnosti na trénování jinde se objevily. Ale čekal jsem a věřil, že to tady dobře dopadne. Budujeme všechno nové, je to hektické období. Nakonec zůstal i Radek Porcal,“ jmenoval trenéra brankářů.

Gabriel chce v 78 letech skončit a hledá svého nástupce. Nechce ale odejít dříve, než bude jisté, že klub těžké období přečká a stabilizuje se. „Ale je to složité. Bohatí bohatnou, chudí chudnou, to platí v ekonomice, politice i sportu. Otevřete internet a vidíte, jak Slavia podepíše kontrakt s Fortunou za 60 milionů ročně. A malé regionální kluby jdou do brdíček,“ štve klubového srdcaře. „Letos to všechno nabralo ještě větší obrátky. Když vidíte, kolik malých klubů ani neakceptuje postup... Každý bojuje, aby v jeho oblasti fotbal aspoň zůstal. A o to se snažíme i my.“