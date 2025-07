Po risku uklidnění. Legenda se loučí, Gabriel našel nástupce pro Varnsdorf

„Jsem rád, že se mi po dlouhých letech hledání podařilo najít člověka, který je ochoten nezištně udržet varnsdorfský fotbal na živu,“ uvedl Vlastimil Gabriel, dosavadní ředitel, majitel klubu, šéf představenstva a hlavně funkcionářská legenda Slovanu.

Plachý byl podle tiskového prohlášení pověřen vedením třetiligového oddílu a přináší bohaté zkušenosti nejen na poli sportovního managementu. Ve Šluknově trénoval tým krajského přeboru. Jeho cílem je dát Varnsdorfu „novou vizi, upevnit klubovou identitu a kvalitně rozvinout mládežnickou základnu“.

„Asi to bude už nějaké osudové spojení, protože v době, kdy jsem se narodil, nastupoval můj tatínek za Varnsdorf ve třetí lize,“ prozradil dvaapadesátiletý Plachý. „Já jsem se později do Varnsdorfu přiženil a teď, po čtvrtstoletí, se zase vracím. Své působení zde spojuji s další životní etapou, rád bych zúročil své nasbírané pracovní i životní zkušenosti a byl blíže regionu, který mám rád a ve kterém žije mnoho mých přátel.“

Plachý se představil jako člověk, který spojuje a motivuje lidi pro společný úspěch. Studoval a sám učí na univerzitě sportovní management, má kontakty v regionu i mimo něj. „Věřím, že kolem sebe postavím fungující tým, který bude mít chuť být součástí nové éry klubu. Čeká nás hodně práce, je to běh na dlouhou trať, nicméně moje vize je jasná – propojit všechny kluby ve výběžku a dlouhodobě spolupracovat na tom, aby nám neodcházeli talentovaní hráči mimo region.“

Vlastimil Gabriel, ředitel a majitel fotbalového Varnsdorfu.

Nástupem Plachého nejspíš končí období nejistoty. Po sestupu řešil Gabriel hekticky záchranu klubu, zariskoval a přihlásil ho do třetí ligy, což ho v případě odstoupení mohlo stát 750 tisíc korun na pokutě a rok bez dospělého fotbalu.

„V rozjezdu novým lidem v klubu pomůžu, ale postupně to vyšumí do ztracena. To znamená, že odejdu. Pan Plachému předám i pozici ředitele,“ prozradil Gabriel. „Chci v začátku přispět svými radami při organizaci oddílu, při stanovení hierarchie jednotlivých členů, aby to mělo nějaký smysl. Pokusím se s ním domluvit, jaký má on na to názor, protože názory jsou různé a finanční prostředky jedny.“

Gabriel našel podporu i v ukrajinských partnerech, ale ještě není jasné, v jaké formě bude. „Vlastníkem akciové společnosti je zapsaný spolek, jehož majitelem zůstávám. Až vyřídím veškeré ekonomické závazky a pohledávky, opustím ho také,“ informoval osmasedmdesátiletý Gabriel, který s varnsdorfským fotbalem spojil téměř celý svůj život. „Věřím, že s Ukrajinci to dobře dopadne, ale dohadujeme se, jestli to bude otázka partnerství nebo sponzorství. O odkupu akcií se nebavíme. Má to být na bázi roční spolupráce, která se pak vyhodnotí.“

Trenéři v čele Volodymyrem Aržanovem jsou taktéž z Ukrajiny, jejich nástup zprostředkovala ikona varnsdorfské sestavy Pavlo Rudnytskyy. Tým se tvoří z mladých hráčů, z fotbalistů z nižších soutěží i z cizinců.

Nově poskládané mužstvo nejprve podlehlo Jelení Hoře 0:4, pak Přepeřům 0:2, naposledy už porazilo Nový Bor 4:0 po dvou brankách Terziho a jedné Nazareka s Bariljakem. Třetiligovou premiéru obstará 10. srpna domácí derby s béčkem Teplic.