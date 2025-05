Budoucí scénář je nejasný, rozhodnou příští dny a týdny. Škála je od třetí ligy přes krajský přebor až po konec dospělého fotbalu. Pád zpečetil nedělní krach 2:6 na Žižkově, Gabriel ho čekal několik let. Naštvaný je na prvoligové kluby, které do soutěže tlačí či natlačily své rezervní týmy.

Jak koušete sestup?

Každá pohádka jednou končí. Éra to byla dobrá, vychovali jsme spoustu hráčů pro první a druhou ligu. I trenéry. Musím teď mluvit se sponzory, městem. Netuším, co bude, prostě jsme spadli. Nevím, co říkat, když jsme v jarní tabulce skončili pátí. Vážně nevím... V úterý mám schůzku s týmem, po zápase jsem ani mezi ně v tom rozpoložení chodit nechtěl. Špatně jsme začali první poločas, druhý byl slušný, ale už jsme to moc otevřeli.

Pobrečel jste si?

U mě slza neukápla, sestup mě totiž nepřekvapil. Byl bych rád, kdyby se záchrana povedla, ale moc jsem s tím už nepočítal. V očekávání jsem byl několik let.

Jak to?

Myslím si už léta, že nepatříme do druholigové společnosti, poněvadž jsme chudí jako kostelní myši. To se nedá věčně vydržet. Byla to otázka času. Kdyby ne letos, stalo by se to příští rok. Když poslouchám tlak béček, je mi na blití.

Jste tradičně jejich odpůrcem v profesionální soutěži.

Líšeň je ještě ve druhé lize a už říká, že cílem je, aby dostala své béčko do druhé ligy. To si ze mě dělá někdo pr... Soutěž béček by přece bavila jen ligové mocipány.

Milníky fotbalového Varnsdorfu 1945

obnovená činnost předválečného SK Hraničář Varnsdorf 1972

první účast ve 3. lize 1998

opět ve 3. lize, hrála se pod názvem Česká fotbalová liga 2010

postup do 2. ligy z pátého místa díky tomu, že střížkovští Bohemians nedostali profilicenci 2015

Varnsdorf si pod koučem Frťalou vybojoval historický postup do 1. ligy, majitelé se ho vzdali kvůli nevyhovujícímu stadionu 2025

po 15 sezonách ve 2. lize končí Varnsdorf patnáctý a padá...

Mít tým jako na jaře poskládaný už na podzim, na záchranu druhé ligy by to nejspíš stačilo.

Bohužel to tak je. Podzim nevyšel. Nevyvedl se mi trenér ani přemíra cizinců, to taky nebylo v pořádku. Trenér Papoušek mužstvo na jaře zvedl, ale nestačilo to.

Co bude dál?

Nevím, musím to spočítat a najít nějaký zdroj financí. Třetí liga je pro Varnsdorf náročnější než druhá, protože nedostaneme příspěvek za televizní práva. Mančaft musíte mít složený stejně, to nejde jinak. Já nemám žádné amatéry okolo. Tady hrají krajský přebor Vilémov, Šluknov a Nový Bor, třetí ligu Česká Lípa. Pak jsou I. A třídy, tím to končí. Hráče musíte zaplatit, a kdo sem bude ještě chtít jít? Do třetí ligy? Je to na zváženou. Musím počkat, až co potenciální sponzoři, pak se rozhodneme. Vyřešit se to musí co nejdřív.

Jaké máte scénáře?

Všechny varianty jsou ve vzduchu, i že to skončí. Možné to je, když nikdo nebude ochotný se starat. Já určitě ne, můžu pomoct se startem, když to bude na nějaké cestě, ale abych řešil áčko až po mládež, to už ne.

Rok 2015 a varnsdorfský trenér Zdeno Frťala pod sprchou postupového šampaňského, vpravo tehdejší kapitán a brankář Radek Porcal.

Před deseti lety jste slavili postup do první ligy, ale kvůli nevyhovujícímu stadionu jste se jí vzdali. Nelitujete toho zpětně?

Tenkrát jsem to měl udělat, už bych měl 10 let klid, protože by tu fotbal už nebyl. Rok bychom hráli v Jablonci, oni by nás pak vyhodili. Tehdy byla taková pravidla, že můžete hrát rok v azylu, pak musíte na svůj stadion. A ten by nebyl, nikdo by ho nepostavil. Kraj zájem neměl, město ani stát také ne. I kdybychom se sportovně v lize zachránili, vyhodili by nás, a tím by tu byl konec fotbalu už před 10 lety. Ale v historii českého fotbalu by navždy bylo, že Varnsdorf hrál první ligu, to jediné mrzí. Na druhou stranu, takhle jsem tomu věnoval dalších 10 let a odezva žádná, nikoho v tomhle regionu to moc nezajímá.

Kdybyste se zachránili, město přislíbilo zaplatit umělé osvětlení na stadionu, což je podmínka pro udělení profesionální licence. Co bude s tímto projektem?

Příslib byl. A taky nevím, jestli to padá. Aby investovali 15–17 milionů korun jakoby zbytečně... Jedině, kdyby se povedl sehnat sponzor nebo investor, byla by tu třetí liga a hrálo se na špici, to by pak bylo jiné.

Dlouho jste jednal s investory z Afriky, kteří měli zájem vstoupit do klubu. Na čem se to zaseklo?

Je s nimi strašně složité jednání, druhá liga tu byla 15 let, nikdo neměl zájem. A najednou řekli, když se zachrání, půjdeme do toho. Proč to neřekli před rokem dvěma?

Ozval se vám i podnikatel Mikael Agateljan, který nasekal dluhy v hokejovém Ústí.

Taky mě kontaktoval, ale bral jsem to s rezervou po zkušenostech, co mi řekli v Ústí. Prý za to mohli všichni ostatní, jen ne on.