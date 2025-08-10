Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Ondřej Bičiště
  10:50
Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme silné vazby a poslední dva roky jsme byli v užším kontaktu. Dění ve Varnsdorfu jsem sledoval a Vlastovi řekl: Až jednou přijde ten správný čas, můžeš mě oslovit, jsem tady,“ líčí Plachý, jehož si ho 78letá klubová ikona vybrala jako svého nástupce.
Jan Plachý, nový předseda představenstva FK Varnsdorf.

Jan Plachý, nový předseda představenstva FK Varnsdorf. | foto: FK Varnsdorf

Volodymyr Aržanov, nový trenér fotbalistů Varnsdorf.
Volodymyr Aržanov, nový trenér fotbalistů Varnsdorf.
Zlínský David Tkáč se snaží dostat míč z dosahu varnsdorfského hráče.
Zlínský Stanley Kanu brání v přístupu k míči Martinu Kouřilovi z Varnsdorfu.
13 fotografií

Přichází v nelehké době, Varnsdorf po patnácti letech sestoupil z druhé ligy a dokonce hrozilo, že tu dospělý fotbal skončí úplně. Srdcař Gabriel však zariskoval a i přes složitou ekonomickou situaci podal přihlášku do třetí ligy, do níž Slovan vstoupí v neděli proti béčku Teplic. „Určitě to bude prubířská zkouška, ale chceme obstát a dát klub do fitu ekonomického i personálního,“ přeje si Plachý, jenž jako mládežník kopal za Slavii se Šmicerem či Bejblem, žil a trénoval ve Švýcarsku i Německu a vyučuje sportovní management na olomoucké univerzitě.

Čím jste přesvědčil Vlastimila Gabriela, aby vám předal řízení klubu, který bere jako své dítě?
Především chci říct, že pan Gabriel z klubu neodchází, zůstává jeho majitelem, já mám výkonnou funkci. Budeme spolupracovat, jsem rád, že chce ještě nějakou dobu zůstat a pomoct. Je neuvěřitelné, jak dlouho dokázal udržet Varnsdorf na takové úrovni. Některé věci se od něj učím, ale dokážu dát i svůj pohled. Možná jsem silnější na poli diplomatickém, mediálním, věřím, že budeme takto společně ještě delší dobu fungovat a tu jeho důvěru snad nezklamu.

Jak ho vnímáte?
S kýmkoliv se bavím, řekne: Varnsdorf rovná se Vlasta Gabriel. Je a zůstane klubovou legendou, ale i na můj příchod mám pozitivní reakce.

Jak si rozdělíte role?
Musíme si je ještě určit. Pan Gabriel bude určitě mluvit do důležitých strategických rozhodnutí, to je hlavně jeho část, já budu spíš v té operativě, řídit dění v klubu. A říkat mu svůj názor.

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Klub přihlásil do třetí ligy, přestože je v těžké ekonomické situaci. Byl to risk?
To rozhodnutí bylo odvážné, ale plně ho chápu. Proč jít směrem dolů, když máte právo hrát tuhle soutěž. Je to sport, o to víc si myslím, že se semkneme, byť to samozřejmě bude těžké, protože v týmu jsou i hráči, co čerstvě vycházejí z dorostu. Na financích se pracuje, snažíme se o stabilizaci kádru i klubu v dlouhodobém horizontu. Když bude Varnsdorf silný, nebudou talenty odcházet do Liberce nebo Jablonce, ale zůstávat u nás. To je naše vize, byť je jasné, že máme trochu horší karty než větší města jako Most či Česká Lípa, která si mohou dovolit investovat do fotbalu víc.

Odvrátit krach Varnsdorfu pomohl vstup partnera z Ukrajiny, o kterém se toho zatím moc neví. Jak působí na vás?
Vnímám pozitivně, kam jsme to zatím dotáhli. Jsem spokojený s tím uskupením, které budeme muset rozvíjet dál. Měli jsme málo času, kdyby byl měsíc navíc, mohli jsme kádr třeba ještě líp vytunit. Vidím kvalitu ostatních týmů i jejich ekonomiku, dnes se celý fotbal posouvá. Vidíte, jak se zvedly první i druhá liga, logicky i třetí jde nahoru a je to dobře pro fotbal. Těším se na kvalitní soutěž, pro mladé české kluky to bude výzva.

Ukrajinští partneři klub nebudou vlastnit?
Nebudou to majitelé, jde o nového partnera klubu, který pomůže ekonomicky i sportovně. Dnes je běžné, že zahraniční štáby vstupují na český fotbalový trh, že tady působí i zahraniční trenéři. Nebudu říkat, že to je jednoduché, bylo by snazší, kdyby to bylo všechno české, ale já žil v zahraničí, jazykově to pro mě není problém. Musíme sladit sportovní úroveň s očekáváním partnera, který do toho jde s nějakým cílem. Logicky chce obstát sportovně co nejlépe, další cíl je ukázat nové hráče ve třetí lize, kteří se pak mohou třeba dostat do hledáčku klubů z vyšších soutěží.

Vlastimil Gabriel, ředitel a majitel fotbalového Varnsdorfu.

Věříte, že Varnsdorf bude hrát ve třetí lize důstojnou roli?
Byl bych na špatném místě, kdybych řekl, že tomu nevěřím. Spíš se na to těším.

Jaká je vaše fotbalová historie?
Hrál jsem za Slavii do 15 let v ročníku se Šmicerem, Bejblem či Blažkem. Jako dítě jsem odešel do zahraničí s rodiči a neměl jsem úplně možnost v kariéře pokračovat, což bylo možná dobře, protože jsem začal studovat, pracovat a také trénovat v Německu a ve Švýcarsku. Po návratu do Česka jsem vybudoval mládež v pražských Nebušicích a přes různé cesty mě to zaválo do Šluknovského výběžku. Přiženil jsem se sem, pracoval pro firmu ve Šluknově, s klubem jsem zažil postup do I. A třídy. S výběžkem mě pojí sport i osobní život, proto teď rád přicházím do Varnsdorfu, cítím, že mám prostor nějaké věci změnit. Třetí liga je pořád velmi zajímavá soutěž, ale musíme kvalitně pracovat s mládeží, aby se lidi mohli chodit dívat na odchovance. To je dlouhodobý cíl, nebude to samozřejmě hned.

Ve Šluknově jste i trénoval?
Pomáhal jsem tam klukům, oni mají trenérský tým, já tam byl spíš jako mentor, zkušený člověk, který tomu dal nějaký pohled. Docela to fungovalo, byli jsme na slušném místě v I. A třídě i v krajském přeboru. To je také důležitá věc, že mě tady zná léta hodně lidí, ale zase jsem člověk, který přece jen přichází zvenku, nejsem zaujatý. Ke každému přistupuji stejně, snažím se dát dohromady tým lidí a finance, abychom klub mohli dobře vést.

Budete se Šluknovem spolupracovat?
Je to tady druhá významná štace po Varnsdorfu, vnímám to jako plus, že tady jsou další kluby, které si mohou pomáhat na úrovni mládeže a v budoucnu i v dospělém fotbale. Rozhodně to neberu jako nějaký konflikt, není to Sparta a Slavia, je to spíš o spojení než být proti sobě.

Chystáte se zapojit do vedení klubu bývalé hráče, jako jsou dlouholeté opory Pavlo Rudnytskyy či Radek Porcal?
Chci spolupracovat se všemi, kteří se dosud podíleli na chodu klubu. Na tyhle bývalé hráče sázíme jednoznačně, u Rudni je to i jazykové průsečík mezi ukrajinským sponzorem a námi, to je k nezaplacení. Je to zároveň šéftrenér mládeže, má to provázané s výchovou a do budoucna posunem dalších talentů do áčka. Pavlo i Radek jsou v užší organizační struktuře klubu, o těch rolích se stále bavíme, v každém se snažím najít jeho přednosti a využít je.

Rudnytskyy odehrál přes 400 zápasů ve druhé lize. Na hřišti už nepomůže?
Do třetí ligy už se mu nechtělo s ohledem na jeho další povinnosti, ale úplně kopačky na hřebík nepověsí, zahraje si nižší soutěž. A hlavně se z něj už stává spíš kouč a funkcionář, přibral si i starší žáky.

Místo krachu ukrajinská cesta. Pro Varnsdorf poslední šance, tvrdí Gabriel

Učíte na univerzitě v Olomouci, co konkrétně?
Před třemi lety jsem dostal nabídku učit tam distančně sportovní management, tak jsem na to kývl, je to moje profese i ve firmě SportFotbal, pro kterou také pracuju. Na univerzitě učím trenéry, sportovní manažery, dává mi to smysl, člověka to nutí se pořád rozvíjet. Pracujete s mladými, předáváte zkušenosti. Ten samý obor vlastně uplatňuji i teď ve Varnsdorfu, musím umět postavit finance, personál a vést lidi. Stíhat to budu i dál, dnes svět funguje jinak, hodně věcí se dá dělat i virtuálně.

Vrátí se jednou Varnsdorf do druhé ligy, nebo jsou tyto úvahy nyní nereálné?
Ukrajinský partner sem přichází s tím, že chce hrát na co nejvyšší sportovní úrovni. My k tomu přistupujeme s pokorou, s ohledem na kvalitu jiných týmů, na situaci u nás. Je potřeba, aby ve Šluknovském výběžku byla taková soutěž, která odpovídá kvalitě kádru. A ten by neměl být závislý na hráčích, kteří jsou půjčení. V tom by měla být velká změna, aby ti hráči byli naši a budovali jsme tým dlouhodobě. Jestli to má být třetí, či druhá liga, to se uvidí. Chceme být co nejvýš a co nejlépe obstát.

Výsledky

