„Pro nás se nic nemění. Poslední zápas na Žižkově bude prostě další, který musíme zvládnout,“ tvrdí asistent a trenér brankářů Radek Porcal před nedělním finišem.

Pohádka Slovanu je strhující. Po podzimu poslední, v jarní tabulce čtvrtý. V předposledním kole složil béčko Slavie 3:0, a protože Brno si poradilo s rezervou Ostravy 1:0 gólem v nastavení, není už na sestupové pozici. Konkurenční Baník má teď o bod méně, ale lepší vzájemnou bilanci.

„Jsme rádi, že to Brno zvládlo v 95. minutě. Psal jsem jeho trenérovi Svědíkovi, že z Varnsdorfu mu děkujeme. A on, že ho znám, že chce vyhrát každý zápas.“

Podzimní skřípot Slovanu odnesl trenér Ivan Kopecký, jarní chvalozpěvy rozezněl díky šesti výhrám jeho nástupce Petr Papoušek.

„Kluci jsou dobře nastavení v hlavách, táhnou za jeden provaz. Nastolila se pravidla, která fungují. Zaklepu to, musíme ještě zvládnout poslední krok,“ nejásá Porcal předčasně. „Na jaře se snažíme hrát tak, aby se soupeři připravovali na nás, ne tolik my na ně. Na podzim to tak úplně nebylo, pořád jsme koukali na soupeře. Teď, když vidíme, že během zápasu změní rozestavění, že mu to nefunguje, o něčem to svědčí.“

Papouškova parta žádné záchranářské sázky neuzavřela, ale... „přestali jsme se holit, je to pro nás jako hokejové play off,“ prozrazuje Porcal. „Akorát osmdesáti procentům kluků vousy nerostou, jsou mladí, takže nejhůř jsme na tom já a trenér Papoušek.“

V posledním kole s jednotným výkopem v pět odpoledne hraje Varnsdorf na Žižkově, kde se mu nedaří, a musí udržet odstup před Ostravou, která hostí Spartu B.

„I když se celé jaro potýkáme se zraněními a užším kádrem, věřím, že špatná série na Žižkově taky musí jednou skončit.“

A neskončí Varnsdorf i v případě záchrany ve druhé lize kvůli absenci umělého osvětlení? „Co se bude dít po sezoně, zatím není důležité, důležitá je teď záchrana. Já tuším, co bude, ale nechám si to pro sebe. Máme jasný cíl a za ním si jdeme!“