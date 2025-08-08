Znovuzrozený Fantiš o ústecké senzaci: Oukej, tak jsme dědci. Tady to máte!

Petr Bílek
  8:55
Jestliže jsou ústečtí fotbalisté černým koněm druhé ligy, on je jejich žokejem. Antonín Fantiš, ve druhé nejvyšší soutěži Hráč měsíce července díky třem vítězným gólům v prvních třech kolech, v pátek svoje umění předvede v Příbrami. Tedy tam, kde se cítí doma, kde vyrůstal s babičkou, kde prorazil do velkého fotbalu. „Zápas bude zajímavý,“ tvrdí třiatřicetiletý ofenzivní motor před srdeční bitvou s výkopem v 18 hodin, v níž poslední a nulová Příbram zkusí zastavit rozjetý a stoprocentní Viagem.
25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Antonín Fantiš z Ústí...

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Antonín Fantiš z Ústí slaví gól. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 18. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vysočina Jihlava, 2....
25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Antonín Fantiš z Ústí...
25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí slavící, zleva...
Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...
14 fotografií

Co pro vás utkání znamená?
Z Příbrami jsem v kontaktu s Tomášem Vágnerem a Dominikem Maškem. Viděl jsem pohyb v klubu, říkal jsem si, že udělali docela fajn hráče, vrátil se Řízek (Řezníček). Zatím jim to neladí, nejde jim to, vstup mají špatný. Ale Příbram mám rád, Jardu Starku (prezidenta klubu), jeho syna Honzu Starku. Mám tam rodinu, babičku, byt, po pátečním zápase v Příbrami zůstávám, i když s manželkou bydlíme v Lounech.

Jak velkou budete mít podporu v hledišti?
Nastoupím tam po dlouhé době, působil jsem v Příbrami v lize, ale tři čtyři roky jsem na jejím hřišti nehrál. Těším se, přijde celá moje rodina, spousta kamarádů, to je speciální motivace. Doufám, že to zvládneme za tři body. Příbrami přeju, aby se chytla, ale ne na nás. (smích) Samozřejmě vypíšu do kabiny odměnu, to se dělá vždycky proti bývalému týmu.

My Češi jsme stroje, chybí kreativita. Fantiš o Ústí, Zlínu i Rumunsku, kde s ním zametli

Dal jste tři góly ve čtyřech zápasech, mezi střelci jste druhý. Zkusíte útočit na korunu pro krále kanonýrů?
Na to jsem nikdy extra nebyl. Pokud budu dávat góly a budeme vyhrávat, pomůže mi to v žebříčku střelců, ale hlavní je týmovost. O branky se podělit jako naposledy s béčkem Sparty.

Jak si považujete titulu Hráče měsíce?
Beru to jako zadostiučinění, i když toto ocenění – mé první v kariéře - zároveň nepřeceňuju. A navíc musím platit pokladníkovi, v prvních třech kolech jsem byl třikrát v sestavě kola, takže jsem zatím v minusu, ještě jsem nedostal prémie. (smích) Žertuju. Je krásné, že moje góly pomáhají týmu, ale ve svém věku už to moc nehrotím. Důležité jsou body, parta, to je pro mě nejvíc.

Antonín Fantiš

16 sezon v lize
336 zápasů
30 gólů
21 asistencí

Užíváte si zase fotbal?
Poslední dva roky jsem měl ve Zlíně špatné, spadli jsme, což mi nebylo jedno a hodně jsem si to bral. Pak mi absolutně nevyšlo Rumunsko, k tomu ztráta v rodině. Všechno pro mě bylo obrovsky těžké, ale jsem rád, že jsem udělal krok do Ústí. Začínám si říkat, že se mi to vrací za to, že jsem se nevzdal a pokračoval.

Držíte krok se superfavoritem Zbrojovkou. Budete ji zlobit dál?
Když se podíváme, co tam je za hráče, jaké mají podmínky, je to extrémně nadstandardní. Brno je odskočené, je jednoznačně jinde. A mají strašně moc dobrého trenéra, Svéďu (Martina Svědíka), kterého znám z Baníku. Super chlap, dobrý trenér. Umí udělat partu, což ukázal už ve Slovácku.

Na partu sázíte i vy? Zní to z kabiny neustále.
Rozhodně. Držíme spolu, což nám hodně pomáhá. Přenesli jsme si pohodu a partu ze třetí ligy, kde se nám dařilo. Říkal jsem klukům, pojďte si užívat teď a tady, přítomnost. Neřešit, co bylo, co bude. To je asi jediná cesta.

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Jak do toho zapadá trenér Svatopluk Habanec?
On je cukr a bič, umí zařvat, rozčílit se, přitom je sympaťák. Respekt má obrovský, nikdo si nic nedovolí. Když zvedne hlas, je to nepříjemné.

Máte plno zkušeností z první ligy, i to vám pomáhá?
Furt poslouchám, jak někdo v nějakém podcastu řekne, jak jsme starý, jak jsme dědci. Oukej, tak jsme dědci. Tady to máte!

Uzpůsobujete tomu taktiku?
Když jsme v sobotu hráli se Spartou, věděli jsme, že v nohách máme těžký středeční zápas v Kroměříži. Takže jsme nechtěli vsadit na presink, ale byli jsme v hlubokém bloku, posouvali se. Nehráli jsme úplně hezký fotbal jako dříve, ale utkání jsme zvládli takticky.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Fotbalové přestupy ONLINE: Dúbravka míří za Hladkým, Šeško novou posilou United

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

7. srpna 2025  17:55

Dusno v Barceloně. Ter Stegen nesouhlasí s lékařskou zprávou, klub mu sebral pásku

Barcelona dočasně odebrala brankáři Marcu-Andrému Ter Stegenovi kapitánskou pásku. Dál tak graduje spor mezi klubem a německým gólmanem, který odmítá odsouhlasit lékařskou zprávu o svém zranění....

7. srpna 2025  17:47

