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Fotbalové Zlínsko pyká za korupci. Klub musí do nejnižší soutěže

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  13:54

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce třetí ligy o skóre třetí. | foto: Jan SalačMAFRA

Etická komise Fotbalové asociace ČR rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 000 korun.

START Brno byl potrestán částkou 100 000 korun a odečtem 10 bodů. Etická komise FAČR o tom informovala v komuniké na oficiálním webu. Kluby se mohou do pěti dnů odvolat.

Zlínsko, které ještě v minulé sezoně hrálo moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže (MSFL) a v aktuálním ročníku působí v 8. lize, bylo potrestáno za korupci v letech 2022 a 2023. Podle etické komise klub prostřednictvím funkcionáře Pavla Býmy ovlivnil tři utkání MSFL, z toho dvě ještě pod bývalým názvem SK Kvítkovice.

Otrokovický klub se z MSFL odhlásil a sezonu 2026/27 zahájil v 8. lize. Z ní byl nyní vyřazen a v příštím ročníku se může přihlásit jen do 10. ligy.

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START Brno byl potrestán za ovlivnění dvou zápasů MSFL v letech 2024 a 2025. Úplatek měli nabídnout bývalý manažer klubu Jakub Prokeš a předseda Roman Procházka, jenž po vypuknutí aféry na svou pozici rezignoval.

Rovněž START se z MSFL odhlásil, aktuálně působí v 6. lize. V úvodních čtyřech kolech získal dva body, v případě potvrzení trestu se tak dostane na minus osm bodů.

Etická komise na středečním zasedání udělila vysoké tresty i dvěma hráčům. Šimon Žalud za přijetí úplatku a ovlivnění čtyř zápasů během angažmá ve Znojmu, Startu Brno a Velkém Meziříčí zaplatí 100 000 korun a osm let nesmí působit v českém fotbale.

Matyáš Moučka dostal pokutu 40.000 korun a FAČR ho vyřadila na tři roky. Devatenáctiletý brankář Baníku Ostrava přijal úplatek v utkání dorostenecké ligy, v dalších dvou případech si ho nechal slíbit.

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Etická komise rovněž rozhodla o prodloužení předběžných zákazů činnosti u 16 hráčů a rozhodčích. Mezi nimi je i bývalý ligový sudí Simon Vejtasa.

Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

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Fotbalové Zlínsko pyká za korupci. Klub musí do nejnižší soutěže

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce...

Etická komise Fotbalové asociace ČR rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 000 korun.

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