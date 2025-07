„Tyhle věci jsou hodně vidět, i tohle asi zase někde bude,“ usmíval se Grigar, jehož dlouhý výkop z ruky zakončil efektním lobem kolínkem záložník Ladislav Kodad.

Reflexy, jimiž i ve dvaačtyřiceti drtí soupeře a těší ústecké fanoušky, sebeironicky zlehčuje: „Je to spíš klika. Jste v koncích, tak něco zkusíte, spadnete a ono vás to trefí. Naštěstí to zatím vychází a vede to k dobrým výsledkům.“

I když skromně mluví o štěstí, ze všech stran sklízí obdiv, jak sebou v pokročilém fotbalovém věku pořád dokáže mrskat. „I kluci mě pochválí, a já jsem pak rád, že si můžu dát večer v klidu dvě piva u televize, ještě jednou si ten zápas pustit a rozebrat si ho.“

Ne že by se Grigar kochal jen svými skvostnými zákroky, zajímají ho i jiné věci. „Koukám se na mezihru, standardky, jak stojíme a další věci. Ale samozřejmě se podívám i na svůj dobrý zákrok, určitě to potěší.“

Stejně tak ústecké výsledky. Nováček Viagem nepolevuje ani o patro výš, po dvou kolech je ve druhé lize stoprocentní a baví nejen bizarním marketingem, ale i fotbalem.

„Porazili jsme silné týmy, takže respekt jsme si vybudovali. Teď to trenér musí dát do latě, abychom nebyli moc nahoře,“ velí Grigar.

Přehnané ego by se mohlo vymstít. „V ČFL jsme jezdili na zápasy s tím, kolik jim dáme. Když to odlehčím, běžel na vás třeba útočník, co byl po noční. Věděli jsme, že si to můžeme dát kolem něj, že to uhrajeme. Tady jsou na vás hráči více nalezlí, nedovolí nám tolik kombinovat vzadu, někdy si musíme pomoct i nákopem.“

Řekli o něm Svatopluk Habanec, trenér Ústí: „Vidíme, že je nadstandardní gólman druhé ligy, ne-li první. Pomáhá prakticky ve všem. Zase kouzlil. Nechci tady skákat šipky, ale klobouk dolů. Vůbec ne kvůli věku, věk je u něj jen kosmetický, stejně jako u Vondráška nehraje roli.“ Jakub Harant, trenér Vlašimi: „Z gólmana jsme udělali Muže kola. Nejenže chytil X šancí, ale třetí, odskokový gól založil dlouhým a přesným nákopem.“

Ani dvojnásobný mistr se Spartou už nestojí jen znuděně opřený o tyč jako ve třetí nejvyšší soutěži. Práce má o dost víc. A užívá si to. „Určitě přijde zápas, kdy to pokazím a třeba prohrajeme, ale zatím mě to baví.“

A fanoušky také, na oba domácí zápasy dorazila dvoutisícová návštěva, viděli dvě výhry a šest gólů.

„Máme tu zkušené i mladé kluky, rychlé hráče, technické. I takové, co to umějí přibrousit. Celkově to máme dobře poskládané, bylo to vidět proti Vlašimi. Motali nás, a kdyby tam bylo nezkušené mužstvo, možná by se sesypalo, ale my jsme z každé šance udeřili a dali gól.“

V tom je hlavní rozdíl proti ústeckému hernímu projevu ve třetí lize. „Tady tolik nedominujeme na míči, ale přijde mi, že gólů dáváme víc,“ srovnává brankář, jenž v nejvyšší soutěži odchytal 376 zápasů a udržel 117krát nulu.

Snový druholigový rozjezd překvapil i jeho. „Bavili jsme se o tom, že když za čtyři zápasy uděláme sedm bodů, že to bude výborné. Máme po dvou šest, jedeme na krev, tou naší zkušeností to zvládáme. Jsme na za to rádi, snad to tak bude pokračovat.“

Zůstane Ústí neporažené i po středeční první venkovní bitvě v Kroměříži?