Fotbalový bohém Fenin: Jsem jájínek, ale ne troska

dnes 0:00

Slýchává, jak promarnil svůj talent, on naopak namítá, že toho prožil tolik, co za třicet životů. Bohém Martin Fenin se ve 33 letech vrací zpátky do života. Možná i do toho fotbalového.