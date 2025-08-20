Vukadinovič o probuzeném Artisu: Podmínky máme jako v top ligové šestce

Dvě facky jako od Heleny Růžičkové pořádně mlaskly a fotbalový Artis Brno dokonale probraly. Probuzení spícího obra odnesli druholigoví lídři: nejdřív remíza s vedoucí brněnskou Zbrojovkou, v pondělí výhra na trávníku druhého Viagemu Ústí nad Labem. „Hodně jsme se zlepšili, ambice zůstávají pořád stejné,“ ctí postupové plány tahoun Vukadin Vukadinovič.
Ústí nad Labem, 18.8. 2025, FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga....

Ústí nad Labem, 18.8. 2025, FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Kouč Artisu Jiří Chytrý. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Tomáš Kučera se...
FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Dorazilo 3 056 diváků.
FK Viagem Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Ústecké moderátorky.
FK Ústí nad Labem - Artis Brno, 2. fotbalová liga. Domácí Antonín Fantiš smutní.
19 fotografií

Přetransformovaná Líšeň po nedohrané, propršené premiéře s Chrudimí a úvodní výhře nad béčkem Slavie narazila, debakly doma 0:3 s Jihlavou a venku s rezervou Baníku 0:5 vyvolaly pochybnosti nad mocně posíleným týmem a spekulanti už kymáceli trenérskou židlí Jiřího Chytrého.

„Dva zápasy se nám nepovedly a tlak se stupňoval, jenže to je naprosto normální,“ nepřekvapilo to bývalého asistenta české reprezentace, kterou vedl s Jaroslavem Šilhavým. „V momentě, kdy začnete trénovat, tlak na vás je. A záleží, jak se s ním vypořádáte. My s ním pracovali tak, abychom naše ambice naplnili.“

Odpustek mužstvo získalo okamžitě, dostalo se do ráže a obralo oba lídry – nejdřív 2:2 v derby se Zbrojovkou, teď 2:0 v Ústí.

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

„Schytali jsme opravdu dvě velké facky a řekli jsme si, že to takhle dál nejde. Jsem rád, že jsme to zvládli kvůli lidem v klubu. Servis, jaký máme, je neskutečný. Špičkový! Každý kolem nás běhá, máme všechno, od nás se za to čekají výkony,“ chápe Vukadinovič, že miliardář Igor Fait stvořil dravce, který chce lovit i na elitní scéně.

Zkušený srbský fotbalista dokonce tvrdí: „Když pominu tři nejlepší české kluby Spartu, Slavii a Plzeň, tak do top šestky v lize bychom díky podmínkám patřili. Máme je nadstandardní.“

Tým v dresech a la Paris Saint-Germain se poskládal v létě, herní mechanismy a automatismy se teprve tvoří. I proto po dvou nezdarech Chytrý chytře převrátil taktiku.

„Do soutěže jsme šli s nastavením pro ofenzivní fotbal, jenže jsme dělali velké chyby při přepínání do defenzivy. Potrestalo nás to. Teď začínáme od poctivosti, od jednodušších věcí. Až k nim chceme dát nadstavbu, fotbalovost, věci složitější,“ popsal Chytrý změnu kurzu.

Na ústeckém trávníku poprvé nastoupil brankářský stožár Tomáš Holý, s 206 centimetry nejvyšší gólman druhé ligy, který léta působil v anglických nižších soutěžích. Udržel první nulu Artisu a jedničkou zatím zůstane.

„I tohle nás trápilo. Tomáš Vajner odchytal loni celou sezonu, držel nás, teď byl i on součástí nepovedeného vstupu do sezony. Dostávali jsme hodně branek, takže jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil trenér rošádu.

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

Noví spoluhráči se teprve poznávají. Včetně cizinců. „Kluci jsou tady nadstandardní, trošku jiní, než na co jsme zvyklí v Česku,“ myslel Vukadinovič třeba Nigerijce Adedirana, Ománce Al-Mušajfrího alias Dahmana nebo Fombu z Mali. „Nevíte, co udělají, jsou velice rychlí, technicky zdatní. Až si zvyknou na soutěž, která je hodně fyzická, bude to parádní. Vždyť kluci z Ománu ji hrají poprvé.“

Zato Vukadinovič z ní vyvedl Zlín zpátky do první ligy a stejnou misi si teď opakuje v Artisu. „Víme, že spousta kluků je nových, ještě to úplně neladí. Ale věřím, že se budeme zlepšovat zápas od zápasu,“ cítí Vukadinovič v týmu sílu. „Ani já neměl dobrý start po přesunu ze Zlína, začátek jsem nezachytil. Nebyl jsem se sebou spokojený. Týmu musím dát víc. Přišel jsem jako posila, abych rozhodoval zápasy, a jsem strašně rád, že jsem v Ústí přispěl gólem.“

Gólem, který Artisu přinesl špetku uklidnění. A víru, že si v klubu nestaví vzdušné zámky. „Stále máme na čem pracovat,“ pronesl Chytrý, „ale ukázali jsme, že se s námi musí počítat.“

