náhledy
Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků. „School game“ je obvyklý spíš v halových sportech nebo v hokeji, ve fotbale jde o výjimku. Fandilo se nonstop, Teplice vyhrály 5:0 a jsou blízko postupu, který můžou zpečetit v pátek doma v zápase proti Táborsku. Budou hrát na hlavní ploše Stínadel.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Zápas startoval už v deset dopoledne a hlasatel oznámil návštěvu 2 568 diváků.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Žáci si přinesli transparenty, tento vyrobili v 8. B na Základní škole Stříbrnická.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Stínem bylo zranění domácího kapitána Vítka Kuty, který už zasahuje i do zápasů dospělého týmu Viagemu. „Obrovská kaňka a smůla, nebyl tam žádný úmysl, zahákla se mu noha. A pro Ústí to byla citelná ztráta, přeju mu brzké uzdravení,“ vzkázal teplický trenér David Šourek.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Přihlížel i Pavel Drsek (vpravo), trenér české fotbalové reprezentace do 18 let. S ním sportovní ředitel ústecké mládeže Lukáš Přerost.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Teplický objev Idris Hopi, český mládežnický reprezentant s chorvatskými kořeny, se prosadil stejně jako v sobotní lize proti Dukle. „Hrají pro něj tři věci: rodinné zázemí, atletičnost i technika a také balkánská nátura. On je ten typ, že se z toho nepodělá. I kdyby nastoupil proti Spartě, bude hrát jako dneska,“ tvrdí Šourek.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Ústečtí fotbalisté, zleva bývalý Alois Hyčka, dál současní Vojtěch Čítek, Tomáš Grigar a Tomáš Vondrášek, všichni tři ale po letošní druholigové sezoně končí.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Teplický kouč David Šourek se svým týmem nejspíš už v pátek oslaví postup.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Nechyběla ústecká basketbalová moderátorka Barbora Štěpánová, která ve Viagemu trénovala děti. Teď přivedla jednu z tříd jako asistentka pedagoga.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Podívat se přišel i Václav Budka, bývalý hráč Sparty, s níž má dva tituly, či belgického Lokerenu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tričko dolů! Soutěž v tom, která škola je nejhlučnější, jednoho z fanoušků rozvášnila.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas sledoval i Admir Ljevakovič (vpravo), legenda Teplic i české ligy a nynější trenér béčka sklářů. S ním Vlastimil Stožický, také bývalý ligový hráč.
Autor: MF DNES
Hráči se nešetřili, hrál se fotbal, který bavil. Občas se i zajiskřilo.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Ústecký kouč Branislav Sokoli radostí neskákal, ale pyšný být může, jeho tým se drží na třetím místě.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Další novinka pro mladíky, rozhovory po zápase. Za Teplice na něj šel kapitán Josef Port.
Autor: MAFRA