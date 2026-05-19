OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop
Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně
Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...
Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou
Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....
Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek
Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...
Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné
Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...
Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....
Guardiola chystá změnu, v pětapadesáti je stále na špici. V čem mezi trenéry vyniká?
Oficiálně ještě neřekl nic. Ani on, ani klub. Ale anglická média už mají jasno: v neděli skončí jeden dlouhý fotbalový příběh. Spojení Pepa Guardioly, nejúspěšnějšího trenéra současnosti, a...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...
Dlouhé čekání skončilo! Arsenal po 22 letech slaví titul, rozhodla remíza City
Roky nekonečného doufání a strádání jsou pryč. Fotbalisté a fanoušci Arsenalu se po 22 letech dočkali titulu v anglické Premier League. V předposledním 37. kole o tom rozhodla remíza Manchesteru City...
Bývalému kouči Slovácka zpřísnila UEFA trest za natáčení hráček ve sprchách
UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny...
Špehování soků vyjde Southampton draho. Z boje o Premier League byl vyloučen
Southampton byl za špehování soupeře vyloučen z play off druhé anglické fotbalové ligy. O postup do Premier League si místo něj v sobotu ve Wembley proti Hullu zahraje Middlesbrough. Vedení soutěže o...
Recept na nadmořskou výšku? Český scénář MS je nejhorší, říká kouč hvězd
Jako skočit z Prahy na Sněžku a ještě o pár stovek metrů výš. Takové rozdíly v nadmořské výšce čekají české fotbalisty v základní skupině mistrovství světa. Změny a klimatické podmínky budou až...
S Chorým mám neuvěřitelný vztah. Když to půjde, zabojuju za něj, říká Tykač
Existuje reálná naděje, že by Tomáš Chorý i David Douděra mohli pokračovat ve fotbalové Slavii. Lze si to dovodit ze slov klubového majitele Pavla Tykače, který je pronesl v pořadu Rozstřel...
Jaká bude oslava titulu Slavie? Zahradní slavnost v Edenu pro dobrou věc
Blíží se poslední ligové kolo. O mistrovi už je však jasno. Slávisté v neděli po posledním zápase sezony proti Viktorii Plzeň (od 14:00) převezmou trofej pro vítěze ligy. Utkání proběhne kvůli...
Klidně necháme Tribunu Sever zavřenou rok. Tykač vzkázal: Začněte sebereflexí
Po výtržnostech v pražském derby, které předčasně ukončili fanoušci vběhnutím na trávník, pyká fotbalová Slavia kromě jiného čtyřmi domácími zápasy bez diváků. Nicméně není jisté, jestli se po...
Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách
Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Kliment přijde o mistrovství světa kvůli operaci. Chci být zdravotně v pořádku, řekl
Olomoucký fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. Dvaatřicetiletý útočník, který byl v předběžné širší nominaci na šampionát,...
Rekordní šesté MS pro Ronalda. Portugalci zveřejnili nominaci symbolicky i s Jotou
Hvězdný Cristiano Ronaldo podle očekávání nechybí v konečné portugalské nominaci na fotbalové mistrovství světa a může se chystat na rekordní šestý šampionát, přestože po přestupu do saúdskoarabského...