„Poměrně pozdě jsme postoupili do druhé ligy a navíc jsme si nechali vyrobit dresy na zakázku, jejichž zhotovení nějakou dobu trvá. Čekání jsme se rozhodli využít k marketingové kampani na novou sadu,“ vysvětlil Matěj Svojše, marketingový ředitel Viagemu.

Ústecký klub vyměnil dodavatele sportovního oblečení, místo Jomy vsadil na italskou značku Macron. Objednal si „revoluční“ dresy, které se připravují ve spolupráci s ústeckým tatérem. Domácí sada bude světle modrá, venkovní v barvě pánské růžové, jak ji definoval klub. „Myslím, že bojovník Karlos Vémola bude prvním, kdo si dres koupí,“ hecoval majitel Přemysl Kubáň. „Když jsme je ještě nedostali, udělali jsme z toho kampaň jako vždy. Na nejkrásnější věci se musí čekat!“

Tomáš Vondrášek, letní posila z Dukly, v šatně s údivem zíral, do čeho se má obléct: „Upřímně, byl jsem v šoku a řekl jsem si Ježišmarja! Hned jsem si dres četl, vyfotil jsem ho, poslal rodině. Všichni se zasmáli. Asi to bude hodně probírané na internetu.“

Netradiční dresy zapadly do tradičního koloritu ústeckého bizáru, který provázel návrat do druhé ligy po třech letech. Otec Gabriel při vstupu týmů na hřiště hráčům požehnal, o přestávce hrály minifotbal vnadné moderátorky proti fanouškům, během něj poletovaly s kamerou mezi obecenstvem, po zápase byla tiskovka otevřená i příznivcům.

Jen místo dobrovolného výstupného jako ve třetí lize se už platilo vstupné a na základní lístky za 100 a 130 korun (nekrytá/krytá tribuna) se stála dlouhá fronta. Někteří nešťastníci ani výkop nestihli.

Ústečtí fotbalisté slaví vítězství nad Jihlavou.

„Za fronty způsobené nedostatečným počtem pokladen se omlouváme,“ nevykrucoval se Kubáň. „My čekali hodně lidí, ale všude strašili, že nebudou chtít platit. Není to pravda, Ústečáci zase ukázali charakter. A také, že je zajímá fotbal. Dneska má každý stokorunu, aby ji vynaložil za zábavu. Příště otevřeme čtyři pokladny.“

Pořadatelé pyšně ohlásili parádní návštěvu, 2 370 diváků. „Asi druholigový rekord v Ústí nad Labem,“ uvažoval Kubáň.

Hráči se fanouškům odměnili parádním výkonem. V prvním poločase se hrálo na jednu branku, jihlavskou, ve druhém už to byla strhující přetahovaná. Plno šancí, krásných akcí i exkluzivních gólmanských zákroků, odvolaná branka hostů kvůli ofsajdu i jejich břevno. Góly padly ze vzduchu, všechny dali domácí. Hlavičkou se trefili debutant Vondrášek a Fantiš, ale do vlastní branky na 1:1 i další posila Osaghae.

„Jsme šťastní. Dohrávali jsme na krev, vyždímaní do poslední kapky potu, fanoušci nás dotlačili ke třem bodům. Po nesmyslně krátké přípravě jsme to dokázali zvládnout,“ rýpl si trenér Svatopluk Habanec do maratonské třetí ligy a pozdní postupové baráže.

Vondrášek naznal: „Soutěž bude vyrovnaná, půjde o jeden z nejtěžších ročníků druhé ligy. Dobrý start je důležitý, na druhou stranu se ukázalo, že máme na čem pracovat.“

Raritní dresy s reklamou na dresy by rádi fanoušci viděli v prodeji, jak tvrdili na tiskové konferenci někteří z nich. Kubáň jim v dobrém rozmaru odvětil: „Chcete ho jako suvenýr? Mohl by být za lidovou ústeckou cenu, 100 euro nebo tak nějak.“

Oblékne se ústecký nováček příští pátek doma proti Vlašimi už do nového? „V dresech, co jsme nastoupili proti Jihlavě, už hrát nebudeme. Ale nové určitě ještě nebudou,“ naznačil Svojše, že se dá čekat další klenot z dílny Made in bizár.