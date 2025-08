8:43

Tři zápasy, devět bodů. Fotbalové Ústí nad Labem nebrzdí a snový vpád nováčka do druhé ligy trochu zaskočil i jeho trenéra Svatopluka Habance. „Nečekal to nikdo, ale takové to plácání po zádech, to já už mám dávno za sebou. Jen si přeju, aby Marek Ztracený ani nikdo další v okolí Ústí neměl v sobotu koncert a na béčko Sparty dorazilo ke třem tisícovkám diváků,“ chtěl by kouč vyšponovat návštěvu na příští domácí bitvu.