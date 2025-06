„Rozhodně ve druhé lize nekončíme a věřím, že budeme všichni dělat na tom, abychom byli ještě lepší a dostali Ústí ještě výš,“ povídal Kubáň před rozdováděnou kabinou.

A trenér Habanec, který už Ústí dvakrát v historii dotlačil do první ligy (podruhé postup kvůli nevyhovujícímu stadionu nevyšel), dostal hráče ještě do většího varu: „Dotáhli jsme to! Majitel má věci, které nemá jen tak někdo, my mu to vrátili. Užijme si to, co to jde, chovejme se jako dobytek!“

Hráči se jeho výzvě k bujarým oslavám řehtali a zpívali: „Druholigoví, druholigoví, tak jsme zase druholigoví!“

Po třech letech od zdrcujícího sestupu, po dvou od chvíle, kdy Kubáň zbídačený klub koupil.

Už ve středu v Domažlicích, v bitvě králů třetiligových skupin, Viagem uspěl 3:1. Doma za 20 minut nasázel dva góly díky Richterovi a Moulisovi a bylo hotovo, uděláno. Hosté už jen korigovali. Na tribunách se sešlo 2 358 fanoušků, někteří foukali do vuvuzel, které se rozdávaly, zase mohli zaplatit jen dobrovolné výstupné pro klubovou nadaci Vykopej se!, mezi diváky pobíhaly klubové moderátorky s mikrofonem, o poločase si krásky zahrály minifotbal proti příznivcům.

Rozhodčí odpískal konec, hráči se vrhli na trenéra, skrápěli ho šampusem i vodou z kýblu. Všichni si oblékli trička Mistři ČFL 2024/25. Když dostali pohár pro vítěze soutěže, létaly vzduchem konfety, sportovní manažer Lukáš Zoubele zapálil modrou dýmovnici.

Pak Habanec vyburcoval tým k vláčku: „Chtěli jsme si dát Jede jede mašinka, těch vagónů jsme posbírali tolik! Byli jsme nejlepší v obou soutěžích, zaslouženě jsme vyhráli. Jsme strašně šťastní, sezona byla strašně dlouhá, budeme oslavovat strašně dlouho.“

Ještě společná fotka před kotlem, rozhovory s vnadnými moderátorkami, juchání v kabině a navrch i tiskovka přístupná také fanouškům. Když klubové vedení a trenér s brankářem Tomášem Grigarem odpovídali, vtrhla do místnosti partička rozjařených hráčů a všechny zcákala šampaňským.

„A všichni dva tisíce do kasy za postup!“ houkl na ně pokladník David Němec, brankářská dvojka a strůjce milé klukoviny. „Zničil jsi mi hodiny za 30 tisíc!“ reagoval se smíchem mluvčí klubu Daniel Ferenc, bývalý stand up komik.

Habanec na tiskovce uvedl, že úzký kádr chce rozšířit. A jmenoval první posilu, obránce Tomáše Vondráška. „Ještě to není podepsané, ale jako chlapi, tedy podáním ruky, jsme domluvení,“ prozradil. Další hráč z Dukly a exústecký Jan Peterka ještě prodloužil smlouvu v ligovém klubu.

Už za dva týdny startuje příprava a staronová éra ústeckého fotbalu.

„Fotbalu ještě moc nerozumím, i když bych to měl z taktických důvodů přestat opakovat. To je naposledy, co to říkám,“ vykládal dojatý Kubáň v šatně hráčům. „Tým byl soudržný, poměr cena/výkon, což zajímá majitele, byl splněný. Měli jsme jeden z nejsilnějších týmů v historii třetí ligy. Myslím, že to bylo vidět i v barážovém dvojutkání. Věřím, že se neztratíme ani ve druhé lize. Posílíme se, ale jádro je zdravé.“

Ani nezmar Grigar, bývalá ligová persona, to nevidí jinak: „Každý říkal, že jsme staří, ale my celý rok dominovali. Když se tým podrží a doplní, nejsme bez šance ani ve druhé lize.“

Vpadne do ní jiné Ústí, než ji opouštělo. Nažhavené, finančně zdravé, plné ligových mazáků a také krásek. Viagem bude budit rozruch na hřišti i svým neotřelým marketingem už také v profesionální soutěži.