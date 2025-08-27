Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Petr Bílek
  8:11
Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a teplický klub humorně reaguje, třeba slovy o super balonech, čímž nemyslí balony, ale nafouknutá poprsí. Slovní ping-pong běží v mantinelech zdravého škádlení.
Milan Kratina (vlevo) vlastní fotbalové Teplice, Přemysl Kubáň sousední Viagem...

Milan Kratina (vlevo) vlastní fotbalové Teplice, Přemysl Kubáň sousední Viagem Ústí. | foto: Ondřej Bičiště, Petr BílekMF DNES

Triko fotbalových Teplic s hranicemi většími, než má Ústecký kraj.
Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Duha nad...
Teplice, 2. 8. 2025, fotbalová Chance liga FK Teplice - Bohemians 1905. Domácí...
Teplice, 2. 8. 2025, fotbalová Chance liga FK Teplice - Bohemians 1905. Domácí...
26 fotografií

„Je náš dlouhodobý cíl být v regionu sportovní klub číslo 1, protože se to tady jmenuje Ústecký kraj, ne Teplický kraj,“ popíchl konkurenta třeba Přemysl Kubáň, majitel Viagemu, po postupu do druhé ligy.

Když sousedé z dvacet kilometrů vzdáleného města propagovali na Facebooku svoji novinku, tedy personalizované video, jehož součástí jsou i fiktivní noviny, šťouchnutí Kubáňovi vrátili: Pročetli jste si články v nejdůležitějším periodiku Teplického kraje?

A minulý týden se vytasili s tričkem, na němž je vyobrazena mapa Teplického fotbalového kraje.

Historicky je fotbalové Ústí chudým příbuzným Teplic.

„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Ačkoli klub působí v krajském a téměř stotisícovém městě, jeho prvoligové etapy se vyznačovaly jepičím životem. V roce 1952 i v sezonách 1958/59 a 2010/11 se tým okamžitě zřítil zpátky o patro níž. Zato minulost i současnost sklářů je plná prvoligové hojnosti. V součtu to dělá 50 kompletních sezon: v éře Československa 21, po sametové revoluci už 29. Letošní rozehraná je jubilejní, třicátá v řadě a už 51. celkově.

Ústí svým někdy až dekadentním marketingem plným vnadných moderátorek rozvířilo vody v českém fotbale a přestřelky s Teplicemi patří mezi jeho další náboje.

Ovšem když klub ze Stínadel letos na jaře koupil miliardář Milan Kratina jako spolumajitel společnosti Accolade, tvářil se, že o nevšední propagaci sousedů toho až tolik neví.

„Myslím, že nejsem zasažený ústeckým marketingem. To je taková ta paní? Už tam není?“ myslel Kratina nejvýraznější z moderátorek, Táňu Bystroňovou. „Chceme spolupracovat napříč všemi kluby. Nechci tím říct, že si budeme sdílet ty paní,“ žertoval; možná toto byl prvopočátek kočkování.

Teplický Bílek hrával v Ústí...

...a ústecký Černý v Teplicích.

Kratina zase zahrnul obyvatele Ústí do spádové oblasti celého kraje, odkud chce „čerpat“ fanoušky: „Náš marketing musí být dostatečně agresivní, abychom dokázali identitu regionu dostat k nám. Protože my s hokejovým Litvínovem jsme ti hlavní, co tady drží vlajku, a věříme, že to tak bude dále. Že Teplice budou tím, na co bude celý region hrdý!“

Jaká mimopražská fotbalová rivalita je podle vás nejžhavější?

celkem hlasů: 57

Radek Rop, nový ředitel druholigového nováčka, hozenou rukavici zvedl. „Chceme se neustále posouvat, aby jednoho dne nastalo, že v Ústeckém kraji nebudou hrát prim Teplice, ale Ústí. V mládeži i v chlapech,“ vzkázal do lázeňského města. „Aktuálně vidíme, že pan Kratina a AGC jsou velcí hráči. Hrají první ligu, mají tedy větší podporu od Ligové fotbalové asociace, výhodnější pozici. My ale máme o to víc nasazení, kterým jim můžeme konkurovat. Je to všechno o práci, ta se u nás dělá. A poctivě.“

Zdánlivě nesmiřitelné kluby jsou personálně provázané. Řada ústeckých hráčů na Stínadlech v minulosti působila; namátkou Vondrášek, Grigar, Kodad, Černý, Moulis... a ještě na jaře raper Kučera, který však v týmu skončil. I kouč Svatopluk Habanec se v Teplicích objevil v hráčské i trenérské roli.

Rozdílný názor na klubový název

Milan Kratina, majitel FK Teplice: „Podle mě název sponzora do jména klubu nepatří. Máte Real Madrid, Manchester United, Slavia, Sparta. My jsme v tom puristé, FK Teplice se nám líbí. Nemyslím, že je šance na změnu.“

Přemysl Kubáň, majitel FK Viagem Ústí nad Labem: „Naší firmě jméno v názvu klubu pomáhá. Kdyby k nám přišel ČEZ a nabídl nám osm milionů korun ročně, že se to bude jmenovat ČEZ Ústí nad Labem, tak hned zítra ráno se to tak jmenuje.“

Na startu milénia dokonce skláři pod vedením ředitele Františka Hrdličky drželi menšinový, zhruba třicetiprocentní podíl v ústeckém oddíle, kde nechávali rozehrávat své hráče. S postupem Army do první ligy v roce 2010 museli své akcie prodat, neboť dva kluby se stejným vlastníkem v nejvyšší soutěži působit nesmějí. Mimochodem, Ústí ročník 2010/11 odkopalo právě na teplických Stínadlech, neboť jeho stadion nevyhovoval prvoligovým požadavkům.

„Nezapomeňme, že Edin Džeko se vykopal v Ústí, že Vasil Kušej se vykopal v Ústí! Chceme mladé kluky z Ústí a Ústeckého kraje podporovat,“ vykřikl Daniel Ferenc, tiskový mluvčí Viagemu, ale tím jen demonstroval letité vazby konkurentů. Vždyť Džeko, pozdější světová superstar, patřil Teplicím a do vedlejšího města putoval na podzim 2005 právě v rámci spolupráce obou klubů, aby se v Česku adaptoval. Povedlo se, vyšvihl se k zářné kariéře, střílel góly i za Manchester City, AS Řím nebo Inter Milán.

Teď už je struktura majitelů na obou frontách jiná, Kratina a jeho Accolade koupili na jaře teplický klub od sklárny AGC za neupřesněnou částku a Viagem si pořídil Ústí od filantropa a podnikatele Jiřího Hory v létě 2023 za čtyři miliony korun. A hezky to mezi nimi jiskří.

„Táhni, támhle máš nádraží a jeď do Ústí,“ obořil se ve zmiňovaném personalizovaném videu herec Marek Taclík na virtuálního vzbouřence, který neklikl na možnost, že je fanouškem Teplic. „V Ústí mají super balony, tedy měli, než je vykopli! I tebe vykopnou!“

Edin Džeko (Teplice)

Ředitel teplického marketingu Martin Kovařík si také přisadil. „Lidi dnes chtějí bizár a ústecký marketing je guilty pleasure, jako když si doma pustíme Výměnu manželek. Taková Výměna manželek, to je fotbalové Ústí. Dosah a lajky to má, což naprosto respektuji. Funguje jim to dobře. Naše cesta je jiná,“ neztotožnil se s moderátorkami, knězem fotbalu nebo s uměle zvoleným králem kotle, který předtím viděl jen pět ústeckých zápasů.

Kubáň „viagemáckou“ cestu vnímá jako revoluční, kterou budou ostatní brzy kopírovat. „Ono se vypráví po republice, kolik utrácíme za marketing, ale náklady na něj jsou měsíčně asi jako za dva hráče. Stojí to desetinu co tým. A přináší nám to celorepublikový věhlas, sponzory, budoucí potenciál rozvoje klubu z finanční stránky. Ať si kdo chce co chce říká, ve fotbale jsou rozhodující peníze, které do klubu musíte dostat,“ osvětlil.

Neřeší, jak žluto-modří chroupou jeho prohlášení o sportovním klubu číslo 1 v kraji. „Jak to Teplice berou, mě netrápí. Předpokládám, že sportovně. Jsou v první lize, my ve druhé. Povíme si za 10 let, jak to bude vypadat. Ambice jsou potřeba!“

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec do Ústí

Meziklubová rivalita probouzí fanoušky a šponuje zájem. Zdá se, že je oboustranně prospěšná.

Letní přípravný zápas rivalů trochu emocí přinesl, ale ne přes čáru. Trenéři oponentů, bývalí spoluhráči, se po něm přátelsky objali. „Co jsem měl možnost sledovat, Ústí s áčkem Teplic přáteláky moc nehrávalo. Můžeme to obnovit,“ nadnesl ústecký Habanec. „Se Zdendou Frťalou jsme kámoši, často si voláme. Může mezi námi probíhat spolupráce.“

Byť láska jako mezi Romeem a Julií se nečeká, nebude nakonec platit, že co se škádlívá, rádo se mívá?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. NordsjaellandFotbal - 2. kolo kvalifikace - semifinále - 27. 8. 2025:Sparta vs. Nordsjaelland //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 1.91
  • 3.99
  • 3.47
Lanžhot vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 27. 8. 2025:Lanžhot vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:00
  • 6.80
  • 5.11
  • 1.30
Vratimov vs. Frýdek-MístekFotbal - 2. kolo - 27. 8. 2025:Vratimov vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:30
  • 5.50
  • 4.50
  • 1.40
Bohumín vs. KarvináFotbal - 2. kolo - 27. 8. 2025:Bohumín vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:30
  • 14.90
  • 8.87
  • 1.10
Rokycany vs. Mladá BoleslavFotbal - 2. kolo - 27. 8. 2025:Rokycany vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 8. 17:30
  • 16.00
  • 8.74
  • 1.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a...

27. srpna 2025  8:11

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva...

26. srpna 2025  22:18,  aktualizováno  23:37

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Premium

Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech,...

26. srpna 2025

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že...

26. srpna 2025  17:44

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  15:55

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty přešli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga. Sparťané doma zvítězili 2:0 a zbývá zvládnout odvetu....

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  26.8 12:06

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.