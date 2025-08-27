„Je náš dlouhodobý cíl být v regionu sportovní klub číslo 1, protože se to tady jmenuje Ústecký kraj, ne Teplický kraj,“ popíchl konkurenta třeba Přemysl Kubáň, majitel Viagemu, po postupu do druhé ligy.
Když sousedé z dvacet kilometrů vzdáleného města propagovali na Facebooku svoji novinku, tedy personalizované video, jehož součástí jsou i fiktivní noviny, šťouchnutí Kubáňovi vrátili: Pročetli jste si články v nejdůležitějším periodiku Teplického kraje?
A minulý týden se vytasili s tričkem, na němž je vyobrazena mapa Teplického fotbalového kraje.
Historicky je fotbalové Ústí chudým příbuzným Teplic.
Ačkoli klub působí v krajském a téměř stotisícovém městě, jeho prvoligové etapy se vyznačovaly jepičím životem. V roce 1952 i v sezonách 1958/59 a 2010/11 se tým okamžitě zřítil zpátky o patro níž. Zato minulost i současnost sklářů je plná prvoligové hojnosti. V součtu to dělá 50 kompletních sezon: v éře Československa 21, po sametové revoluci už 29. Letošní rozehraná je jubilejní, třicátá v řadě a už 51. celkově.
Ústí svým někdy až dekadentním marketingem plným vnadných moderátorek rozvířilo vody v českém fotbale a přestřelky s Teplicemi patří mezi jeho další náboje.
Ovšem když klub ze Stínadel letos na jaře koupil miliardář Milan Kratina jako spolumajitel společnosti Accolade, tvářil se, že o nevšední propagaci sousedů toho až tolik neví.
„Myslím, že nejsem zasažený ústeckým marketingem. To je taková ta paní? Už tam není?“ myslel Kratina nejvýraznější z moderátorek, Táňu Bystroňovou. „Chceme spolupracovat napříč všemi kluby. Nechci tím říct, že si budeme sdílet ty paní,“ žertoval; možná toto byl prvopočátek kočkování.
Kratina zase zahrnul obyvatele Ústí do spádové oblasti celého kraje, odkud chce „čerpat“ fanoušky: „Náš marketing musí být dostatečně agresivní, abychom dokázali identitu regionu dostat k nám. Protože my s hokejovým Litvínovem jsme ti hlavní, co tady drží vlajku, a věříme, že to tak bude dále. Že Teplice budou tím, na co bude celý region hrdý!“
Radek Rop, nový ředitel druholigového nováčka, hozenou rukavici zvedl. „Chceme se neustále posouvat, aby jednoho dne nastalo, že v Ústeckém kraji nebudou hrát prim Teplice, ale Ústí. V mládeži i v chlapech,“ vzkázal do lázeňského města. „Aktuálně vidíme, že pan Kratina a AGC jsou velcí hráči. Hrají první ligu, mají tedy větší podporu od Ligové fotbalové asociace, výhodnější pozici. My ale máme o to víc nasazení, kterým jim můžeme konkurovat. Je to všechno o práci, ta se u nás dělá. A poctivě.“
Zdánlivě nesmiřitelné kluby jsou personálně provázané. Řada ústeckých hráčů na Stínadlech v minulosti působila; namátkou Vondrášek, Grigar, Kodad, Černý, Moulis... a ještě na jaře raper Kučera, který však v týmu skončil. I kouč Svatopluk Habanec se v Teplicích objevil v hráčské i trenérské roli.
Rozdílný názor na klubový název
Milan Kratina, majitel FK Teplice: „Podle mě název sponzora do jména klubu nepatří. Máte Real Madrid, Manchester United, Slavia, Sparta. My jsme v tom puristé, FK Teplice se nám líbí. Nemyslím, že je šance na změnu.“
Přemysl Kubáň, majitel FK Viagem Ústí nad Labem: „Naší firmě jméno v názvu klubu pomáhá. Kdyby k nám přišel ČEZ a nabídl nám osm milionů korun ročně, že se to bude jmenovat ČEZ Ústí nad Labem, tak hned zítra ráno se to tak jmenuje.“
Na startu milénia dokonce skláři pod vedením ředitele Františka Hrdličky drželi menšinový, zhruba třicetiprocentní podíl v ústeckém oddíle, kde nechávali rozehrávat své hráče. S postupem Army do první ligy v roce 2010 museli své akcie prodat, neboť dva kluby se stejným vlastníkem v nejvyšší soutěži působit nesmějí. Mimochodem, Ústí ročník 2010/11 odkopalo právě na teplických Stínadlech, neboť jeho stadion nevyhovoval prvoligovým požadavkům.
„Nezapomeňme, že Edin Džeko se vykopal v Ústí, že Vasil Kušej se vykopal v Ústí! Chceme mladé kluky z Ústí a Ústeckého kraje podporovat,“ vykřikl Daniel Ferenc, tiskový mluvčí Viagemu, ale tím jen demonstroval letité vazby konkurentů. Vždyť Džeko, pozdější světová superstar, patřil Teplicím a do vedlejšího města putoval na podzim 2005 právě v rámci spolupráce obou klubů, aby se v Česku adaptoval. Povedlo se, vyšvihl se k zářné kariéře, střílel góly i za Manchester City, AS Řím nebo Inter Milán.
Teď už je struktura majitelů na obou frontách jiná, Kratina a jeho Accolade koupili na jaře teplický klub od sklárny AGC za neupřesněnou částku a Viagem si pořídil Ústí od filantropa a podnikatele Jiřího Hory v létě 2023 za čtyři miliony korun. A hezky to mezi nimi jiskří.
„Táhni, támhle máš nádraží a jeď do Ústí,“ obořil se ve zmiňovaném personalizovaném videu herec Marek Taclík na virtuálního vzbouřence, který neklikl na možnost, že je fanouškem Teplic. „V Ústí mají super balony, tedy měli, než je vykopli! I tebe vykopnou!“
Ředitel teplického marketingu Martin Kovařík si také přisadil. „Lidi dnes chtějí bizár a ústecký marketing je guilty pleasure, jako když si doma pustíme Výměnu manželek. Taková Výměna manželek, to je fotbalové Ústí. Dosah a lajky to má, což naprosto respektuji. Funguje jim to dobře. Naše cesta je jiná,“ neztotožnil se s moderátorkami, knězem fotbalu nebo s uměle zvoleným králem kotle, který předtím viděl jen pět ústeckých zápasů.
Kubáň „viagemáckou“ cestu vnímá jako revoluční, kterou budou ostatní brzy kopírovat. „Ono se vypráví po republice, kolik utrácíme za marketing, ale náklady na něj jsou měsíčně asi jako za dva hráče. Stojí to desetinu co tým. A přináší nám to celorepublikový věhlas, sponzory, budoucí potenciál rozvoje klubu z finanční stránky. Ať si kdo chce co chce říká, ve fotbale jsou rozhodující peníze, které do klubu musíte dostat,“ osvětlil.
Neřeší, jak žluto-modří chroupou jeho prohlášení o sportovním klubu číslo 1 v kraji. „Jak to Teplice berou, mě netrápí. Předpokládám, že sportovně. Jsou v první lize, my ve druhé. Povíme si za 10 let, jak to bude vypadat. Ambice jsou potřeba!“
Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec do Ústí
Meziklubová rivalita probouzí fanoušky a šponuje zájem. Zdá se, že je oboustranně prospěšná.
Letní přípravný zápas rivalů trochu emocí přinesl, ale ne přes čáru. Trenéři oponentů, bývalí spoluhráči, se po něm přátelsky objali. „Co jsem měl možnost sledovat, Ústí s áčkem Teplic přáteláky moc nehrávalo. Můžeme to obnovit,“ nadnesl ústecký Habanec. „Se Zdendou Frťalou jsme kámoši, často si voláme. Může mezi námi probíhat spolupráce.“
Byť láska jako mezi Romeem a Julií se nečeká, nebude nakonec platit, že co se škádlívá, rádo se mívá?