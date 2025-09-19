Ústecký bizár pokročil, majitel navštívil vědmu a hrozí se kontumace kvůli dresům

Vidím velký špatný! Ústečtí fotbalisté se v pátečním televizním utkání proti Prostějovu poprvé obléknou do „nejkrásnějších dresů na světě“ a majitel druholigového klubu Přemysl Kubáň předtím zašel za vědmou. Tedy vědma za ním. „Nevíme, zda dresy přijdou včas,“ zhrozil se. Naoko, doopravdy? Nejspíš to bude další kazmovina v podání ztřeštěného, ale oceňovaného ústeckého marketingu.
Ústí nad Labem, 18. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vysočina Jihlava, 2....

Ústí nad Labem, 18. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vysočina Jihlava, 2. fotbalová liga. Netradiční ústecký dres v podání Pavla Moulise. | foto: MF DNES

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
11 fotografií

Viagem od léta čeká na trikoty z dílny italské firmy Macron. Označuje je za nejkrásnější na světě a zároveň revoluční, proto si je nechal i patentovat. Na jejich designu se podílel tatér.

Aby si zkrátil čekání na novou sadu, zpropagoval ji na provizorních dresech. Nejdřív na ně natiskl virální hlášky, že „dresy jsou v jiném hrníčku“ a „ty dresy už tady měly bejt 4 minuty, ty ma*ore!“ Další dva v grafickém stylu hry GTA4 sloužily ke kampani za čisté Ústí, které pak fotbalisté s dalšími sportovci z města nad Labem skutečně uklízeli.

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Teď sága vrcholí.

Kubáňovi ve čtvrtek vykládala vědma Graciela, když chtěl vědět, jak utkání dopadne. Otočila kartu dítěte s tím, že sice přináší radost, ale jemu způsobí starost.

„Něco vám tady uteče, na něco čekáte. Jako kdyby něco neproběhlo,“ postrašila vědma klubového šéfa.

„My máme problém s dresy, nevíme, zda přijdou v čas. Aby to nebyla kontumace…!“ dělal Kubáň vyděšeného. „To je blbost.“

„Ale ono to tak vypadá,“ utvrdila ho vědma v myšlence.

Vedení klubu, jindy sdílné, se odmítlo vyjádřit, zda už má nové trikoty. Naposledy Ústí nastoupilo v černých, které označilo za nejošklivější, aby kontrastovaly s přicházejícími nejkrásnějšími. Týmy musí předem nahlásit, v jakých dresech vyběhnou na trávník. Pakliže si obléknou jiné, nehrozí kontumace, ale pokuta. To by musely být bez dresů úplně, byť ty provizorní už se prodávají v ústeckém fanshopu.

Odhalení! Bohatý táta a sestava za půl milionu? Naopak, boj proti protekci

Viagem již jednou mystifikoval celosvětově, když rozehrál komedii s uvažovaným nasazením cvalíka do soutěžního, tehdy třetiligového zápasu za půlmilionový příspěvek od jeho otce. Zprávu převzala média po celé planetě včetně BBC.

Nakonec vedení klubu přiznalo barvu, že tím chtělo upozornit na praktiky protekcionismu v českém sportu a také na založení své charitativní nadace Vykopej se!

Co se tentokrát vyklube ze strašení ohledně dresů?

19. září 2025  10:07

