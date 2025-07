„Až bude uzavřený kádr, sedneme si s realizačním týmem a vedením a po vzájemné diskusi se rozhodneme, jakým způsobem budeme postupovat dál,“ uvedl majitel klubu Přemysl Kubáň k otázce sportovního manažera.

Devětatřicetiletý Zoubele, který v nejvyšší soutěži odehrál 193 zápasů za Kladno, Teplice, Jihlavu, Jablonec a Brno, se do funkcionářské pozice přesunul kvůli zdravotním potížím rovnou z hřiště po podzimu 2023.

Teď odchází.

„Je to logické vyústění personálních změn za posledních několik měsíců,“ řekl Kubáň. „Lidsky si to nesedlo, Lukáš tady taky nechtěl pokračovat, to je vzájemné. Děkuji mu za služby, které odvedl jako hráč a sportovní manažer. Přeju mu všechno dobré do budoucí práce. My to potřebujeme nastavit po viagemácku, brutální systematičnost a data, z toho budeme vycházet.“

Zoubele se rozloučil na svém facebookovém profilu. „Mise splněna,“ napsal a poděkoval hráčům, trenérům, mládeži i vedení klubu. „Cítím, že je čas z toho pelotonu vyskočit a jít jinou cestou.“

Modrá, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. Ústecký brankář Tomáš Grigar zasahuje, ze vzduchu střílel Matěj Pulkrab.

V přípravě proti Teplicím, ztracené 2:3, trenér Habanec zkoušel třeba exvarnsdorfské trio Solomon, Lawal, Podzimek, teplického Kapura, který dal gól, Srba Jokoviče, ale i další hráče. Poprvé naskočil Tomáš Vondrášek, posila z Dukly.

„Nabídek na hráče je hodně, rozlišuju je podle manažerů. Čím kratší video pošle nebo čím méně informací, tím víc je to pro mě nezajímavé. Mám deset nabídek denně – jeden nemá nohu, jeden ruku, pak jsou nějací kvalitní. Dělám si srandu,“ rozesmál se kouč. „Nemusíme plašit, přestupové okno je do září. Důležité je, že stávající hráči jako Červenka nebo Fantiš podepsali smlouvy, doplnili jsme je o gólmana Čtvrtečku a Vondráška. A Solomona máme po dnešku na tuty. Momentálně je tým usnášeníschopný, ale není to úplně u konce. Potřebujeme stopera.“

Habancovu práci si majitel Kubáň pochvaluje: „Je to prvoligový trenér, máme štěstí, že ho v Ústí máme. Není to obyčejný trenér, má přesah do nejrůznějších činností, spoléháme na něj. Jeho výsledky jsou vidět.“

Viagem vstoupí do nováčkovské sezony dvěma domácími zápasy s Jihlavou (18. července) a Vlašimí (24. července), předtím ho ještě čekají přípravy s Chemnitzerem a Duklou.