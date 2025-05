„O licenci se nechci bavit, není to v mé kompetenci. A myslím, že o ní nebude chtít mluvit ani pan majitel, v Domažlicích je to citlivé téma,“ řekl bývalý reprezentant David Limberský, nynější sportovní ředitel Jiskry.

Baráž mezi králi áčkové a béčkové skupiny třetí ligy je na programu 11. a 14. června, začít by měla na západě Čech a končit na ústeckém stadionu.

Viagem jako jistého postupujícího označil v pozvánce na sobotní derby jeho rival z Mostu. Klub přiznává, že informace nemá z oficiálního zdroje, ale považuje je za ověřené. Licenční manažer fotbalové asociace Stanislav Rýznar zatím telefon nezvedá.

„Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit. My ale půjdeme do baráže na plné pecky. Chceme prostě přes Ústí přejít, ať už to pak vyjde, nebo ne,“ oznámil Limberský.

FK Baník Most - Souš Náš sobotní soupeř - FK Ústí nad Labem - je již jistým postupujícím do 2. Ligy. Domažlice nepodaly přihlášku pro soutěž 2. ligy a baráž se tak bude hrát pouze pro formu. 15 2

Ústecký trenér Svatopluk Habanec se odmítl vyjadřovat, zveřejněné informace považuje jako podpásovku vůči jeho týmu.

Derby na mosteckém Stadionu Josefa Masopusta, které vypukne v sobotu v pět odpoledne, tak získalo ještě větší náboj. Zápas mezi rivaly je tradičně vyhecovaný. Na obou stranách jsou navíc persony českého fotbalu: Most trénuje Pavel Horváth, za Ústí nastupují bývalí ligový hráči Kučera, Grigar, Fantiš, Červenka, Moulis nebo Černý.