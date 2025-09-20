„Tohle je náš styl, vnímáme to jako formu umění,“ kochal se majitel klubu Přemysl Kubáň sehranou scénou jako z akčního bijáku.
Nováček druhé nejvyšší soutěže dosud oblékal provizorní dresy, na které tiskl virální hlášky nebo výzvu k čistému Ústí. Čekal totiž, až mu italský Macron dodá nové zápasové ošacení. Vtipnou kampaní šponoval své fanoušky i nezaujaté publikum na sociálních sítích.
A vyvrcholení mělo říz.
Nejdříve se za potlesku publika snesli na hřiště z 1 500 metrů dva parašutisté ve vojenském mundúru, aby zajistili prostor. Pak nad Městským stadionem zakroužil vrtulník a dosedl přímo do středového kruhu. Nové dresy se ukrývaly v plechové bedně, kterou pod roztočenými vrtulemi vyzvedli bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný a politik Tomáš Kirbs. Během písničky Eye of the Tiger z filmu Rocky ji nesli k hlavní tribuně; komparzistu – chuligána ve starém dresu ústecké Army, který vběhl na trávník – zpacifikovali muži v zeleném.
Konečný s Kirbsem bednu otevřeli, ukázali hlavní tribuně modrý dres, vrtulník se vznesl, větrem smetl pár reklamních panelů a zápas mohl začít. Viagem se ovšem oblékl do růžové sady určené pro venkovní zápasy, aby si ji mohli prohlédnout i jeho fanoušci.
„Přistání vrtulníku na hřišti je otázka dvou telefonátů. Nemyslím, že je potřeba písemné povolení. Celkově jsme ale museli ustát určitý tlak legislativy, omezení a obav různých lidí, ovšem bylo jednoznačné, že to uděláme,“ zůstal skálopevný Kubáň.
Spojil se proto s Tomášem Bártou, výkonným ředitelem Ligové fotbalové asociace, která soutěž řídí. „Obrazně se držel za hlavu, logicky se mu to nelíbilo. Jenže sám řekl, že nás nedokáže donutit, abychom to neudělali. Hrozily nám sankce, kdyby se nestihl začátek utkání, ale tak co, pokutu bychom zaplatili a výkop by se posunul o tři minuty,“ mávl bezstarostně rukou svéráz Kubáň.
Už takhle to bylo na knop, původní časový plán se hroutil kvůli rozcvičce Prostějova, takže show začala až čtvrthodinu před startem zápasu.
„Co se dělo, bylo nestandardní na druhou ligu. Víme, že Ústí umí soupeře zmáčknout v úvodu, takže jsem kluky zavřel v kabině, aby je ta show nerozptylovala. A abychom start kvůli nějakým vrtulníkům nebo dresům neprospali a nejeli za čtyři hodiny domů bez bodu,“ líčil prostějovský trenér Jozef Weber po vítězství svých barev 2:1.
Ústí už je na podobný humbuk zvyklé, marketing Viagemu je leckdy ztřeštěný. „My jsme ovlivnění prakticky každým dnem nějakou situací, nebylo to nic zásadního,“ nestresoval se kouč Svatopluk Habanec. „Asi teď dojde ke klidu a trochu víc se budeme věnovat fotbalu jako takovému. Škoda, že jsme krásné dresy nepokřtili výhrou.“
|
Prostějov v druhé lize porazil Ústí, rozhodl Mirvald. Vlašim remizovala s Chrudimí
Zápas v růžovém úboru neskončil pro domácí růžově, ale 1 719 diváků i po prohře ocenilo ústeckou partu potleskem. A pozitivní reakce sklidily rovněž dresy. Dominují jim ústecké prvky, které vypadají jako tetované. Třeba šikmý kostel. Na rameni je vlk, maskot klubu.
Brankářské jsou bílo-zlaté a hodně slušivé. Na nich je napsáno Kudlu brousí nad žlabem, řezník z Ústí nad Labem, zato hráči z pole nosí u srdce vzletnější, latinsky uvedené motto Zrozeni z kamene a kouře, klidní jako Labe, tvrdí jako Krušné hory.
„Ochrannou známku jsme na ně nakonec neudělali, protože když bude chtít někdo okopírovat tetování na dresy, tak s tím nic nenaděláme. A ve finále nám to nevadí. Zatím jsme se s tím nesetkali, je to naše specifikum,“ pyšnil se Kubáň, nadšený z práce marketingového ředitele Matěje Svojšeho, grafika Petra Barnata a dalších kolegů. „Grafik spolupracoval s tatérem, dokonce náš gólman David Němec si ústecký citát z dresu nechal vytetovat na hruď. Očekávám, že to bude mezi lidmi standard, že si to nechají udělat i oni,“ rozesmál se majitel.
Už před půl rokem při jiné příležitosti chtěl Kubáň vrtulník na hřiště, kolega Svojše se mu prý vysmál, že je blázen. Když ale Svojše vymýšlel, jakou pointu dát seriálu o dresech, už mu byl vrtulník po chuti.
Kdo si myslí, že tímhle ústecké vylomeniny končí, je na omylu.
„Víme, že jsme celorepublikově extrémně sledovaní. Za posledních 28 dní máme 14 milionů zhlédnutí našich videí. Víme, že jdeme správným směrem,“ nezapochyboval Kubáň o cestě, na níž jsou vnadné moderátorky či kněz fotbalu a časem prý i první liga. „Děláme z toho showbyznysový love brand, budeme v tom pokračovat. A věřím, že budoucnost v tom patří nám!“