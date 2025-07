Ústí spouští afro-skauting. Moji ženu nigerijský princ neoblafne, směje se šéf

„Slibuji si od toho, že nám tam pomůže otevřít dveře a komunikovat přímo s místními lidi, což je většinou kámen úrazu,“ připomněl Přemysl Kubáň, vlastník nováčka druhé ligy a šéf představenstva. „Celá jedna větev rodiny včetně manželky je z Nigérie. Takže mě nigerijský princ možná oblafne, ale řídí to moje žena, tu ne.“

Viktorie Kubáňová se do dění v klubu zapojila aktivně, zasedá v představenstvu a řeší i další náležitosti kolem hráčů. V Česku je od svých deseti let, ale s africkou ropnou velmocí pouto nepřetrhla.

„Zkusíme to využít,“ předeslal Kubáň. „Počítám, že tam budou probíhat nějaké cesty, navážou se vztahy ve formě spolupráce s agenty, sportovními manažery klubů. Na úrovni druhé ligy bychom se měli dostat do pozice, že nebudeme potřebovat žádného českého agenta, abychom sem přes něj získávali hráče. Zvládneme to napřímo.“

Což podle Kubáně transfery z Afriky zlevní. „A především k nám dostaneme kvalitu, kterou potřebujeme, nebudeme pátí šestí na trhu. V rámci druhé ligy budeme první,“ nepochybuje. „Věřím, že to přinese výsledky. Když to nebude dostatečné, rozpočtově skauting posílíme, ale předpokládám, že to nebude drahé.“

Kubáňová není fotbalem nepolíbená, jejím švagrem býval Odion Ighalo, který hrál za nigerijskou reprezentaci nebo ve Watfordu.

Viagem Ústí není jediný s nigerijskou stopou ve druhé lize, neboť budějovické Dynamo koupila zahraniční investiční skupina zastoupená podnikatelkou Dorothy Nneka Ede.

„Já ji neznám, ale manželce jsem dal za úkol, ať se s ní seznámí, až s nimi budeme hrát. Uvidíme, jestli to k něčemu bude, jak to vůbec bude v Českých Budějovicích vypadat. Sám jsem zvědavý,“ není zatím ani pro Kubáně situace odpadlíka z první ligy čitelná.

„Ale jestliže žije paní Ede v Londýně, tak tam bydlí úspěšní podnikatelé. Despekt proti tomu nemám. Nigérie je ropná velmoc, problém je jen v tom, že to tam politicky nefunguje. Kdyby ano, bude suverénně nejvyspělejší zemí v Africe. Má obrovský potenciál.“

Richard Jukl z Teplic (ve žlutém) v souboji, s ním Solomon Osaghae.

Svůj skauting chce Ústí nakopnout obecně, kromě Afriky zmapuje i Česko a Slovensko. „S postupem do druhé ligy to bude úplně jiná disciplína než loni. Chci, aby skauting pořádně fungoval. Potřebujeme kromě Nigérie pokrýt český trh, kde máme rezervy, i Slovensko, o kterém nevíme vůbec nic. Dosud to nebylo podle představ, ale logicky, když šlo o třetí ligu. Teď máme jiné možnosti.“

Kubáň a spol. teprve vyřeší, kdo dostane skauting na starost. Zda si poradí z vlastních zdrojů, nebo přivede někoho zvenčí.

„Často vidím, že agenti nekopou za hráče, ale sami za sebe. Hráče tlačí, hráč neví o ničem, takhle by to nemělo fungovat. Mělo by to být na bázi transparentnosti,“ představuje si majitel. „S městem řešíme vylepšení mládežnického areálu a rád bych, abychom tam udělali ubytovací kapacity a dostávali sem hráče v nižším věku. Aby tady hráli za U19, bydleli zde, mohli jsme se o ně starat a mohli jsme je rozvíjet o rok dva dřív, než se sem normálně dostávají.“

Nigerijský fotbalový trh nabízí možnosti, jaké prý doma už nejsou. „Když většina dělá Česko, protože to je jednoduché, je to daleko přebranější než Nigérie a další státy. Ale je povinností mít zmapované i Česko, aby nám hráči neutíkali a věděli jsme, kdy komu na českém trhu končí smlouva.“

S odchodem sportovního manažera Lukáše Zoubeleho řeší přestupové záležitosti trenér Svatopluk Habanec, ale trvalý stav to nebude. „To by musel skoro netrénovat jako Ferguson. Já si sportovního manažera představuju, že se musí chovat jako agent. Získávat hráče do portfolia, mít přehled a tým, který si koordinuje. A čas, aby hráče takzvaně držel za ruku, řešil jejich problémy a měl s nimi takový vztah, abychom o ně v rozhodném období nepřicházeli.“