Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Už loni se některé soutěže přejmenovaly na bázi dobrovolnosti, třeba divize se po desítkách let proměnila na 4. ligu. Řídící orgány soutěží si ještě mohly vybrat, zda si ponechají například krajský přebor, nebo už nově půjde o 5. ligu.
Od letošní sezony už je to nutnost zakotvená v řádech.
„Já jsem vyrůstal v době okresních přeborů, jsem ročník 1968,“ připomněl Noha, který v mládí kopal za ústeckou Chemičku. V knize Příběhy (ne)obyčejného sportovního šílenství vzpomínal: „Doteď mám v koleně škváru z Rudé hvězdy Ústí nad Labem. Ale skončil jsem, jakmile mi začalo chutnat pivo a vonět renault.“
Struktura přeborů a tříd je minulostí, veškeré soutěže se označují jako ligy. Římské číslice, které se používaly pro označení tříd, nahradily arabské. Fotbalová pyramida má deset stupňů, v jednotlivých okresech však bývá soutěží i méně, obvykle devět. V názvu jednotlivých lig se smí objevit sponzor. V Praze tak najdeme třeba soutěž „5. liga Veolia Pražská teplárenská přebor mužů“.
Označení okresní přebor nebo třída někde stále nezmizelo. Na oficiálním portále Fotbalové asociace České republiky ještě řídící orgány některé soutěže nepřejmenovaly, například na Domažlicku je stále uvedená II. a III. třída, Náchod má okresní přebor a okresní soutěž. Asociace postupně všechny soutěže kontroluje a vyzývá odpovědné činovníky k úpravě názvů v informačním systému podle nových pravidel.
Pyramida soutěží
Chance Liga
Občas je za očíslovanou ligou uveden i okresní přebor, možná z nostalgie. Na Kladensku se tak hraje 8. liga Macron okresní přebor.
A hráči nad novými časy žertují. „Od nové sezony ligovej hráč!“ napsal třeba instagramový profil Vesnický fotbal.
Načež se hned rozběhla záživná diskuse. „Já jsem tohle jednou řekl mladýmu Šebrlemu, co hraje za Duklu. Obsluhoval jsem ho v restauraci a říkal jsem mu, že jsme kolegové, a on jakože co? Tak jsem mu vysvětlil, že on hraje první ligu a já devátou,“ napsal Milan Šícha se smajlíky.
Další debatující si přisadil: „Já chci manažera!“ Nebo: „Konečně jsme v lize, máme větší šanci na repre.“ Na jiném profilu amatérského fotbalu zase někdo navrhl, že když už tedy liga, tak pralesní.
Miroslav Janota, který v nejvyšší soutěži nasbíral v „devadesátkách“ 140 startů za Plzeň, je taky pobavený. Po vyléčení zdravotních neduhů bude opět kopat za béčko Modlan na Teplicku, teď už 8. ligu. „Po čtvrtstoletí jsem se vrátil zase do ligy,“ roztáhl pusu od ucha k uchu.
I Noha to bere s humorem. „Pamatuju, jak valná většina kluků chtěla hrát za reprezentaci nebo alespoň v první lize. Teď se jim to splní, všichni budou hrát ligu!“ směje se herec, v Okresním přeboru „jáčkující“ zdravotník Áda Větvička z fiktivního vesnického týmu Slavoje Houslice.
Z Nohy se prý v sedmapadesáti letech už ligový fotbalista nestane. „Já se nevrátím ani na chvilku. Hrál jsem ještě nedávno za starou gardu Malečova nebo Real Top Praha, ale zdravotně jsem na tom tak blbě, že už jsem jen nosič vody.“
Třetí a čtvrté ligy už odstartovaly na Moravě, o víkendu se přidají jejich české „kolegyně“. Krajské a okresní soutěže, tedy páté až desáté ligy, se rozběhnou postupně od poloviny srpna až do září.
Fotbalová asociace ke konci loňského roku evidovala téměř 360 tisíc členů, z nichž je 165 tisíc dospělých mužů včetně funkcionářů či trenérů. Samotných hráčů nad 18 let může být zhruba 150 tisíc. Soutěže mládeže zůstaly u starého pojmenování.
Fotbalisté tedy z přejmenování těží – v nadsázce – lepším společenským statusem, jen režisér Jan Prušinovský už by Okresní přebor nenatočil. Leda Desátou ligu, což je ale název, který ztrácí poetiku.