Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Petr Bílek
  8:15
Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme prakticky natočili už neexistující film a seriál,“ vtipkuje Leoš Noha, herec z populárního Okresního přeboru a sám fotbalumilec.
Jakub Kohák s týmem (k seriálu Okresní přebor)

Jakub Kohák s týmem (k seriálu Okresní přebor) | foto: TV Nova

Televizní Slavoj Houslice hrál v Živanicích na Pardubicku. Herec David Novotný
Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...
Miroslav Krobot ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka.
Z filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
16 fotografií

Už loni se některé soutěže přejmenovaly na bázi dobrovolnosti, třeba divize se po desítkách let proměnila na 4. ligu. Řídící orgány soutěží si ještě mohly vybrat, zda si ponechají například krajský přebor, nebo už nově půjde o 5. ligu.

Vítejte v džungli! Hráč v okrese nadávkami rozplakal rozhodčího, nedohrálo se

Od letošní sezony už je to nutnost zakotvená v řádech.

„Já jsem vyrůstal v době okresních přeborů, jsem ročník 1968,“ připomněl Noha, který v mládí kopal za ústeckou Chemičku. V knize Příběhy (ne)obyčejného sportovního šílenství vzpomínal: „Doteď mám v koleně škváru z Rudé hvězdy Ústí nad Labem. Ale skončil jsem, jakmile mi začalo chutnat pivo a vonět renault.“

Struktura přeborů a tříd je minulostí, veškeré soutěže se označují jako ligy. Římské číslice, které se používaly pro označení tříd, nahradily arabské. Fotbalová pyramida má deset stupňů, v jednotlivých okresech však bývá soutěží i méně, obvykle devět. V názvu jednotlivých lig se smí objevit sponzor. V Praze tak najdeme třeba soutěž „5. liga Veolia Pražská teplárenská přebor mužů“.

Leoš Noha. Fotbalu rozumí, i když v Okresním přeboru hrál sportovní nemehlo. „Tenhle seriál mě katapultoval, od té doby už nejsem neznámý herec,“ říká popravdě. Nezvykle otevřeně mluví o svém bujarém životě a někdy vlažném vztahu k práci.

Označení okresní přebor nebo třída někde stále nezmizelo. Na oficiálním portále Fotbalové asociace České republiky ještě řídící orgány některé soutěže nepřejmenovaly, například na Domažlicku je stále uvedená II. a III. třída, Náchod má okresní přebor a okresní soutěž. Asociace postupně všechny soutěže kontroluje a vyzývá odpovědné činovníky k úpravě názvů v informačním systému podle nových pravidel.

Pyramida soutěží

Chance Liga
Chance Národní Liga
3. liga (dříve ČFL, MSFL)
4. liga (dříve divize)
5. liga (dříve krajský přebor)
6. liga (dříve I. A třída)
7. liga (dříve I. B třída)
8. liga (dříve okresní přebor)
9. liga (dříve III. třída)
10. liga (dříve IV. třída)

Občas je za očíslovanou ligou uveden i okresní přebor, možná z nostalgie. Na Kladensku se tak hraje 8. liga Macron okresní přebor.

A hráči nad novými časy žertují. „Od nové sezony ligovej hráč!“ napsal třeba instagramový profil Vesnický fotbal.

Načež se hned rozběhla záživná diskuse. „Já jsem tohle jednou řekl mladýmu Šebrlemu, co hraje za Duklu. Obsluhoval jsem ho v restauraci a říkal jsem mu, že jsme kolegové, a on jakože co? Tak jsem mu vysvětlil, že on hraje první ligu a já devátou,“ napsal Milan Šícha se smajlíky.

Další debatující si přisadil: „Já chci manažera!“ Nebo: „Konečně jsme v lize, máme větší šanci na repre.“ Na jiném profilu amatérského fotbalu zase někdo navrhl, že když už tedy liga, tak pralesní.

Miroslav Janota, který v nejvyšší soutěži nasbíral v „devadesátkách“ 140 startů za Plzeň, je taky pobavený. Po vyléčení zdravotních neduhů bude opět kopat za béčko Modlan na Teplicku, teď už 8. ligu. „Po čtvrtstoletí jsem se vrátil zase do ligy,“ roztáhl pusu od ucha k uchu.

I Noha to bere s humorem. „Pamatuju, jak valná většina kluků chtěla hrát za reprezentaci nebo alespoň v první lize. Teď se jim to splní, všichni budou hrát ligu!“ směje se herec, v Okresním přeboru „jáčkující“ zdravotník Áda Větvička z fiktivního vesnického týmu Slavoje Houslice.

Z Nohy se prý v sedmapadesáti letech už ligový fotbalista nestane. „Já se nevrátím ani na chvilku. Hrál jsem ještě nedávno za starou gardu Malečova nebo Real Top Praha, ale zdravotně jsem na tom tak blbě, že už jsem jen nosič vody.“

Třetí a čtvrté ligy už odstartovaly na Moravě, o víkendu se přidají jejich české „kolegyně“. Krajské a okresní soutěže, tedy páté až desáté ligy, se rozběhnou postupně od poloviny srpna až do září.

Seriálový Áda Větvička: O Panenku jsem se popral, teď mu říkám Tondo

Fotbalová asociace ke konci loňského roku evidovala téměř 360 tisíc členů, z nichž je 165 tisíc dospělých mužů včetně funkcionářů či trenérů. Samotných hráčů nad 18 let může být zhruba 150 tisíc. Soutěže mládeže zůstaly u starého pojmenování.

Fotbalisté tedy z přejmenování těží – v nadsázce – lepším společenským statusem, jen režisér Jan Prušinovský už by Okresní přebor nenatočil. Leda Desátou ligu, což je ale název, který ztrácí poetiku.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Fredrikstad vs. MidtjyllandFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Fredrikstad vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.68
  • 3.77
  • 1.90
Lincoln vs. FC NoahFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Lincoln vs. FC Noah //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 4.61
  • 3.95
  • 1.68
Kauno Žalgiris vs. Arda KardžaliFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Kauno Žalgiris vs. Arda Kardžali //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 1.94
  • 3.06
  • 4.12
Rosenborg vs. Hammarby IFFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Rosenborg vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 2.36
  • 3.13
  • 2.93
Araz Nachičevan vs. Omonia NikósieFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Araz Nachičevan vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.69
  • 3.14
  • 2.02
Aris Limassol vs. AEK AtényFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Aris Limassol vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.54
  • 3.06
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

Sparta - Ararat v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté na úvod Konferenční ligy vyřadili kazachstánský FK Aktobe a ve 3. předkole je čeká Ararat-Armenia. Začnou na domácím hřišti ve čtvrtek 7. srpna ve 20:00. Kde můžete první utkání...

6. srpna 2025  18:59

Austria je týmovější než Legia, řekl Hapal před dalším pohárovým soubojem

S polským gigantem Legií Varšava si fotbalisté ostravského Baníku ve druhém předkole Evropské ligy neporadili. Teď je před nimi rakouský velikán – Austria Vídeň. V úvodním utkání třetího předkola...

6. srpna 2025  18:41

Olatunji letí ze Sparty do Ameriky. Real Salt Lake poslal 2,5 milionu dolarů

Fotbalovou Spartu opustil po dvou letech nigerijský útočník Victor Olatunji. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do týmu zámořské MLS Real Salt Lake. Letenský klub to uvedl na svém webu. Podle médií...

6. srpna 2025  17:47

Soupeř z Arménie? Velká neznámá, ale zvládnout bychom to měli, říká Zelený

O víkendu v Pardubicích se po delší době vrátil z kraje hřiště na pozici stopera. Navzdory tomu si však Jaroslav Zelený připsal asistenci a potvrdil, že je pro fotbalisty Sparty jedním z klíčových...

6. srpna 2025  14:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ti, kteří Plzeň roztrhali na kusy. Kdo jsou Antman a Gassama

Jeden je v klubu tři týdny, druhý dva dny. Djeidi Gassama a Oliver Antman, hbitá křídla skotských Rangers, která se v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů postarala o jasné vítězství nad Plzní...

6. srpna 2025  12:59

Karviné vychází sázka na cizince. Dříve byli v jiné kabině, až Hyský přišel se změnou

Už je to tradice, že fotbalisté MFK Karviná hodně spoléhají na zahraniční posily. V této sezoně jich mají na soupisce dvanáct, což je o jednoho méně než minulou sezonu. Zato v té předešlé po návratu...

6. srpna 2025  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.