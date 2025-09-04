Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

„Slyšela jsem, že se po mém příchodu trochu zvedla tréninková morálka, hráči chodí častěji, to ráda slyším,“ usmívá se Oravcová, studentka vysoké školy, která dřív hrávala druhou fotbalovou ligu žen v Žilině a v Martinu.
Ale kvůli přetrženému vazu v koleni zkusila trenéřinu. A nyní vede mužský tým TJ Ďumbier Uhorská Ves, který hraje devátou ligu. Po prvních třech zápasech – dvou výhrách a remíze – jsou v tabulce na druhém místě. V čele je dosud suverénní TJ Družstevník Štiavnička.
„Naším cílem je postup, věřím, že to zvládneme, jsem ráda, že si tým zvykl na nový styl hry.“
A ten je jaký?
Hrajeme systémem 4-1-4-1, tedy jen s jedním defenzivním štítem. V loňské sezoně hráli kluci 4-3-3. Ale už když jsem chodila na zápasy Uhorské Vsi jen proto, že tu hraje můj táta, říkala jsem si, že by jim sedělo ofenzivnější rozestavení.
Asi chvíli trvalo, než si na to hráči zvykli.
To víte, že jo. Bylo to docela těžké. Jsme v deváté lize, kluci mají svá zaměstnání, rodiny a pak jim tu nějaká mladá holka začne říkat, aby hráli jinak. Nejdřív tomu systému někteří nevěřili, ale časem pochopili, že nám sedne.
Jak jste se vůbec k trénování Uhorské Vsi dostala?
Vezla jsem tátu a strýce na fotbalovou rozlučku po sezoně. Chvíli jsem s nimi poseděla a dozvěděla se, že končí trenér a že se tým možná rozpadne. Což by byla škoda, je tam řada šikovných kluků. Jen jsem zmínila, že bych je mohla vést klidně já, chytli se toho a nápad předali vedení.
Ale měla jste i jiné možnosti trénování.
Z Liptovského Hrádoku a z Liptovského Mikuláše, ale chtěla jsem pomoct týmu, kde hraje můj táta.
Neslyší táta od spoluhráčů: No jo, ty máš teď základní sestavu jistou?
Nemyslím si. Podle mě do sestavy na svůj post pravého beka patří zaslouženě. Přestože je mu 46 let, je nejstarší v týmu, tak je to dříč, poctivec a odběhá si to.
Jak na něj na hřišti voláte? Tati?
Snažím se tomu vyhýbat. Říkám v kabině sestavu a jen se na tátu podívám, kývne a všichni vědí. Přijde mi divné volat na něj: Pojď, tatino! nebo Vracej se, ocino!
Vy jste také hrála fotbal, že?
A také v obraně, jen na postu stoperky. Nejdřív za Liptovský Hrádok, ale později v Žilině jsem si těžce zranila koleno. Operace, rekonvalescence... Tak jsem si udělala GrassRoots Leader licenci a začala trénovat děti a později dívčí tým do 15 let.
Teď jste u mužů, kteří jsou i o 20 let starší než vy. Poslouchají?
Mám pocit, že mají vůči mně větší respekt než ta patnáctiletá děvčata v Žilině (usmívá se). Nikdo si na mě nevyskakuje, nechají si poradit, což mě těší. I já si od nich nechám poradit.
Jaká jste trenérka?
Snažím se moc nekřičet, hlavně motivovat a chválit. Vnímat je jako tým, zlepšovat je a zocelovat týmově a zároveň ke každému přistupovat individuálně, protože každý je jiný. Nikdy nevíte, zda náhodou ten hráč neřeší nějaké trable doma či v práci, a proto je hlavou jinde. Ať je fotbal baví, proto ho hrajeme.
S názorem, že ženské do fotbalu nepatří jste se nesetkala?
Naposledy když jsem byla ještě malá holka. Od mých zhruba patnácti let vůbec. Naštěstí už je pohled na holky v kopačkách jiný.
Ještě si občas kopnete?
Když mi to zrovna koleno dovolí a nebolí, tak se občas přidám třeba na úvod tréninku do baga.
Asistenta k sobě máte?
Nemám, ale vždy je s kým se poradit – s lidmi z klubu nebo zkušenějšími hráči. Hlavní slovo mám však já.
Váš trenérský vzor je kdo?
Hansi Flick. Moc se mu nevěřilo, když loni převzal Barcelonu, a podívejte! Ve Španělsku získal treble. A taky Stanislav Ceniga, který mě vedl v ženském týmu Žiliny. Právě on dbal na pozitivní motivaci, víc cukru než biče.
Umíte si představit, že jednou povedete tým v první nebo druhé lize? Ať už fotbalisty či fotbalistky?
Zní to lákavě, hezká představa Ale spíš zůstane fotbal dál mým koníčkem a naplno se budu věnovat oboru, který studuji, tedy IT. Spíš než trenérka budu tedy web developer.
Kateřina Pačanová, předsedkyně TJ Ďumbier Oravská Ves:
„Dominiku znám odmalička. I její nadšení pro fotbal. Když skončil předchozí trenér, přišel tip na Domču. Pak ji schválil Výbor i náš starosta. Možná to není běžné, ale proč ne? Výhodou bylo i to, že tým dobře znala.“
Třeba vytvoříte i webové stránky pro Ďumbier Uhorská Ves.
Snad už v té době nebudeme hrát devátou ligu! Rádi bychom postoupili, kluci na to určitě mají.
Mimochodem, už jste dostala od nějakého svého svěřence pozvánku na rande?
Kdepak, to se mi ještě nestalo. Asi mají hráči respekt. V týmu totiž není jen můj táta, ale také strýc – náš brankář a kapitán. Případní zájemci jsou tedy pod dohledem.