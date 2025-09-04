Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Lucie Macháčová
  9:00
Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový oddíl, kde šéfují dvě ženy. Předsedkyní klubu je Kateřina Pačanová a trenérkou mužského týmu teprve dvacetiletá Dominika Oravcová.
Dominika Oravcová, trenérka Ďumbieru Oravská ves, s otcem Miroslavem, který v...

Dominika Oravcová, trenérka Ďumbieru Oravská ves, s otcem Miroslavem, který v týmu hraje. | foto: archiv Dominiky Oravcové

Dominika Oravcová trénuje fotbalistky Ďumbieru Uhorská ves, kteří hrají devátou...
Fotbalisté TJ Ďumbier Uhorská ves by rádi postoupili do osmé ligy.
Dominika Oravcová je trenérkou fotbalového klubu Ďumbier Uhorská ves od...
Trenérka Uhorské vsi Dominika Oravcová se svým otcem, který hraje na pravém...
5 fotografií

„Slyšela jsem, že se po mém příchodu trochu zvedla tréninková morálka, hráči chodí častěji, to ráda slyším,“ usmívá se Oravcová, studentka vysoké školy, která dřív hrávala druhou fotbalovou ligu žen v Žilině a v Martinu.

Ale kvůli přetrženému vazu v koleni zkusila trenéřinu. A nyní vede mužský tým TJ Ďumbier Uhorská Ves, který hraje devátou ligu. Po prvních třech zápasech – dvou výhrách a remíze – jsou v tabulce na druhém místě. V čele je dosud suverénní TJ Družstevník Štiavnička.

„Naším cílem je postup, věřím, že to zvládneme, jsem ráda, že si tým zvykl na nový styl hry.“

A ten je jaký?
Hrajeme systémem 4-1-4-1, tedy jen s jedním defenzivním štítem. V loňské sezoně hráli kluci 4-3-3. Ale už když jsem chodila na zápasy Uhorské Vsi jen proto, že tu hraje můj táta, říkala jsem si, že by jim sedělo ofenzivnější rozestavení.

Asi chvíli trvalo, než si na to hráči zvykli.
To víte, že jo. Bylo to docela těžké. Jsme v deváté lize, kluci mají svá zaměstnání, rodiny a pak jim tu nějaká mladá holka začne říkat, aby hráli jinak. Nejdřív tomu systému někteří nevěřili, ale časem pochopili, že nám sedne.

Jak jste se vůbec k trénování Uhorské Vsi dostala?
Vezla jsem tátu a strýce na fotbalovou rozlučku po sezoně. Chvíli jsem s nimi poseděla a dozvěděla se, že končí trenér a že se tým možná rozpadne. Což by byla škoda, je tam řada šikovných kluků. Jen jsem zmínila, že bych je mohla vést klidně já, chytli se toho a nápad předali vedení.

Ale měla jste i jiné možnosti trénování.
Z Liptovského Hrádoku a z Liptovského Mikuláše, ale chtěla jsem pomoct týmu, kde hraje můj táta.

Dominika Oravcová je trenérkou fotbalového klubu Ďumbier Uhorská Ves od července, cílem je postup.

Neslyší táta od spoluhráčů: No jo, ty máš teď základní sestavu jistou?
Nemyslím si. Podle mě do sestavy na svůj post pravého beka patří zaslouženě. Přestože je mu 46 let, je nejstarší v týmu, tak je to dříč, poctivec a odběhá si to.

Jak na něj na hřišti voláte? Tati?
Snažím se tomu vyhýbat. Říkám v kabině sestavu a jen se na tátu podívám, kývne a všichni vědí. Přijde mi divné volat na něj: Pojď, tatino! nebo Vracej se, ocino!

Vy jste také hrála fotbal, že?
A také v obraně, jen na postu stoperky. Nejdřív za Liptovský Hrádok, ale později v Žilině jsem si těžce zranila koleno. Operace, rekonvalescence... Tak jsem si udělala GrassRoots Leader licenci a začala trénovat děti a později dívčí tým do 15 let.

Teď jste u mužů, kteří jsou i o 20 let starší než vy. Poslouchají?
Mám pocit, že mají vůči mně větší respekt než ta patnáctiletá děvčata v Žilině (usmívá se). Nikdo si na mě nevyskakuje, nechají si poradit, což mě těší. I já si od nich nechám poradit.

Trenérka Uhorské Vsi Dominika Oravcová se svým otcem, který hraje na pravém beku.

Jaká jste trenérka?
Snažím se moc nekřičet, hlavně motivovat a chválit. Vnímat je jako tým, zlepšovat je a zocelovat týmově a zároveň ke každému přistupovat individuálně, protože každý je jiný. Nikdy nevíte, zda náhodou ten hráč neřeší nějaké trable doma či v práci, a proto je hlavou jinde. Ať je fotbal baví, proto ho hrajeme.

S názorem, že ženské do fotbalu nepatří jste se nesetkala?
Naposledy když jsem byla ještě malá holka. Od mých zhruba patnácti let vůbec. Naštěstí už je pohled na holky v kopačkách jiný.

Ještě si občas kopnete?
Když mi to zrovna koleno dovolí a nebolí, tak se občas přidám třeba na úvod tréninku do baga.

Fotbalisté TJ Ďumbier Uhorská ves by rádi postoupili do osmé ligy.

Asistenta k sobě máte?
Nemám, ale vždy je s kým se poradit – s lidmi z klubu nebo zkušenějšími hráči. Hlavní slovo mám však já.

Váš trenérský vzor je kdo?
Hansi Flick. Moc se mu nevěřilo, když loni převzal Barcelonu, a podívejte! Ve Španělsku získal treble. A taky Stanislav Ceniga, který mě vedl v ženském týmu Žiliny. Právě on dbal na pozitivní motivaci, víc cukru než biče.

Umíte si představit, že jednou povedete tým v první nebo druhé lize? Ať už fotbalisty či fotbalistky?
Zní to lákavě, hezká představa Ale spíš zůstane fotbal dál mým koníčkem a naplno se budu věnovat oboru, který studuji, tedy IT. Spíš než trenérka budu tedy web developer.

Kateřina Pačanová, předsedkyně TJ Ďumbier Oravská Ves:

„Dominiku znám odmalička. I její nadšení pro fotbal. Když skončil předchozí trenér, přišel tip na Domču. Pak ji schválil Výbor i náš starosta. Možná to není běžné, ale proč ne? Výhodou bylo i to, že tým dobře znala.“

Třeba vytvoříte i webové stránky pro Ďumbier Uhorská Ves.
Snad už v té době nebudeme hrát devátou ligu! Rádi bychom postoupili, kluci na to určitě mají.

Mimochodem, už jste dostala od nějakého svého svěřence pozvánku na rande?
Kdepak, to se mi ještě nestalo. Asi mají hráči respekt. V týmu totiž není jen můj táta, ale také strýc – náš brankář a kapitán. Případní zájemci jsou tedy pod dohledem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: randění, Žilina
title=Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.00
  • 3.70
  • 1.52
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 1.67
  • 3.38
  • 6.56
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 3.12
  • 3.51
  • 2.27
Nizozemsko vs. PolskoFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Nizozemsko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 1.30
  • 5.55
  • 10.10
Lichtenštejnsko vs. BelgieFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Lichtenštejnsko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 50.00
  • 36.00
  • 1.01
Slovensko vs. NěmeckoFotbal - Skupina A - 4. 9. 2025:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
4. 9. 20:45
  • 7.44
  • 5.13
  • 1.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Za lístky na fotbalový šampionát až 140 tisíc korun. Ceny navíc můžou stoupat

Los skupin se uskuteční až za tři měsíce, už příští týden ale startuje první fáze prodeje lístků na fotbalové mistrovství světa, které se uskuteční příští léto. Ceny vstupenek se různí - od 60 dolarů...

4. září 2025  14:30

Olomouc prozradila posilu na soupisce, řeší se víza. Sparta je bez překvapení

Ještě ani neproběhlo oficiální představení, přesto všímaví fanoušci už vědí, že olomoucká Sigma vstoupí do pohárové Evropy s další posilou. Na soupisku pro Konferenční ligu totiž zapsala egyptského...

4. září 2025  13:22

Prekop? Skoro nejdražší přestup ligy, říká jeho agent. Pro Slavii byl první volbou

Na soupisku prestižní Champions League ho fotbalová Slavia dopsala na poslední chvíli. Slovenského útočníka Erika Prekopa přivedla právě včas. „Celé se to uzavřelo asi minutu před půlnocí. Erik byl...

4. září 2025  11:50

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový...

4. září 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

4. září 2025  8:49

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.