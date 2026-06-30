Kroměřížské fotbalisty cepuje Černohorec. Klub navázal spolupráci se Zbrojovkou

Rodák z Černé Hory má za sebou vítěznou premiéru v zápase se Zlínem, do něhož nasadil dvě posily ze Zbrojovky Brno, s níž Kroměříž navázala oficiální spolupráci.
„Řekli jsme si, že nejlepší bude, když nezměníme skoro nic. Ani kádr, ani trenérský štáb, na který si tým zvykl. Dělal jsem si i průzkum, jestli je to pro hráče přijatelné,“ uvedl sportovní ředitel klubu Karel Heinz, proč padla volba na rodáka z Černé Hory, který v Česku hrál za Slavii, Olomouc nebo Slovácko.
Šuškavčevič nad nabídkou neváhal. V Česku zatím dělal převážně asistenta, ve Slovácku vedl třetiligové béčko.
„Budu mít větší odpovědnost než asistent, ale beru to jako kolektivní práci celého realizačního týmu,“ sdělil Šuškavčevič.
Asistovat mu má Peter Lipták, jemuž dobíhá smlouva v Košicích. Než se připojí k týmu, vypomáhá Šuškavčevičovi od mládeže povolaný David Steiner. „Přemýšlíme, jak to udělat dál, aby pokračoval u áčka,“ nastínil Heinz.
V Kroměříži budou dál hostovat brankář Tomáš Vajner a stoper Erik Otrísal z Artisu Brno. „Kádr je skoro hotový,“ podotkl Heinz. Kroměříž do něj po výborném jaru, kdy se z posledního místa vyšvihla na dvanácté, neměla důvod příliš sahat.
Konkurenci zvedli dva 19letí záložníci ze Zbrojovky, David Polášek a Daniel Polák, syn brněnské legendy Jana Poláka. Polášek se hned uvedl gólem.
„Potřebují zapracovat na kondici, soubojovosti a běhání. Jejich výhodou ale je, že jsou silní s balonem, mají fotbalové dovednosti a věří si,“ prohodil Šuškavčevič.
Jejich příchod zapadá do nově rozjetého partnerství se Zbrojovkou. „Chceme, aby naši mladí hráči získávali zkušenosti s fotbalem v plně profesionální soutěži a dostali pravidelné herní vytížení,“ řekl výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou.
„Pro nás je to další krok ke stabilizaci klubu ve druhé lize,“ doplnil Heinz. Spolupráce s ambiciózním prvoligovým nováčkem částečně supluje absenci generálního partnera Hanácké Slavie, která je otevřená kooperaci i s dalšími prvoligovými celky z Moravy.
Kroměříž se chce ve druhé lize dlouhodobě etablovat a vyhnout se starostem s udržením soutěže.
„Na jaře jsme se zachránili díky defenzivní práci celého mužstva. Na tom chceme stavět. A když se objeví kvalitní hráči, přidáme nadstavbu,“ naznačil Šuškavčevič, jak se Hanáci pod jeho taktovkou chtějí prezentovat.
Proti Zlínu se to v úmorném vedru povedlo.
„Hlavně v prvním poločase tam byly věci, které chceme vidět v mistrovských zápasech – tempo, kvalitu. Výkony měl parametry dobrého druholigového mančaftu,“ potěšilo Šuškavčeviče.