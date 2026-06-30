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Kroměřížské fotbalisty cepuje Černohorec. Klub navázal spolupráci se Zbrojovkou

Petr Fojtík
  11:35
Kroměřížský trenér Darko Šuškavčevič slovně vstupuje do zápasu.

Kroměřížský trenér Darko Šuškavčevič slovně vstupuje do zápasu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Kroměřížský trenér Darko Šuškavčevič sleduje zápas.
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Momentka z přípravného utkání mezi celky FC Zlín (v bílém) a SK Hanácká Slavia...
Momentka z přípravného utkání mezi celky FC Zlín (v bílém) a SK Hanácká Slavia...
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Kdo povede fotbalisty Hanácké Slavie Kroměříž po Lukáši Křížovi, který po záchraně soutěže odmítl prodloužit smlouvu? Poté, co někdejší kouč Slovácka Jan Kameník nabídku loňského nováčka odmítl a Tomáš Heidenreich převzal béčko Slavie Praha po Janu Jelínkovi, povýšil klub asistenta Darka Šuškavčeviče, který dorazil na Hanou teprve v zimě ze Slovácka.

Rodák z Černé Hory má za sebou vítěznou premiéru v zápase se Zlínem, do něhož nasadil dvě posily ze Zbrojovky Brno, s níž Kroměříž navázala oficiální spolupráci.

„Řekli jsme si, že nejlepší bude, když nezměníme skoro nic. Ani kádr, ani trenérský štáb, na který si tým zvykl. Dělal jsem si i průzkum, jestli je to pro hráče přijatelné,“ uvedl sportovní ředitel klubu Karel Heinz, proč padla volba na rodáka z Černé Hory, který v Česku hrál za Slavii, Olomouc nebo Slovácko.

Šuškavčevič nad nabídkou neváhal. V Česku zatím dělal převážně asistenta, ve Slovácku vedl třetiligové béčko.

„Budu mít větší odpovědnost než asistent, ale beru to jako kolektivní práci celého realizačního týmu,“ sdělil Šuškavčevič.

Asistovat mu má Peter Lipták, jemuž dobíhá smlouva v Košicích. Než se připojí k týmu, vypomáhá Šuškavčevičovi od mládeže povolaný David Steiner. „Přemýšlíme, jak to udělat dál, aby pokračoval u áčka,“ nastínil Heinz.

V Kroměříži budou dál hostovat brankář Tomáš Vajner a stoper Erik Otrísal z Artisu Brno. „Kádr je skoro hotový,“ podotkl Heinz. Kroměříž do něj po výborném jaru, kdy se z posledního místa vyšvihla na dvanácté, neměla důvod příliš sahat.

Konkurenci zvedli dva 19letí záložníci ze Zbrojovky, David Polášek a Daniel Polák, syn brněnské legendy Jana Poláka. Polášek se hned uvedl gólem.

„Potřebují zapracovat na kondici, soubojovosti a běhání. Jejich výhodou ale je, že jsou silní s balonem, mají fotbalové dovednosti a věří si,“ prohodil Šuškavčevič.

Jejich příchod zapadá do nově rozjetého partnerství se Zbrojovkou. „Chceme, aby naši mladí hráči získávali zkušenosti s fotbalem v plně profesionální soutěži a dostali pravidelné herní vytížení,“ řekl výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou.

„Pro nás je to další krok ke stabilizaci klubu ve druhé lize,“ doplnil Heinz. Spolupráce s ambiciózním prvoligovým nováčkem částečně supluje absenci generálního partnera Hanácké Slavie, která je otevřená kooperaci i s dalšími prvoligovými celky z Moravy.

Momentka z přípravného utkání mezi celky FC Zlín (v bílém) a SK Hanácká Slavia Kroměříž

Kroměříž se chce ve druhé lize dlouhodobě etablovat a vyhnout se starostem s udržením soutěže.

„Na jaře jsme se zachránili díky defenzivní práci celého mužstva. Na tom chceme stavět. A když se objeví kvalitní hráči, přidáme nadstavbu,“ naznačil Šuškavčevič, jak se Hanáci pod jeho taktovkou chtějí prezentovat.

Proti Zlínu se to v úmorném vedru povedlo.

„Hlavně v prvním poločase tam byly věci, které chceme vidět v mistrovských zápasech – tempo, kvalitu. Výkony měl parametry dobrého druholigového mančaftu,“ potěšilo Šuškavčeviče.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Nyíregyháza vs. Zbrojovka BrnoFotbal - - 30. 6. 2026:Nyíregyháza vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
30. 6. 17:00
  • 2.96
  • 3.72
  • 2.09
Táborsko vs. AmstettenFotbal - - 30. 6. 2026:Táborsko vs. Amstetten //www.idnes.cz/sport
30. 6. 17:00
  • 2.52
  • 3.56
  • 2.32
Pobřeží slonoviny vs. NorskoFotbal - 1/32 finále - 30. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 6. 19:00
  • 3.64
  • 3.49
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Francie vs. ŠvédskoFotbal - 1/32 finále - 30. 6. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
30. 6. 23:00
  • 1.29
  • 6.04
  • 11.00
Mexiko vs. EkvádorFotbal - 1/32 finále - 1. 7. 2026:Mexiko vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
1. 7. 03:00
  • 2.28
  • 2.94
  • 4.01
Program a výsledky
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