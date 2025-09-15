Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Jedinou branku utkání, které sledovalo na stadionu 4351 diváků, vstřelil ve 43. minuty Ndiaye. Senegalský útočník si před bránou zpracoval Papalelého přihrávku a z otočky zakončil. Opava tak zůstává posledním neporaženým týmem soutěže.
43. Ndiaye
Babka – Lehoczki, Janoščín (C), Srubek, Helešic – Kaštánek (73. Fabiánek), M. Novák – Zálešák (67. Lacík), J. Rezek (73. Turanjanin), Papalele (86. Mužík) – Ndiaye.
Budinský – Sirotek (79. Krupička), Měkota, Simerský (C), Kornezos – Holaň, Nogha (68. Ogbu) – Bewene, Komljenović, P. Jaroň (88. Temel) – Havran.
Ciupa – T. Rataj, Sochor, Mootoo, Barteska, H. Abdullahi.
Hrubý – Frýdl, Nináč, Diatta.
45+2. M. Novák, 70. Helešic, 90+2. Ndiaye
37. Havran, 51. Bewene, 90+6. Měkota
Rozhodčí: Černý – Cichra, Pfeifer
Počet diváků: 4351