Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

  19:28
Fotbalisté Opavy v dohrávce 9. kola druhé ligy porazili na svém hřišti rezervu Ostravy 1:0. Domácí se posunuli v tabulce na třetí místo o bod před slezského rivala, navíc mají zápas k dobru.

Radost opavských fotbalistů po gólu v utkání s Příbramí. | foto: ČTK

Jedinou branku utkání, které sledovalo na stadionu 4351 diváků, vstřelil ve 43. minuty Ndiaye. Senegalský útočník si před bránou zpracoval Papalelého přihrávku a z otočky zakončil. Opava tak zůstává posledním neporaženým týmem soutěže.

Chance Národní Liga
9. kolo 15. 9. 2025 17:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B 1:0 (1:0)
Góly:
43. Ndiaye
Góly:
Sestavy:
Babka – Lehoczki, Janoščín (C), Srubek, Helešic – Kaštánek (73. Fabiánek), M. Novák – Zálešák (67. Lacík), J. Rezek (73. Turanjanin), Papalele (86. Mužík) – Ndiaye.
Sestavy:
Budinský – Sirotek (79. Krupička), Měkota, Simerský (C), Kornezos – Holaň, Nogha (68. Ogbu) – Bewene, Komljenović, P. Jaroň (88. Temel) – Havran.
Náhradníci:
Ciupa – T. Rataj, Sochor, Mootoo, Barteska, H. Abdullahi.
Náhradníci:
Hrubý – Frýdl, Nináč, Diatta.
Žluté karty:
45+2. M. Novák, 70. Helešic, 90+2. Ndiaye
Žluté karty:
37. Havran, 51. Bewene, 90+6. Měkota

Rozhodčí: Černý – Cichra, Pfeifer

Počet diváků: 4351

Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel...

14. září 2025  23:49

