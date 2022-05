Fotbalisté Ústí nad Labem selhali a jsou zase blíž sestupu z druhé ligy

„To bude pro nás zápas roku,“ uvědomuje si Petr Heidenreich, ústecký sportovní manažer.

Varnsdorf ztratil reálnou šanci na postup do baráže po dvou porážkách s konkurenty ze špičky. V týdnu doma podlehl Líšni 0:1, v sobotu padl i v Opavě 1:3.

„Mrzí mě to, protože si myslím, že letos jsme měli tým na to, abychom se o to prali,“ litoval varnsdorfský kapitán Ondřej Bláha. Kouč Pavel Drsek už po zápase s Líšní věděl: „Ze hry o baráž jsme jednoznačně vypadli.“

Porážka v Opavě už to jen stvrdila, naopak domácí budou o návrat do nejvyšší soutěže bojovat.

„Klobouk dolů před kluky, jak se zvedli po utkání na Žižkově, kde jsme nehráli dobře. Jsem rád, že ten zápas byl jen jeden a my jsme ho hned odřízli a za tři dny jsme vypadali úplně jinak. Dnes mi tam chybělo pouze to, že jsme neproměnili dost šancí, zápas mohl být rozhodnutý už dříve,“ hodnotil opavský trenér Roman West.