Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Autor: ,
  17:17
Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil Artis Brno, který si o účast mezi elitou zahraje se Slováckem. Sestoupila rezerva pražské Sparty a Jihlava, které už nestačila k záchraně ani výhra 3:1 nad Ústím nad Labem.

Fotbalisté Prostějova. | foto: 1. SK Prostějov

Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.

Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.

Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Vysočina opouští profesionální soutěže po dlouhých 26 letech, v sezoně 2017/18 přitom hrála ještě první ligu. Ústí nad Labem zakončilo ročník na čtvrté příčce, první mimo barážové pozice, na třetí Artis mu chyběly čtyři boy.

Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Zápas na Bazalech rozhodl v 66. minutě střídající Drozd. Mladíci Baníku skončili v tabulce pátí, nejvýše z rezervních mužstev.

Již jistý vítěz druhé ligy a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1. Jeden z gólů domácích dal i kapitán Hofmann, pětatřicetiletý obránce při rozlučce s profesionální kariérou v 80. minutě suverénně proměnil penaltu. Zbrojovka vyhrála 24 z 30 kol a tabulku ovládla drtivě o 23 bodů před Táborskem. Po utkání před téměř šesti tisícovkami diváků převzala pohár pro vítěze soutěže.

Ve zbylých zápasech Slavia B po přestřelce v závěru porazila Vlašim 3:2, Kroměříž zvítězila na stadionu Viktorie Žižkov 2:1 a Opava se rozešla s Příbramí bez branek. Slezané v roli podezřelého figurují v nynější korupční aféře a jejich budoucnost v soutěži může být navzdory konečnému sedmému místu nejistá.

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:0 (0:0)
Sestavy:
Ciupa – Helešic (88. Fabiánek), Janoščín (C), Lehoczki, Turanjanin (64. Sy) – M. Novák, Kaštánek (64. Štěpánek) – Papalele (69. Lacík), Zálešák, Mužík – Ndiaye.
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Jakub Urbanec – T. Jedlička (58. Conte), Švestka, Š. Černý (74. Kop), Mulumba (74. F. Ret) – Málek – Šmiga (84. Němec).
Náhradníci:
Babka, Škodoň – Búkasí, Darmovzal.
Náhradníci:
Bleha – Apea.
Žluté karty:
83. Janoščín
Žluté karty:
47. Jakub Urbanec

Rozhodčí: M. Panský – D. Žurovec, P. Pospíšil

Počet diváků: 1203

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 4:1 (1:0)
Góly:
6. Vachoušek
50. Velich
80. Hofmann
89. Kanakimana
Góly:
52. Gantogtoch
Sestavy:
Hrdina – Klíma, Hofmann (C) (83. Vedral), Čavoš (77. Gjorgievski), Mareš (60. Granečný) – Juroška, Vachoušek (77. Kanakimana), Kaká – Janetzký, Žitný (60. Rymarenko) – Velich.
Sestavy:
Borne – Rajtmajer, O. Novák, J. Brabec, Wandji (69. Filip) – Hubínek (C), Gantogtoch – Tischler (81. Skalák), Vaníček, Hryhoruk (69. Krch) – Adams (81. Igbokwe).
Náhradníci:
Hložánek – A. Markovič, Selnar, Texl, Břečka, Cicilia.
Náhradníci:
Nalezinek – Sunday, Bata, Adam, D. Suchý.

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 5778

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : SK Artis Brno SK Artis Brno 2:1 (1:1)
Góly:
21. Bauer
75. Jurčenko
Góly:
44. Adediran
Sestavy:
Panin – Kaulfus (71. Savčuk), David Jambor, Toml, Zachoval – Čičovský (84. Tecl), Kejř (C) (71. Doleček) – Bauer (63. Jurčenko), Halda, Schön – Huf (62. L. Hruška).
Sestavy:
Borek – Harazim, Čoudek, Plechatý, Fulnek – Pospíšil (C) (63. Breite), Samek – Navrátil (30. Švancara), Adediran (57. D. Toula), Fomba (57. Hamansenya) – al-Mušajfrí (57. Vukadinović).
Náhradníci:
Frydrych – Vientiess, Diack.
Náhradníci:
Holý, Kašík – Jeřábek, Štěrba, Sedlák, Osei.
Žluté karty:
79. Schön, 86. Doleček
Žluté karty:
70. Hamansenya, 87. Vukadinović

Rozhodčí: Aleš Mach. Asistenti: Václav Ježek, Daniel Marek. Delegát: Libor Zeman

Počet diváků: 220

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 2:1 (0:1)
Góly:
51. Kramář
66. Hranoš
Góly:
19. Havel
Sestavy:
Mikulec – Poturnay, Šindelář, Fišer, Š. Polášek (46. M. Polášek) – Habusta (38. Hais), Dziuba (80. Matocha) – Matoušek I, Koudelka (90+2. Raab), Zapletal (46. Kramář) – Hranoš.
Sestavy:
Kubný – Plachý, Holiš, Havel, Heppner (56. Polyák) – Řezáč, Bláha – Varačka, Zeronik (70. F. Rataj), Bello (46. Hák) – Voleský (46. Matějka).
Náhradníci:
J. Musil – Karalić, Sokol, Zahradníček.
Náhradníci:
Pastornický, Šťovíček – P. Novák.
Žluté karty:
45+2. Dziuba, 69. Hais
Žluté karty:
6. Varačka, 45+2. Voleský, 73. Hák

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 1:0 (0:0)
Góly:
66. Drozd
Góly:
Sestavy:
Hrubý – M. Bitta (60. Drozd), Dvořáček (67. Laine), Frýdl, Holaň (C) – Míček, Nogha, Okebugwu (67. Šehić), Vlna (90. Simerský) – Řeháček, Sirotek.
Sestavy:
Daniel Kerl – M. Kotíšek, Azaka (61. Pavlík), M. Jedlička (84. Mensah), Moudrý – Mokrovics (33. Pavlo), S. Pech, F. Říha, Schánělec (C) – Tošnar (61. Lilling), Zíka (84. Osmani).
Náhradníci:
Vavřík – Měkota, Temel.
Náhradníci:
Rodriguez – Diviš, V. Novák, Slanina.
Žluté karty:
50. M. Bitta, 84. Řeháček, 90+3. Frýdl
Žluté karty:
17. Moudrý, 90+3. Schánělec

Rozhodčí: Zaoral V. – Pospíšil P., Vojtěch J.

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (1:1)
Góly:
35. Gembický
Góly:
30. Jirásek (vla.)
53. Ovesný
Sestavy:
Kořán – Šebrle (62. A. Toula), Nový, M. Richter, Divíšek – Jirásek, Hönig – Obal (62. Patka), Reiter (88. Fišl), Prošek – Gembický (86. Kejval).
Sestavy:
J. Dostál – D. Němeček (79. Otrísal), Zavadil, Hlinka, Toman (64. Koryčan) – Kudela (64. Holík), Saal – Dočkal (64. Z. Říha), Aldin, Ovesný (64. Bartolomeu) – Žák.
Náhradníci:
Marandici, Sirotník – Batioja, Klusák, Ondrášek, Petrák, Studený.
Náhradníci:
Vajner – Čelůstka, Kulíšek, M. Mach, D. Moučka, Večeřa.
Žluté karty:
66. Reiter
Žluté karty:
5. Aldin

Rozhodčí: Kubečka – Váňa, Matoušek

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 3:2 (1:1)
Góly:
8. Necid
80. Belžík
88. Horský
Góly:
10. J. Franěk
86. Š. Tesař
Sestavy:
Petrenko – Michez, Chaluš, Palivec (90. Chima) – Okonkwo, Belžík, Srb, Teah, Szywala (46. Mikulanda) – Necid (C) (70. Horský), Cedergren (46. Pikolon).
Sestavy:
Kotek – Záviška, Omale, Kulhánek (C), Kurka (81. D. Beránek) – Soukeník, J. Franěk (69. Kašpárek) – H. Hruška (55. Jindra), Djordjić (81. Š. Tesař), Rama – Hrubeš (55. L. Musil).
Náhradníci:
Božev – Naskos, Palaščák.
Náhradníci:
A. Rezek – Hájek, Ojetoye.
Žluté karty:
52. Okonkwo
Žluté karty:
44. H. Hruška

Rozhodčí: Lovětínský – Vlček, Cichra

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 3:1 (3:0)
Góly:
1. Miška
20. Omotoye
35. Omotoye
Góly:
52. D. Richter
Sestavy:
Soukup – Haala, Štětka, Beneš, D. Matoušek – Pešek, M. Lacko (90+3. T. Franěk) – Křivánek (89. Ogiomade), Čermák (C) (89. Šelicha), Miška (65. J. Vlček) – Omotoye (65. Záhradník).
Sestavy:
Němec – Vondrášek (79. Fantiš), Peterka (C), Březina (46. Kodad), Ullman (68. D. Černý) – D. Richter, Kott (24. Osaghae), Goj (46. F. Novotný), Moulis – Idumbo, Do Marcolino.
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Kočí, Lopatář, Alkasim, Sambou.
Náhradníci:
Čtvrtečka – Čítek, Emmer.
Žluté karty:
39. M. Lacko
Žluté karty:
18. Kott, 83. Moulis

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Hurych

Počet diváků: 723

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 30 24 4 2 62:22 76
2. FC SILON TáborskoTáborsko 30 16 5 9 49:33 53
3. SK Artis BrnoArtis Brno 30 15 7 8 50:37 52
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 30 15 3 12 53:46 48
5. FC Baník Ostrava BOstrava B 30 14 5 11 45:38 47
6. FK PříbramPříbram 30 13 7 10 29:30 46
7. Slezský FC OpavaOpava 30 11 11 8 42:31 44
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 30 12 5 13 38:52 41
9. SK Slavia Praha BSlavia B 30 11 5 14 42:47 38
10. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 30 10 8 12 41:34 38
11. MFK ChrudimChrudim 30 9 8 13 38:50 35
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 30 10 4 16 32:43 34
13. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 30 10 4 16 31:43 34
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 30 6 12 12 32:44 30
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 30 7 8 15 32:39 29
16. AC Sparta Praha BSparta B 30 7 4 19 27:54 25

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

Mexičtí fanoušci na MS ve fotbale 2022.

Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho...

22. května 2026  13:30

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola sleduje utkání proti Bodö/Glimt.

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.