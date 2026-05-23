Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.
Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.
Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Vysočina opouští profesionální soutěže po dlouhých 26 letech, v sezoně 2017/18 přitom hrála ještě první ligu. Ústí nad Labem zakončilo ročník na čtvrté příčce, první mimo barážové pozice, na třetí Artis mu chyběly čtyři boy.
Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Zápas na Bazalech rozhodl v 66. minutě střídající Drozd. Mladíci Baníku skončili v tabulce pátí, nejvýše z rezervních mužstev.
Již jistý vítěz druhé ligy a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1. Jeden z gólů domácích dal i kapitán Hofmann, pětatřicetiletý obránce při rozlučce s profesionální kariérou v 80. minutě suverénně proměnil penaltu. Zbrojovka vyhrála 24 z 30 kol a tabulku ovládla drtivě o 23 bodů před Táborskem. Po utkání před téměř šesti tisícovkami diváků převzala pohár pro vítěze soutěže.
Ve zbylých zápasech Slavia B po přestřelce v závěru porazila Vlašim 3:2, Kroměříž zvítězila na stadionu Viktorie Žižkov 2:1 a Opava se rozešla s Příbramí bez branek. Slezané v roli podezřelého figurují v nynější korupční aféře a jejich budoucnost v soutěži může být navzdory konečnému sedmému místu nejistá.
Ciupa – Helešic (88. Fabiánek), Janoščín (C), Lehoczki, Turanjanin (64. Sy) – M. Novák, Kaštánek (64. Štěpánek) – Papalele (69. Lacík), Zálešák, Mužík – Ndiaye.
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Jakub Urbanec – T. Jedlička (58. Conte), Švestka, Š. Černý (74. Kop), Mulumba (74. F. Ret) – Málek – Šmiga (84. Němec).
Babka, Škodoň – Búkasí, Darmovzal.
Bleha – Apea.
83. Janoščín
47. Jakub Urbanec
Rozhodčí: M. Panský – D. Žurovec, P. Pospíšil
Počet diváků: 1203
6. Vachoušek
50. Velich
80. Hofmann
89. Kanakimana
52. Gantogtoch
Hrdina – Klíma, Hofmann (C) (83. Vedral), Čavoš (77. Gjorgievski), Mareš (60. Granečný) – Juroška, Vachoušek (77. Kanakimana), Kaká – Janetzký, Žitný (60. Rymarenko) – Velich.
Borne – Rajtmajer, O. Novák, J. Brabec, Wandji (69. Filip) – Hubínek (C), Gantogtoch – Tischler (81. Skalák), Vaníček, Hryhoruk (69. Krch) – Adams (81. Igbokwe).
Hložánek – A. Markovič, Selnar, Texl, Břečka, Cicilia.
Nalezinek – Sunday, Bata, Adam, D. Suchý.
Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 5778
21. Bauer
75. Jurčenko
44. Adediran
Panin – Kaulfus (71. Savčuk), David Jambor, Toml, Zachoval – Čičovský (84. Tecl), Kejř (C) (71. Doleček) – Bauer (63. Jurčenko), Halda, Schön – Huf (62. L. Hruška).
Borek – Harazim, Čoudek, Plechatý, Fulnek – Pospíšil (C) (63. Breite), Samek – Navrátil (30. Švancara), Adediran (57. D. Toula), Fomba (57. Hamansenya) – al-Mušajfrí (57. Vukadinović).
Frydrych – Vientiess, Diack.
Holý, Kašík – Jeřábek, Štěrba, Sedlák, Osei.
79. Schön, 86. Doleček
70. Hamansenya, 87. Vukadinović
Rozhodčí: Aleš Mach. Asistenti: Václav Ježek, Daniel Marek. Delegát: Libor Zeman
Počet diváků: 220
51. Kramář
66. Hranoš
19. Havel
Mikulec – Poturnay, Šindelář, Fišer, Š. Polášek (46. M. Polášek) – Habusta (38. Hais), Dziuba (80. Matocha) – Matoušek I, Koudelka (90+2. Raab), Zapletal (46. Kramář) – Hranoš.
Kubný – Plachý, Holiš, Havel, Heppner (56. Polyák) – Řezáč, Bláha – Varačka, Zeronik (70. F. Rataj), Bello (46. Hák) – Voleský (46. Matějka).
J. Musil – Karalić, Sokol, Zahradníček.
Pastornický, Šťovíček – P. Novák.
45+2. Dziuba, 69. Hais
6. Varačka, 45+2. Voleský, 73. Hák
Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš
66. Drozd
Hrubý – M. Bitta (60. Drozd), Dvořáček (67. Laine), Frýdl, Holaň (C) – Míček, Nogha, Okebugwu (67. Šehić), Vlna (90. Simerský) – Řeháček, Sirotek.
Daniel Kerl – M. Kotíšek, Azaka (61. Pavlík), M. Jedlička (84. Mensah), Moudrý – Mokrovics (33. Pavlo), S. Pech, F. Říha, Schánělec (C) – Tošnar (61. Lilling), Zíka (84. Osmani).
Vavřík – Měkota, Temel.
Rodriguez – Diviš, V. Novák, Slanina.
50. M. Bitta, 84. Řeháček, 90+3. Frýdl
17. Moudrý, 90+3. Schánělec
Rozhodčí: Zaoral V. – Pospíšil P., Vojtěch J.
35. Gembický
30. Jirásek (vla.)
53. Ovesný
Kořán – Šebrle (62. A. Toula), Nový, M. Richter, Divíšek – Jirásek, Hönig – Obal (62. Patka), Reiter (88. Fišl), Prošek – Gembický (86. Kejval).
J. Dostál – D. Němeček (79. Otrísal), Zavadil, Hlinka, Toman (64. Koryčan) – Kudela (64. Holík), Saal – Dočkal (64. Z. Říha), Aldin, Ovesný (64. Bartolomeu) – Žák.
Marandici, Sirotník – Batioja, Klusák, Ondrášek, Petrák, Studený.
Vajner – Čelůstka, Kulíšek, M. Mach, D. Moučka, Večeřa.
66. Reiter
5. Aldin
Rozhodčí: Kubečka – Váňa, Matoušek
8. Necid
80. Belžík
88. Horský
10. J. Franěk
86. Š. Tesař
Petrenko – Michez, Chaluš, Palivec (90. Chima) – Okonkwo, Belžík, Srb, Teah, Szywala (46. Mikulanda) – Necid (C) (70. Horský), Cedergren (46. Pikolon).
Kotek – Záviška, Omale, Kulhánek (C), Kurka (81. D. Beránek) – Soukeník, J. Franěk (69. Kašpárek) – H. Hruška (55. Jindra), Djordjić (81. Š. Tesař), Rama – Hrubeš (55. L. Musil).
Božev – Naskos, Palaščák.
A. Rezek – Hájek, Ojetoye.
52. Okonkwo
44. H. Hruška
Rozhodčí: Lovětínský – Vlček, Cichra
1. Miška
20. Omotoye
35. Omotoye
52. D. Richter
Soukup – Haala, Štětka, Beneš, D. Matoušek – Pešek, M. Lacko (90+3. T. Franěk) – Křivánek (89. Ogiomade), Čermák (C) (89. Šelicha), Miška (65. J. Vlček) – Omotoye (65. Záhradník).
Němec – Vondrášek (79. Fantiš), Peterka (C), Březina (46. Kodad), Ullman (68. D. Černý) – D. Richter, Kott (24. Osaghae), Goj (46. F. Novotný), Moulis – Idumbo, Do Marcolino.
Slavata – Muhammad, Kočí, Lopatář, Alkasim, Sambou.
Čtvrtečka – Čítek, Emmer.
39. M. Lacko
18. Kott, 83. Moulis
Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Hurych
Počet diváků: 723